Ouro amplia ganhos com aumento da demanda por refúgio seguro e incertezas antes das eleições nos EUA

Os preços do ouro ampliaram seus ganhos e ficaram próximos de níveis recordes devido ao aumento da demanda por refúgio seguro para o metal precioso.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A alta do ouro está ganhando cada vez mais força antes das eleições presidenciais dos EUA em novembro.

Advertisement

O ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris estão empatados nas pesquisas de opinião, e a possibilidade de vitória de Trump é vista como uma ameaça à estabilidade das perspectivas geopolíticas, de acordo com o Fxstreet.com.

Além disso, a 16ª cúpula do BRICS está acontecendo na Rússia, onde Moscou está discutindo encontrar uma alternativa ao domínio do dólar americano. Uma moeda lastreada em ouro é apontada como uma opção viável, disse a Fxstreet em um relatório.

Preços do ouro alimentados por tensões geopolíticas

Copy link to section

Apesar dos esforços para estabilizar a situação no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, em Gaza e no Líbano continua.

“O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, parece não estar mais perto de garantir um cessar-fogo, apesar das manchetes anunciando progresso, como foi o caso em sua última visita”, disse Joaquin Monfort, editor da Fxstreet, em uma nota.

Os preços do ouro na COMEX subiram mais de 30% desde o início deste ano. “Como as coisas estão atualmente, esse seria o aumento anual mais forte em 45 anos”, disse Carsten Fritsch, analista de commodities do Commerzbank AG, em um relatório.

Além disso, relatos da Sky News alegaram que Blinken teve que se proteger em um bunker na quarta-feira depois que sirenes de ataque aéreo dispararam sobre Tel Aviv.

A narrativa comercial de Trump reforçou a tendência de alta do ouro

Copy link to section

A narrativa comercial mudou nos EUA com a crescente probabilidade de Donald Trump vencer as eleições presidenciais.

Kelvin Wong, analista sênior de mercado da OANDA:

Dado que a proposta “generosa” de Trump de redução de impostos corporativos para 15% de 21% provavelmente aumentará ainda mais o déficit federal dos EUA, levando o mercado a questionar a posição de crédito do governo dos EUA (como a perspectiva de paralisações mais frequentes do governo), o que pode causar uma erosão da confiança nos títulos do Tesouro dos EUA e no fortalecimento do ouro.

Se Trump vencer, é provável que ele imponha mais tarifas sobre países como a China, o que pode reacender uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Isso é otimista para o ouro em termos de um ativo de refúgio seguro.

Wong disse:

As políticas de impostos e tarifas comerciais propostas por Trump provavelmente reacenderão as pressões inflacionárias ascendentes no médio e longo prazo.

O sentimento do mercado favorece o ouro

Copy link to section

O sentimento entre os investidores em relação ao ouro permaneceu positivo, mesmo com preços mais altos.

Acredita-se que os comerciantes estejam tratando qualquer tipo de queda no preço do ouro como uma grande oportunidade de compra.

Isso significa que qualquer queda nos preços do ouro é de curta duração e limitada em escopo, de acordo com Fritsch, do Commerzbank.

Além disso, entradas significativas de ouro têm sido feitas em fundos negociados em bolsa (ETFs).

De acordo com um relatório da Bloomberg, os fluxos para ETFs de ouro totalizaram 13 milhões de toneladas na última semana.

No entanto, o Commerzbank AG acredita que a atual alta nos preços do ouro é um exagero e que uma correção já deveria ter ocorrido há muito tempo.

“Não é possível prever quando e de que nível a correção começará. No entanto, a extensão da correção presumivelmente aumentará com o nível de preço”, disse Fritsch.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de ouro de dezembro na COMEX estava em US$ 2.759 a onça, praticamente inalterado em relação ao fechamento anterior.

O contrato atingiu um recorde de US$ 2.772,55 por onça na quarta-feira.