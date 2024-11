UNI prevê recuperação antecipada com lançamento de ponte sem permissão da Uniswap em nove redes

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Aproveitando o impulso do lançamento recente do Unichain, a exchange descentralizada Uniswap lançou um serviço de ponte sem permissão.

O novo produto visa aumentar a interoperabilidade, permitindo que os usuários do DEX se conectem a nove cadeias.

A ponte sem permissão da Uniswap está ativa em nove cadeias

A DEX revelou que a ponte sem permissão por meio da carteira e interface Uniswap está ativa.

Os usuários podem se conectar ao Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, ZKsync, World Chain, Blast, Zora e OP Mainnet.

A exchange descentralizada visa resolver problemas com indivíduos que usam múltiplas redes com interfaces divididas para gerenciar ativos digitais.

Desenvolvido pelo Across Protocol, a cadeia de ponte sem permissão colocará o DEX à frente de seus concorrentes. De acordo com a Uniswap,

Across é uma ponte sem permissão que opera por meio de uma rede descentralizada de pools de liquidez e retransmissores. Este sistema permite uma conexão rápida e segura que se estabiliza em segundos, não em minutos.

Enquanto isso, a Uniswap continua confiante de que a narrativa “multichain” dominará a indústria de blockchain.

A plataforma lançou o Unichain – sua solução de camada 2 – para se preparar para esse futuro.

Nova rede L2 da Uniswap

O Uniswap Labs anunciou a rede de testes da Unichain em 10 de outubro, com a rede principal pública prevista para antes do final de 2024.

A rede L2 introduzirá transações instantâneas e tempos de bloco de 1 segundo para aumentar a eficiência do mercado e reduzir o “valor perdido para MVE”.

Desempenho de preço UNI

O token nativo apresentou baixa significativa no gráfico diário, caindo mais de 5% e sendo negociado a US$ 7,55.

Source – Coinmarketcap

Seu volume de negociação de 24 horas caiu 65%, refletindo fraqueza no curto prazo.

Enquanto isso, o DEX atraiu atenção em 2024 por diferentes razões.

Por exemplo, a plataforma tradign permaneceu no radar dos investidores em abril de 2024, depois que a SEC dos EUA enviou à DEX uma Notificação Wells por violar as leis de valores mobiliários.

Além disso, a Uniswap ganhou destaque após aceitar pagar US$ 175 mil para fechar um acordo com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC).

Apesar dos desafios regulatórios, a UNI demonstrou resiliência, com alta de 2,35% no acumulado do ano.

A altcoin continua preparada para um crescimento estável nos próximos tempos, com maior interoperabilidade entre os catalisadores.

A retomada do comprador desencadearia altas sólidas em direção a US$ 10, o que representaria um ganho de 33% em relação aos preços atuais.

Uma forte alta pode abrir as portas em direção à marca de US$ 15 antes de disparar para a zona de resistência em US$ 18.

No entanto, os sentimentos gerais do mercado serão cruciais para moldar a trajetória da UNI nas próximas sessões.

O atual clima pessimista, com o Bitcoin ameaçando cair abaixo de US$ 65 mil, provavelmente desencadearia quedas prolongadas nos preços do UNI.

No entanto, uma recuperação do BTC em direção a US$ 70 mil desencadearia reversões significativas para o token.

Analistas continuam confiantes apesar do atual domínio dos ursos.

Michael van de Poppe pede que os investidores sejam pacientes, pois o mercado de altcoins pode explodir 50 vezes neste ciclo.