O Lloyds Banking Group anunciou na quarta-feira que seus lucros do terceiro trimestre superaram as expectativas, refletindo a crescente confiança financeira entre seus clientes e reafirmando sua orientação de desempenho para 2024.

O maior credor hipotecário do Reino Unido relatou um lucro antes de impostos estatutário de £ 1,8 bilhão (US$ 2,34 bilhões) no período de julho a setembro.

Embora esse número represente uma ligeira queda em relação aos £ 1,9 bilhão do mesmo trimestre do ano passado, ele supera a previsão média dos analistas de £ 1,6 bilhão.

O Lloyds, juntamente com concorrentes como o NatWest, se beneficiou do aumento da lucratividade nos últimos anos devido ao aumento das taxas de juros, o que aumentou os retornos dos empréstimos.

No entanto, o banco agora enfrenta o desafio de sustentar seus níveis de lucro à medida que as taxas de juros começam a cair.

Apesar das preocupações sobre as perspectivas de crescimento da Grã-Bretanha e o estado das finanças públicas, o Lloyds optou por manter sua orientação de desempenho inalterada.

O banco prevê um retorno sobre o patrimônio líquido tangível de cerca de 13% para este ano, juntamente com uma margem de juros líquida superior a 2,9%.

O presidente-executivo do grupo, Charlie Nunn, atribuiu os fortes resultados trimestrais a fatores como crescimento da renda, gestão disciplinada de custos e alta qualidade de ativos.

O banco relatou um aumento nos saldos totais de empréstimos, que aumentaram em £ 4,6 bilhões, atingindo £ 457 bilhões durante o trimestre, impulsionados principalmente pelo crescimento nas ofertas de cartões de crédito e empréstimos não garantidos.

Além disso, a carteira de hipotecas do Lloyds cresceu em £ 3,2 bilhões no mesmo período.

Olhando para o futuro, o Lloyds prevê que os preços dos imóveis subirão 3,1% este ano, acima da previsão anterior de crescimento de 1,9% feita no início do ano.

O banco também prevê mais um corte na taxa básica de juros pelo Banco da Inglaterra antes do final de 2024.

Além disso, o Lloyds confirmou que não fez nenhuma provisão adicional relacionada à revisão de financiamento de veículos em andamento pela Autoridade de Conduta Financeira.

Você deve comprar ações da LLOY?

As ações do Lloyds tiveram um bom desempenho recentemente, sendo negociadas perto de suas máximas de 52 semanas e quatro anos.

Em relação à avaliação, as ações estão atualmente precificadas em uma relação preço/lucro (P/L) prospectiva de aproximadamente 9,3. O analista Edward Sheldon sugere que elas estão totalmente avaliadas nesse múltiplo de lucro, enquanto outros acreditam que ainda pode haver algum potencial de valor.

O Lloyds Banking Group tem uma pontuação TipRanks Smart Score de ‘4 Neutro’ e é categorizado como ‘manter’ pelos analistas, com 2 classificações de ‘comprar’ e 7 de ‘manter’.

De acordo com a LSEG Data & Analytics, os analistas classificam as ações do Lloyds Banking Group como ‘manter’, com 1 classificação de ‘forte compra’, 6 de ‘compra’, 11 de ‘manter’ e 1 de ‘vender’.