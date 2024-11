UBS eleva classificação da AO Smith para neutra: é um sinal de compra?

Em 23 de outubro de 2024, os analistas do UBS elevaram a classificação da AO Smith (NYSE: AOS) para “Neutra”, ante a anterior “Venda”.

A atualização ocorreu porque o UBS viu a empresa com um valor mais justo após um período de desempenho inferior das ações em comparação com seus pares e mercados mais amplos.

A empresa aumentou sua meta de preço para a AO Smith de US$ 75 para US$ 80, refletindo um múltiplo revisado de 18x os lucros para 2025 e 2026.

O analista do UBS, Damian Karas, citou o forte balanço patrimonial e os atributos defensivos da empresa como fatores de proteção diante de potenciais crises econômicas.

Ele também observou que a empresa estava cada vez mais otimista sobre o estímulo do governo chinês e seu impacto positivo no negócio de filtragem de água por osmose reversa da AO Smith, apesar do mercado imobiliário e de consumo desafiador.

Revisão de lucros do 3º trimestre

A AO Smith divulgou seus resultados do terceiro trimestre em 22 de outubro de 2024.

A empresa registrou um EPS não-GAAP de US$ 0,82, o que estava em linha com as expectativas, enquanto a receita ficou aquém, chegando a US$ 903 milhões, queda de 3,7% em relação ao ano anterior e abaixo das estimativas em aproximadamente US$ 54,75 milhões.

As vendas caíram principalmente devido aos menores volumes na China e à queda nas vendas de aquecedores de água na América do Norte.

Notavelmente, a empresa teve um declínio de 4% nas vendas líquidas em comparação ao mesmo período do ano passado, com o lucro líquido caindo 11%, para US$ 120,2 milhões.

O desempenho mais fraco em segmentos importantes como a China, onde as vendas caíram 17% em relação ao ano anterior, e a América do Norte, onde a demanda por aquecedores de água diminuiu, contribuíram significativamente para esses resultados.

Fundamentos de negócios e desenvolvimentos recentes

De uma perspectiva mais ampla, a AO Smith continua fundamentalmente forte, com um portfólio diversificado e um foco claro no crescimento sustentável.

O segmento norte-americano da empresa mostrou resiliência, com vendas de caldeiras comerciais e tratamento de água crescendo em dois dígitos, compensando parcialmente os menores volumes de aquecedores de água.

Na China, onde a empresa enfrentou obstáculos persistentes, o recente estímulo do governo pode ser um lado positivo, potencialmente impulsionando melhorias na demanda residencial.

Além disso, a aquisição da Pureit da Unilever pela AO Smith por US$ 120 milhões se alinha bem com sua estratégia de expandir sua participação de mercado na Índia e no Sul da Ásia.

Apesar dos obstáculos causados pela menor demanda do consumidor na China e pelos volumes flutuantes de aquecedores de água na América do Norte, a AO Smith continua a capitalizar oportunidades de crescimento na Índia.

O balanço patrimonial da empresa também é um ponto forte notável, mantendo um baixo índice de alavancagem de 5,9% e geração de fluxo de caixa livre de US$ 282,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024.

No entanto, o aumento dos custos do aço e as vendas fracas na China representam riscos à lucratividade no curto prazo.

Insights de avaliação

A AO Smith está sendo negociada a uma relação P/L futura de aproximadamente 20x com base no EPS do ano fiscal de 25, um pouco acima de sua média de longo prazo.

Embora o UBS considere a avaliação atual das ações justa, a incerteza econômica atual e as perspectivas inconsistentes de crescimento na China podem limitar o potencial de valorização no curto prazo.

Os investidores ficaram cautelosos após o corte da projeção da empresa no início de outubro, que reduziu sua perspectiva de lucro por ação para o ano inteiro para uma faixa de US$ 3,70 a US$ 3,85, em comparação com a projeção anterior de US$ 3,95 a US$ 4,10.

Depois de analisar os fundamentos do negócio e as notícias recentes, vamos nos aprofundar no que os indicadores técnicos revelam sobre a trajetória das ações da AO Smith.

Negociação perto do suporte

As ações da AO Smith não desvalorizaram por quase 2 anos.

A ação fez um topo duplo em $92 no último ano e reverteu a partir daí. Atualmente, está sendo negociada muito perto de seu suporte perto de $764.

Fonte: TradingView

Portanto, os investidores que estão otimistas com a ação podem comprá-la nos níveis atuais com um stop loss de US$ 75,8.

Se a ação conseguir encontrar suporte próximo aos níveis atuais e mudar seu curso, ela poderá novamente avançar em direção a US$ 92.

Os traders pessimistas em relação às ações devem evitar vendê-las a descoberto nos níveis atuais, considerando que elas já caíram significativamente.

Uma nova posição vendida só deve ser iniciada se a ação fechar o dia abaixo de US$ 76,4.