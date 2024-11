Por que a Amazon está encerrando o serviço de entrega no mesmo dia “Amazon Today”?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Amazon está encerrando seu serviço ‘Amazon Today’, que oferecia entrega no mesmo dia de varejistas físicos, marcando mais um passo nos esforços contínuos de corte de custos da empresa, de acordo com uma reportagem da CNBC.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Lançado em 2022, o serviço permitiu que os clientes recebessem itens de lojas locais em poucas horas, aproveitando os entregadores Flex da Amazon.

Advertisement

Fechamento confirmado em meio a esforços de redução de custos

Copy link to section

A Amazon interrompeu o desenvolvimento do serviço e informou os funcionários sobre a paralisação na segunda-feira, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A maior parte do programa será descontinuada até 2 de dezembro, com parceiros de varejo selecionados podendo atender pedidos até 24 de janeiro de 2025.

Aproximadamente 175 funcionários envolvidos no Amazon Today serão demitidos por indenização ou transferidos para outras funções na Amazon, confirmou a empresa.

Amazon Today é lançado para acelerar a entrega

Copy link to section

O Amazon Today teve como objetivo agilizar a entrega no mesmo dia conectando clientes com varejistas como Petco, Staples, Office Depot, GNC e Fabletics.

Os motoristas flexíveis retiravam os pacotes das lojas participantes e os entregavam em poucas horas, oferecendo uma alternativa rápida à entrega tradicional.

No entanto, desafios operacionais teriam prejudicado a sustentabilidade do serviço.

“Entregas no varejo”, como as oferecidas pela Amazon Today, provaram ser menos eficientes do que o modelo de entrega padrão da Amazon, em que os motoristas Flex coletam volumes maiores dos depósitos.

Com menos itens por rota, essas entregas eram menos econômicas, o que influenciou na decisão de descontinuar o serviço.

Implicações mais amplas para a estratégia de negócios da Amazon

Copy link to section

O fechamento da Amazon Today está alinhado à estratégia mais ampla do CEO da Amazon, Andy Jassy, de cortar custos e focar nos principais pontos fortes da empresa.

Desde 2022, a Amazon reduziu sua força de trabalho em mais de 27.000 funcionários, tornando-se a maior campanha de demissões da história da empresa.

Além do Amazon Today, Jassy encerrou outras iniciativas, incluindo serviços de telessaúde, um dispositivo de videochamada para crianças e o Treasure Truck itinerante da empresa.

Apesar de reduzir esse serviço, a Amazon continua investindo em redes de entrega mais rápidas para permanecer competitiva em relação a empresas como DoorDash e Instacart, que também se expandiram além de alimentos e mantimentos.

A Amazon adicionou recentemente mais centros de distribuição dedicados à entrega no mesmo dia em mercados estratégicos.

A Amazon ainda estava integrando novos varejistas

Copy link to section

A decisão de descontinuar o Amazon Today veio inesperadamente, já que a Amazon havia recentemente apresentado o serviço aos varejistas em uma conferência.

O programa fazia parte da estratégia da empresa de aumentar a velocidade de entrega por meio da integração de parceiros de varejo físico.

O serviço tinha como objetivo atrair novos negócios, mas os altos custos das entregas individuais no varejo superavam seus potenciais benefícios.

Impacto nos varejistas e parcerias futuras

Copy link to section

A Amazon garantiu que está trabalhando em estreita colaboração com os varejistas participantes para garantir uma transição tranquila durante a paralisação.

O encerramento do serviço pode levar alguns varejistas a explorar opções alternativas de entrega, incluindo parcerias com outras plataformas de entrega.