O token SPX6900 (SPX) teve um bom desempenho nas últimas semanas, saltando de uma baixa de US$ 0,1170 em 1º de outubro para uma alta de US$ 1,200 em 10 de outubro. Em seguida, ele recuou mais de 37% para US$ 0,7495, o que lhe dá uma capitalização de mercado de US$ 692 milhões.

Com o token SPX agora em um mercado em baixa, os traders estão se concentrando na Vantard, uma meme coin promissora que iniciará sua rodada de captação em 23 de outubro.

Por que o token SPX6900 saltou?

O token SPX6900 é uma meme coin que busca ser uma alternativa melhor ao índice S&P 500, o mais popular dos EUA, que acompanha as maiores empresas corporativas do país. O índice inclui grandes companhias como Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla.

Criado em 1957, o índice saltou de menos de US$ 50 para quase US$ 6.000, o que significa que US$ 1.000 investidos nele na época agora valeriam mais de US$ 133.000.

A moeda meme SPX6900 é significativamente diferente do índice S&P 500 porque não é composta por nenhuma empresa. Em vez disso, é baseada na crença simples de que 6.900 é maior que 500.

O token ganhou força nos últimos meses, com dados da CoinCarp mostrando que ele tem mais de 17.000 detentores. Os dez maiores detentores têm 30% de todos os tokens, enquanto os 50 maiores detêm cerca de 53%.

O token SPX disparou devido à crescente demanda por moedas meme entre os investidores, com dados da CoinGecko mostrando que esses tokens acumularam uma capitalização de mercado de mais de US$ 61,9 bilhões.

A maioria das moedas meme, como Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro e Mog Coin, tiveram um desempenho muito melhor do que o Bitcoin e outras moedas baseadas em utilidade, como Ethereum, Solana e Avalanche.

Vantard pode ser a próxima grande novidade

A Vantard pretende se tornar a próxima grande novidade na indústria de criptomoedas ao criar o primeiro superfundo de moedas meme. Inspirada pelo sucesso da Vanguard, a Vantard ajudará os investidores a obter retornos substanciais a longo prazo.

Há várias razões pelas quais ela pode se tornar um marco na indústria cripto. Primeiro, há sinais de que os investidores em criptomoedas estão mais interessados em meme coins do que em outros ativos. Por exemplo, não é incomum que meme coins como Turbo e Dogwifhat tenham volumes de negociação maiores do que tokens de alto nível, como Chainlink e Polkadot.

Em segundo lugar, dados recentes mostram que há uma demanda robusta por fundos focados em criptomoedas. Os ETFs de Bitcoin spot, por exemplo, acrescentaram mais de $21 bilhões em entradas este ano, superando as expectativas da maioria dos analistas.

Em terceiro lugar, o bilionário Paul Tudor Jones expressou apoio ao Bitcoin, citando o aumento da dívida do governo dos EUA e as chances de inflação mais alta. Além disso, com a queda das taxas de juros, há indícios de que a demanda por ativos de risco continuará crescendo no curto prazo. Também há sinais de que o Bitcoin está prestes a ter uma alta significativa, agora que se aproxima do ponto de resistência de $70.000. Um movimento acima do recorde histórico abrirá as portas para a indústria cripto em breve.

Você pode aprender mais sobre a Vantard aqui e participar da venda de tokens.