O Goldman Sachs Group Inc. rebaixou sua perspectiva para ações indianas de sobreponderada para neutra, citando preocupações sobre o enfraquecimento do crescimento econômico e dos lucros corporativos.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O rebaixamento ocorre em um momento em que os principais índices de ações da Índia sofrem quedas acentuadas, com o Índice NSE Nifty 50 registrando sua maior queda mensal desde o início da pandemia.

Advertisement

Em uma nota de pesquisa divulgada na terça-feira e relatada pela Bloomberg, estrategistas do Goldman Sachs, incluindo Sunil Koul, disseram:

“Embora acreditemos que o caso estrutural positivo para a Índia permaneça intacto, o crescimento econômico está desacelerando ciclicamente em muitos setores.”

Eles acrescentaram que a piora do sentimento em relação aos lucros, um ritmo acelerado de cortes nos lucros por ação e um início fraco na temporada de resultados do trimestre de setembro indicam um impacto nos lucros.

“Uma grande ‘correção de preços’ é menos provável devido ao suporte dos fluxos domésticos, mas os mercados podem ‘corrigir o tempo’ nos próximos três a seis meses”, disseram estrategistas do Goldman Sachs, indicando que as ações indianas podem enfrentar um período de estagnação em vez de uma correção acentuada.

Como resultado, a empresa reduziu sua meta de 12 meses para o Índice Nifty 50 de 27.500 para 27.000, o que implica uma alta de apenas 10% em relação aos níveis de fechamento de terça-feira.

Altas avaliações e um ambiente macroeconômico desafiador devem limitar quaisquer ganhos significativos no curto prazo.

O Nifty 50 atualmente é negociado a 20 vezes seus lucros futuros de 12 meses, acima de sua média de cinco anos de 19,4 vezes, sinalizando uma possível supervalorização.

Liquidações estrangeiras e desaceleração do crescimento dos lucros

Copy link to section

As ações indianas foram duramente atingidas por uma onda de vendas de investidores estrangeiros, com fundos estrangeiros retirando um valor líquido de US$ 7,8 bilhões em outubro, de acordo com dados da Bloomberg.

Esta é a maior saída mensal desde março de 2020, à medida que os investidores estrangeiros reagem ao enfraquecimento dos dados econômicos da Índia e às crescentes pressões inflacionárias.

Analistas têm levantado preocupações generalizadas sobre uma desaceleração no crescimento dos lucros, citando desafios como uma base alta, demanda enfraquecida e redução de margens favoráveis.

Outras corretoras líderes, incluindo Motilal Oswal Financial Services, Nuvama Institutional Equities e Axis Securities, previram que o crescimento dos lucros do segundo trimestre cairia para uma mínima pós-pandemia, com o crescimento dos lucros devendo moderar-se drasticamente para cerca de 2% no período de julho a setembro.

De acordo com o MOFSL, isso representaria o menor crescimento de lucros para as empresas Nifty em 17 trimestres.

Em termos de perspectivas setoriais, o Goldman Sachs continua com sobreponderação em automóveis, telecomunicações e seguros, enquanto eleva os setores imobiliário e de internet para “sobreponderação”.

Por outro lado, rebaixou ativos cíclicos, como indústria, cimento, produtos químicos e finanças.

A corretora aconselha os investidores a priorizar qualidade, visibilidade dos lucros e temas alfa direcionados para navegar pela volatilidade atual nas ações indianas.