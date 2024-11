Por que a Microsoft está tendo dificuldades para reter suas funcionárias mulheres e minorias?

A Microsoft Corp. está enfrentando dificuldades crescentes para reter suas funcionárias negras, latinas e do sexo feminino, apesar dos esforços contínuos para promover uma força de trabalho diversificada.

De acordo com o último relatório de diversidade e inclusão da empresa, que mede saídas voluntárias e involuntárias, esses grupos estão saindo em um ritmo acelerado, o que representa desafios para as iniciativas de diversidade da gigante da tecnologia.

No ano fiscal encerrado em 30 de junho, as mulheres representaram 32,7% das saídas, um aumento de 31% em relação ao ano anterior.

Trabalhadores negros representaram 10% das saídas nos EUA, em comparação com 8,7% em 2023, enquanto as saídas de latinos subiram de 8% para 9,8%.

Em contraste, o relatório observou que menos funcionários do sexo masculino e asiáticos deixaram a empresa durante o mesmo período.

Caça furtiva e mudanças nos negócios são apontadas como causas

A Microsoft atribuiu essa tendência crescente de saídas a uma combinação de fatores, incluindo o aumento da caça furtiva por empresas rivais e uma mudança estratégica de seus negócios de varejo físico e online, que historicamente empregam uma força de trabalho mais diversificada.

Lindsay-Rae McIntyre, Chief Diversity Officer da Microsoft, reconheceu o desafio em uma entrevista. “Quando esse talento chega à Microsoft, sabemos que temos que fazer mais”, disse ela, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

“Isso inclui fornecer mentores e opções de carreira que lhes dêem uma razão contínua para investir e permanecer na Microsoft.”

McIntyre também destacou o número crescente de empregos em data centers de computação em nuvem, que estão distribuídos em vários locais geográficos.

Essas funções, ela observou, oferecem oportunidades para melhorar a diversidade na contratação, mas também exigem esforços maiores para reter esses funcionários a longo prazo.

Diversidade é crucial no desenvolvimento de produtos de IA

Os esforços de diversidade da Microsoft têm grandes apostas, principalmente porque a empresa trabalha para garantir que seus produtos emergentes de inteligência artificial sejam livres de preconceitos raciais, de gênero e outros.

“Serão necessárias muitas perspectivas para dar origem a uma IA confiável com a qual todos queiram se envolver”, disse McIntyre.

A Microsoft não está sozinha ao lidar com esse problema. Poucas empresas divulgam dados de retenção de funcionários divididos por categorias raciais e de gênero.

No entanto, no ano passado, a BlackRock Inc. divulgou uma auditoria mostrando que as altas taxas de saída de líderes negros e latinos quase compensaram o progresso da empresa na diversificação de seus quadros de liderança.

À medida que a Microsoft enfrenta esses desafios de retenção, sua capacidade de enfrentá-los será crucial para a diversidade de sua força de trabalho futura e a inclusão de seus produtos de IA.