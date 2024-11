Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

No momento em que este artigo foi escrito, o Shiba Inu (SHIB) apresentou volatilidade significativa em sua taxa de queima, com dados do Shibburn revelando um declínio dramático de -100,00% nas últimas 24 horas, indicando que nenhum token SHIB foi queimado durante este período.

Fonte: Shibburn

Apesar dessa queda acentuada, a tendência mais ampla mostra um declínio nos números de queimadas semanais, com 58.389.212 SHIB queimados esta semana — uma queda de 81,73% em relação aos 320.186.507 SHIB queimados na semana anterior.

Essa inconsistência nas taxas de queima levanta questões sobre a sustentabilidade da estratégia de longo prazo do ShibArmy para reduzir o suprimento circulante de SHIB.

Queda na taxa de queima do SHIB mostra desafios

O ShibArmy permaneceu resoluto em sua meta de reduzir o suprimento circulante de SHIB por meio da queima. A taxa de queima desta semana inicialmente aumentou, registrando um aumento de 880,1% nos primeiros dias.

O ímpeto diminuiu rapidamente, levando a uma queda significativa no final da semana, incluindo a última queda de -100,00%.

Embora os esforços da comunidade sejam evidentes, uma estratégia de queima mais ampla e sustentada pode ser necessária para alcançar uma redução significativa no fornecimento.

As flutuações na taxa de queima do SHIB coincidem com um aumento significativo na atividade de transações no Shibarium, a solução de dimensionamento de Camada 2 da Shiba Inu.

De acordo com o Shibariumscan, as transações diárias saltaram para impressionantes 3,24 milhões em 24 de outubro.

Esse aumento na atividade da plataforma pode contribuir para futuras queimas de SHIB, já que as transações de Shibarium incluem um mecanismo de queima.

O crescimento do Shibarium poderia estabilizar as taxas de queima do SHIB?

O aumento da atividade do Shibarium apresenta uma oportunidade para uma taxa de queima de SHIB mais estável e consistente, dado seu mecanismo que integra queimas em cada transação.

Se o uso da plataforma continuar a crescer, isso poderá ajudar a impulsionar queimadas de SHIB mais regulares e substanciais, potencialmente compensando a queda recente nas queimadas semanais.

A ligação entre o crescimento do Shibarium e a redução da oferta do SHIB pode desempenhar um papel crucial na definição da dinâmica futura do token.

A natureza imprevisível da taxa de queima do SHIB torna difícil avaliar seu efeito imediato no preço do token.

Embora a dedicação do ShibArmy em queimar SHIB seja clara, a falta de taxas de queima consistentes pode limitar o impacto potencial da redução do fornecimento geral e, consequentemente, impulsionar a valorização do preço.

Uma taxa de queima mais uniforme provavelmente seria necessária para produzir um efeito perceptível no valor de mercado do SHIB.

À medida que o Shiba Inu navega por esses padrões de queima voláteis, a comunidade continua a explorar maneiras de aumentar a utilidade e o valor de longo prazo do SHIB.

Embora o potencial do Shibarium para dar suporte às taxas de queima ofereça um caminho promissor, ainda não se sabe se ele pode fornecer a consistência necessária para influenciar positivamente a trajetória de preços do SHIB.

Por enquanto, o ShibArmy está focado em manter o esforço de queima, esperando uma mudança de longo prazo que possa dar suporte a um aumento no desempenho de mercado do token.