O fundo de US$ 1,8 trilhão da Noruega está preocupado com o risco do mercado de ações. Você também deveria estar?

O Norges Bank Investment Management (NBIM), que supervisiona o fundo soberano de US$ 1,8 trilhão da Noruega, está soando alarmes sobre potenciais riscos de queda no mercado de ações global.

A maior incerteza em torno das condições econômicas levou o NBIM a manter uma abordagem cautelosa, apesar de manter sua alocação usual de 70% em ações e 30% em títulos.

Trond Grande, vice-CEO do NBIM, enfatizou a importância do realismo no atual ambiente de mercado, alertando que os riscos permanecem elevados nos próximos meses.

Desafios globais pesam na postura cautelosa do NBIM

A cautela do NBIM decorre de vários desafios globais.

A próxima eleição presidencial dos EUA acrescenta incerteza política, enquanto os esforços da China para revigorar sua economia por meio de medidas de estímulo permanecem incertos. Enquanto isso, a Europa enfrenta preocupações sobre “crescimento estagnado” que pode prejudicar o ímpeto econômico.

Esses fatores, combinados com a possibilidade de turbulência no mercado, levaram o fundo a se preparar para possíveis quedas no mercado de ações.

Apesar dessa cautela, o NBIM não alterou significativamente sua alocação estratégica de ativos, aderindo à sua filosofia de investimento de longo prazo.

Fundo de riqueza da Noruega

Criado na década de 1990, o fundo soberano da Noruega se tornou o maior do mundo, alavancando receitas de petróleo e gás para investimentos globais.

O fundo detém participações em mais de 8.760 empresas em 71 países, com seu portfólio de ações alcançando retornos de mais de 100% nos últimos cinco anos.

No entanto, mesmo com esse desempenho robusto, a liderança do NBIM permanece atenta à evolução da dinâmica do mercado.

Grande observou que a escala do crescimento do fundo exige vigilância, principalmente porque as condições econômicas globais permanecem imprevisíveis.

Riscos do mercado de ações surgem após retorno de 4,4% no terceiro trimestre para fundo da Noruega

O último alerta do NBIM veio na esteira dos resultados do terceiro trimestre, que mostraram um retorno de 4,4%, equivalente a um lucro de 835 bilhões de coroas norueguesas (US$ 76,1 bilhões).

O desempenho, embora forte, ficou um pouco atrás do índice de referência do fundo, impulsionado pelos ganhos do mercado de ações devido à queda das taxas de juros.

Os resultados do fundo de riqueza refletem uma tendência mais ampla entre os bancos centrais, que flexibilizaram as políticas monetárias recentemente em resposta à menor inflação nas economias de alta renda.

No entanto, os riscos iminentes levantaram preocupações sobre a sustentabilidade desses ganhos.

FMI alerta para aumento de riscos globais apesar do progresso da inflação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou recentemente que, embora o progresso contra a inflação global seja notável, os riscos de queda agora “dominam as perspectivas”.

Isso se alinha com a perspectiva do NBIM, onde a incerteza sobre a direção do mercado se tornou uma consideração fundamental.

Com desafios econômicos que vão desde a inflação persistente em algumas regiões até tensões geopolíticas, o ambiente para investidores globais continua repleto de riscos que podem prejudicar o desempenho do mercado.

Os desafios económicos dos EUA e a desaceleração da China aumentam os riscos globais

Outros especialistas financeiros ecoam a cautela do NBIM. Eric Johnston, estrategista-chefe de capital e macro na Cantor Fitzgerald, apontou três desafios críticos para a economia dos EUA no curto prazo: diminuição da poupança do consumidor, preços teimosamente altos e as políticas monetárias restritivas do Federal Reserve.

Johnston também destacou o impacto da desaceleração da China, que responde por 17% do PIB global, como um fator significativo que pesa no mercado.

Esse contexto econômico mais amplo ressalta por que o NBIM e outros investidores permanecem cautelosos quanto às perspectivas do mercado de ações.