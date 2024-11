Putin da Rússia propõe criação de bolsa de grãos para países BRICS

Na quarta-feira, a Rússia propôs a criação de uma bolsa de grãos do BRICS, que poderia ser usada posteriormente como meio de negociar outras commodities importantes.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Na 16ª cúpula do BRICS na Rússia, na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin disse que uma bolsa de grãos ajudaria a proteger as nações do grupo e os países do sul global da volatilidade excessiva de preços.

Advertisement

Putin disse na cúpula:

Os países BRICS estão entre os maiores produtores mundiais de grãos, leguminosas e oleaginosas. Nesse sentido, propusemos abrir uma bolsa de grãos BRICS.

Indicadores de preços justos e previsíveis

Copy link to section

Putin disse na quarta-feira que a formação de uma bolsa de grãos contribuiria para a criação de um mercado estável.

A bolsa “contribuirá para a formação de indicadores de preços justos e previsíveis para produtos e matérias-primas, considerando seu papel especial na garantia da segurança alimentar”.

Além disso, Putin disse que a implementação de tal troca também ajudaria a proteger os mercados nacionais dos países dentro do grupo contra interferências externas.

Putin disse ainda que isso protegerá os mercados de especulações excessivas e tentativas de criar uma escassez artificial de alimentos.

Putin disse que uma bolsa separada poderia ser formalizada, onde metais preciosos como ouro, prata e diamantes poderiam ser negociados pela nação BRICS.

Crescimento econômico médio dos BRICS deve superar o crescimento global

Copy link to section

Putin também disse em seu discurso na quarta-feira que o crescimento econômico combinado dos países do BRICS em 2024-25 seria maior do que o crescimento econômico global.

O crescimento econômico médio dos BRICS em 2024-25 seria de 3,8%, em comparação com o crescimento global de 3,2-3,3%, disse Putin.

“A tendência do papel de liderança dos BRICS na economia global só vai se fortalecer”, disse Putin, citando o crescimento populacional, a urbanização, a acumulação de capital e o crescimento da produtividade como fatores-chave.

Sistema de pagamentos transfronteiriços

Copy link to section

Enquanto isso, outros líderes do grupo BRICS apoiaram a criação de um sistema de pagamentos transfronteiriços.

O sistema de pagamentos transfronteiriços poderia ajudar os países do BRICS a negociar entre si, ignorando o atual sistema de pagamentos denominado em dólares.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que um sistema de pagamento alternativo é crucial para os países do BRICS.

Ele também disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento do grupo foi criado como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse durante a cúpula na quarta-feira que era a favor da integração financeira dos países BRICS.

Além disso, o presidente da China, Xi Jinping, também pediu que os países do BRICS aprofundem a cooperação financeira e econômica.

Em seu discurso, Putin também pediu a criação de uma plataforma de investimento do BRICS, que facilitará o investimento mútuo entre os países do BRICS e também poderá ser usada para investimentos em outros países do Sul Global, de acordo com uma reportagem da Reuters.