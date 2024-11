Qual é o objetivo final do plano de estímulo da China?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A China fez movimentos significativos para estimular sua economia nos últimos meses, principalmente devido às crescentes pressões econômicas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O Banco Popular da China (PBoC) implementou recentemente um dos seus cortes de taxas mais agressivos em anos, reduzindo a taxa básica de juros (LPR) de um ano de 3,35% para 3,1%, e a LPR de cinco anos de 3,85% para 3,6%.

Advertisement

Esta decisão, embora esperada, ressalta a urgência com que os formuladores de políticas chineses estão tentando reacender o crescimento. Mas será que esta flexibilização monetária é suficiente para tirar a segunda maior economia do mundo da sua crise?

A economia em dificuldades da China

Copy link to section

O cenário econômico da China tem se tornado cada vez mais desafiador. O país está lidando com uma desaceleração do mercado imobiliário, fraca demanda do consumidor e pressões deflacionárias.

Dados recentes mostraram que o crescimento do PIB atingiu apenas 4,6% no terceiro trimestre de 2024, bem abaixo da meta do governo para o final do ano, de cerca de 5%.

Os últimos cortes nas taxas visam resolver esses problemas reduzindo os custos dos empréstimos e aumentando a liquidez para empresas e famílias.

O momento desses cortes é crítico. Após um pacote de flexibilização mais amplo em setembro, que incluiu reduções nas taxas de hipotecas e medidas para estabilizar o mercado de ações, esse movimento destaca ainda mais o comprometimento do governo em atingir sua meta de crescimento.

Taxas de juros mais baixas foram criadas para estimular gastos e investimentos, principalmente no setor imobiliário, que continua sendo uma parte crucial da economia chinesa, respondendo por quase 30% do PIB.

Para investidores globais, esses esforços foram um alívio, oferecendo uma sensação renovada de otimismo.

Após os cortes de taxas, os índices de ações da China, como o CSI 300, tiveram ganhos modestos. Ações de small caps tiveram desempenho superior, enquanto o mercado imobiliário mostrou alguns sinais de estabilização.

No entanto, apesar desses sinais positivos, ainda há dúvidas sobre a profundidade e a sustentabilidade da recuperação.

Por que a flexibilização monetária da China pode não ser suficiente

Copy link to section

As últimas medidas monetárias da China sem dúvida aliviaram algumas pressões imediatas, mas elas têm suas limitações.

Os cortes nas taxas por si só não podem resolver os desafios estruturais mais profundos enfrentados pela economia chinesa.

A confiança do consumidor continua baixa, fortemente influenciada pelas dificuldades do setor imobiliário e pelos temores de deflação.

Famílias e empresas, embora agora possam tomar empréstimos mais baratos, ainda hesitam em gastar ou investir.

Essa relutância aponta para uma questão crítica: fraquezas do lado da demanda. Mesmo com custos de empréstimos mais baixos, muitos consumidores chineses estão cautelosos, preferindo economizar em vez de gastar em meio à incerteza econômica.

A recente crise do mercado imobiliário aumentou a cautela, corroendo a riqueza das famílias e diminuindo o apetite por novas compras.

Nesse ambiente, a liquidez liberada pelos cortes nas taxas corre o risco de ficar presa no sistema bancário, em vez de fluir para a economia real, onde poderia estimular o crescimento.

Analistas argumentam que o que a China realmente precisa é de uma resposta fiscal mais robusta. Um estímulo fiscal em larga escala poderia colocar dinheiro diretamente nas mãos das famílias, impulsionando o consumo.

Tal estratégia poderia incluir medidas específicas, como cortes de impostos, subsídios ou transferências diretas de dinheiro.

Essas medidas ajudariam a compensar o impacto do aumento do custo de vida e da estagnação dos salários, abordando a raiz do problema de demanda da China.

Mudança na estratégia de Xi?

Copy link to section

A atual onda de cortes de juros também sinaliza uma possível mudança na estratégia de Pequim.

