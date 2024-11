Lula pede desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos dentro dos BRICS

Durante uma cúpula recente, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de criar novos sistemas de pagamento para os países do BRICS.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Ele enfatizou a importância da independência financeira e sugeriu que o Novo Banco de Desenvolvimento poderia ser uma alternativa viável às instituições convencionais de Bretton Woods.

Advertisement

Lula, falando por videoconferência devido a um recente ferimento na cabeça, destacou a importância de um sistema financeiro multipolar que reflita os objetivos do grupo BRICS para a economia global.

Ele defendeu uma abordagem séria e cautelosa a essa questão, apoiada por conhecimento tecnológico, e recomendou uma ação rápida.

Os BRICS podem levar ao desenvolvimento econômico e à importância global?

Copy link to section

Lula enfatizou o papel fundamental do BRICS na reforma da estrutura financeira internacional, afastando-se de um paradigma no qual os países em desenvolvimento auxiliam predominantemente os países industrializados.

Ele enfatizou a contribuição do bloco para o progresso econômico global e seu papel no desenvolvimento de um ambiente de comércio internacional mais equitativo.

Além dos temas econômicos, Lula reiterou seus apelos por negociações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia e denunciou as ações militares de Israel em Gaza.

Ele alertou contra a potencial escalada de conflitos na Cisjordânia e no Líbano. Sua ênfase na diplomacia se alinha com a missão do BRICS de encorajar a discussão e resolver pacificamente as disputas globais.

Crescimento dos BRICS e liderança russa

Copy link to section

Originalmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e, mais tarde, África do Sul, o grupo diplomático do BRICS se expandiu para incluir países como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

O presidente russo, Vladimir Putin, desempenhou um papel fundamental no fortalecimento do status do BRICS como um contrapeso à influência ocidental na política e no comércio globais.

As propostas do Presidente Lula da Silva para novas estratégias financeiras entre os países do BRICS são um passo significativo para alcançar a autossuficiência financeira e reformar o sistema econômico global.

À medida que o BRICS continua a aumentar seu impacto e a pressionar por soluções diplomáticas para conflitos mundiais, sua contribuição para promover um mundo multipolar está se tornando cada vez mais vital.

Posição do Brasil sobre a tentativa da Venezuela de ingressar no BRICS

Copy link to section

Em uma tentativa de reduzir seu isolamento no cenário global, especialmente após as recentes eleições presidenciais, o governo venezuelano está se movendo para se juntar ao BRICS, que inclui países como Índia, Rússia, Irã, China, África do Sul e Brasil.

No entanto, está enfrentando forte oposição do Brasil, uma nação que já foi considerada apoiadora.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria ordenado ao seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que rejeitasse o pedido de adesão da Venezuela.

Além disso, Celso Amorim, um importante assessor de relações internacionais do governo brasileiro, expressou suas preocupações sobre a Venezuela se juntar ao grupo.

Ele destacou a necessidade de cautela para garantir que o BRICS não se expanda muito rapidamente.

Embora Rússia, China e Irã mantenham relações estreitas com a Venezuela, o papel proeminente do Brasil na América do Sul torna seu ponto de vista particularmente impactante nessa situação.

Uma decisão do Brasil de negar a entrada da Venezuela poderia dificultar significativamente os esforços diplomáticos do país e destacar a hesitação de grande parte da comunidade internacional em ignorar os eventos das eleições presidenciais de 28 de julho.