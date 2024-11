Preço da Gnosis (GNO) a caminho de ultrapassar US$ 200 em meio a forte recuperação

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O preço do Gnosis (GNO) ganhou força recentemente no mercado de criptomoedas, refletindo métricas de desempenho sólidas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Mais cedo hoje, ele atingiu uma máxima de dois meses de US$ 196,67 antes de recuar para cerca de US$ 190,4 no momento desta publicação.

Advertisement

Apesar de não conseguir manter o ritmo de alta, a Gnosis ainda está sendo negociada 86% mais alta em comparação ao início do ano.

Embora não seja um grande aumento de preço, o token viu uma atividade maior nas últimas duas semanas, com seu preço subindo 13,7%.

Principais níveis de preço do Gnosis (GNO) a serem observados

Copy link to section

Do ponto de vista da análise técnica, os indicadores técnicos fornecem um quadro misto, mas geralmente otimista.

O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias está em 62,94, indicando possíveis condições de sobrecompra e sugerindo uma possível correção de preço de curto prazo.

Enquanto isso, o RSI semanal de 38,77 aponta para uma condição de mercado mais estável e natural.

Por outro lado, o preço da Gnosis está acima das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 50 e 100 dias, sinalizando uma perspectiva otimista.

A EMA de 200 dias, em particular, atualmente em US$ 246,4, está 29,41% acima do preço atual, representando uma meta de longo prazo para os touros.

Observando os principais níveis de preço a serem observados, o preço do Gnosis (GNO) está atualmente acima de um nível de suporte crucial de US$ 167,74, um limite que ele deve manter para atingir o próximo nível de resistência significativo em US$ 194,61.

Se conseguir romper US$ 194,61, o GNO poderá atingir pontos de resistência mais altos em US$ 208,80 e US$ 223,38.

Por outro lado, se o preço do GNO cair abaixo de US$ 167,74, ele poderá cair de volta para o próximo nível de suporte em US$ 154,42.

O que está impulsionando os recentes movimentos de preço do Gnosis?

Copy link to section

O desempenho recente da Gnosis pode ser atribuído a vários fatores-chave, cada um refletindo a posição única da GNO dentro do cenário mais amplo de criptomoedas.

1. Adoção do Gnosis Pay em meio ao impulso do Gnosis em direção ao ‘Banking 3.0’

Copy link to section

O Gnosis Pay, lançado em 2023, representa um catalisador significativo para os movimentos de preços recentes do GNO.

Este cartão de débito criptográfico autocustodial integra a infraestrutura financeira tradicional com a inovação Web3, oferecendo um vislumbre do que a Gnosis chama de “serviço bancário 3.0”.

Ao contrário de outros cartões de pagamento com criptomoedas de plataformas como Coinbase e Binance, o Gnosis Pay permite que os usuários conectem suas carteiras diretamente a um cartão Visa, permitindo transações de criptomoedas para moedas fiduciárias sem depender de custodiantes terceirizados.

Esse recurso exclusivo atraiu a atenção, especialmente dos primeiros usuários que valorizam o aspecto de autocustódia, impulsionando o crescimento do usuário e o interesse do mercado no GNO.

O Gnosis Pay está atualmente disponível em países da UE, EEE e Reino Unido, com planos de expansão para novos mercados como EUA, Brasil e Cingapura. A antecipação dessas expansões também pode estar contribuindo para o momentum do preço.

2. Integração de stablecoin e fiat com Gnosis Pay

Copy link to section

Uma inovação notável no Gnosis Pay é seu suporte para integrações de stablecoin (EURe) e fiduciárias, facilitando o financiamento de contas pelos usuários.

Os usuários podem enviar EURe, uma stablecoin regulamentada pela FSA islandesa, para seu Gnosis Pay Safe ou usar transferências SEPA com números IBAN anexados.

Essa integração perfeita entre finanças tradicionais e descentralizadas (DeFi) tornou a plataforma mais atraente para uma base de usuários mais ampla, influenciando a adoção do GNO e, por extensão, seu preço.

3. Incentivos para os primeiros utilizadores e envolvimento da comunidade

Copy link to section

Os programas de recompensas e indicações da Gnosis Pay, financiados pela GnosisDAO, também reforçaram o engajamento do usuário.

Os incentivos de cashback são baseados nas participações em GNO, com os primeiros usuários recebendo entre 1% e 4% de cashback nas transações, dependendo da quantidade de GNO mantida.

Além disso, a coleção OG NFT recompensa os primeiros usuários com vantagens extras, incluindo acesso a novos recursos e eventos da vida real.

Essas iniciativas focadas na comunidade ajudaram a manter o interesse dos usuários e aumentar a visibilidade do GNO.

4. O ecossistema mais amplo da Gnose

Copy link to section

Gnosis não é apenas um token independente, mas parte de um ecossistema mais amplo que visa revolucionar o cenário financeiro.

No centro desse ecossistema está a Gnosis Chain, uma blockchain de Camada 1 compatível com EVM, conhecida por sua segurança, resiliência e descentralização.

A Gnosis Chain, juntamente com outras iniciativas como o Gnosis Studio e o GnosisVC, visa preencher a lacuna entre as capacidades técnicas do blockchain e as aplicações práticas cotidianas.

A ênfase do ecossistema em promover a inovação é evidente por meio do GnosisVC, que incuba e apoia projetos descentralizados em estágio inicial.

Esses esforços, combinados com uma estrutura de governança ancorada pela GnosisDAO, fornecem uma base sólida para o crescimento futuro, aumentando assim a confiança dos investidores no potencial de longo prazo da GNO.

Conclusão: uma excelente oportunidade de investimento?

Copy link to section

A Gnosis (GNO) apresenta um caso de investimento atraente, combinando tecnologia inovadora com uma sólida presença no mercado.

Os movimentos recentes de preços ressaltam o potencial de crescimento substancial, principalmente porque o ecossistema continua a evoluir com produtos como o Gnosis Pay e a abordagem pioneira do “serviço bancário 3.0”.

No entanto, os investidores devem permanecer cautelosos com condições de sobrecompra e estar atentos aos principais níveis de suporte e resistência que podem ditar flutuações de preços em curto prazo.