Desde 2021, o presidente Xi Jinping tem se concentrado em reformular a estrutura econômica da China.

Sua visão prioriza o investimento em manufatura intensiva em tecnologia em detrimento de setores como imobiliário e tecnologia voltada ao consumidor, que ele considera menos críticos para o poder nacional.

Ao transferir capital desses setores, Xi pretende construir uma economia autossuficiente que possa suportar pressões geopolíticas, principalmente dos EUA.

No entanto, dados econômicos recentes sugerem que essa estratégia atingiu seus limites. O setor imobiliário continua em dificuldades, os gastos do consumidor estão contidos e a confiança no mercado está frágil.

Para manter a economia estável, Xi e seus formuladores de políticas perceberam que precisam fornecer suporte mais imediato para evitar maior deterioração econômica.

É por isso que as recentes medidas de flexibilização monetária foram acompanhadas por apelos por maior intervenção fiscal, um reconhecimento de que focar apenas em mudanças estruturais de longo prazo não é suficiente diante de pressões econômicas de curto prazo.

A questão agora é se Pequim está disposta a mudar ainda mais, adotando uma abordagem fiscal mais agressiva que vise diretamente os gastos do consumidor.

Embora declarações recentes de líderes chineses indiquem o potencial de estímulo adicional, ainda há uma hesitação em repetir erros do passado, como os de 2008-09, que levaram a um enorme acúmulo de dívidas dos governos locais.

O desafio para Pequim será encontrar o equilíbrio entre estimular o crescimento agora e manter a estabilidade de longo prazo do seu sistema econômico.

Será que um aumento fiscal pode finalmente preencher essa lacuna?

Copy link to section

Muitos especialistas acreditam que a peça que falta para a recuperação da China está em um pacote fiscal direcionado.

Embora os cortes de taxas do PBoC tenham sido um passo na direção certa, é improvável que eles abordem totalmente a falta de demanda que continua a pesar na economia da China. Medidas fiscais voltadas para as famílias podem ser a chave para desbloquear uma recuperação mais ampla.

Um pacote fiscal direcionado poderia incluir transferências diretas de dinheiro para famílias ou subsídios para áreas-chave de consumo, como habitação ou bens duráveis.

Tais medidas não apenas ajudariam a reativar os gastos, mas também dariam suporte ao mercado imobiliário em dificuldades, o que é crucial para restaurar a confiança econômica geral.

Um aumento na renda familiar também poderia aliviar as pressões deflacionárias, já que o aumento dos gastos criaria um equilíbrio mais saudável entre oferta e demanda.

Os investidores estão observando atentamente os sinais dessa mudança. Os mercados globais tendem a reagir positivamente quando a China sinaliza uma forte intervenção política, pois isso aumenta a confiança na perspectiva econômica global e asiática mais ampla.

Se Pequim avançar com um plano fiscal, isso poderá ajudar a estabilizar o caminho de crescimento da China e aliviar as preocupações com uma desaceleração mais profunda.

A frágil recuperação da China com decisões importantes pela frente

Copy link to section

Os recentes cortes nas taxas de juros da China prepararam o cenário para uma potencial recuperação econômica, mas o caminho a seguir continua incerto.

Embora essas medidas monetárias tenham injetado um senso de urgência e otimismo no mercado, é improvável que sejam suficientes por si só.

Os desafios econômicos da China são complexos, com problemas de demanda profundamente enraizados que exigem mais do que apenas empréstimos mais baratos para serem resolvidos.

A questão é se a liderança da China dará o próximo passo com um estímulo fiscal robusto, visando as famílias e os setores que mais precisam de apoio.

Fazer isso poderia fornecer a centelha necessária para um crescimento sustentado, ajudando a China a atingir sua meta de fim de ano e tranquilizando os mercados globais sobre sua resiliência.

No entanto, tal decisão traz riscos. Equilibrar necessidades econômicas imediatas com objetivos de longo prazo de estabilidade e autossuficiência exigirá manobras cuidadosas.