Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Ecopetrol, empresa petrolífera estatal da Colômbia, viu uma queda significativa no preço de suas ações na última quarta-feira, impactando suas ações na bolsa de valores local e em Wall Street.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Especialistas sugerem que esse declínio se deve principalmente à queda contínua nos preços do petróleo, juntamente com preocupações sobre as práticas de governança da empresa.

Advertisement

Desempenho das ações

Copy link to section

As ações da Ecopetrol fecharam a US$ 1.720 na Bolsa de Valores da Colômbia (BVC), queda de 0,86%.

Enquanto isso, em Wall Street, as ações caíram 1,60%, fechando em US$ 8,01.

Esses dados marcam uma baixa significativa, não vista desde o pico da epidemia há quase quatro anos, em 28 de outubro de 2020, quando as ações estavam em US$ 1.715.

As ações tiveram dificuldades neste ano, com uma queda de 33% em Nova York e um declínio de 26% no BVC.

Especialistas identificam várias razões principais para a crise, com o declínio nos preços do petróleo se destacando como um fator importante.

Este não é um problema apenas para a Ecopetrol; outras empresas petrolíferas também estão sentindo o impacto devido às menores avaliações do petróleo.

No entanto, a Ecopetrol enfrenta desafios adicionais decorrentes de preocupações sobre sua estrutura de governança, que são intensificadas pela interferência do governo.

Impacto das flutuações do preço do petróleo

Copy link to section

Na última quarta-feira, os preços do petróleo caíram depois que relatórios indicaram que os estoques nos Estados Unidos estavam maiores do que o previsto, apesar do aumento nas atividades de refino.

No entanto, os futuros do petróleo permaneceram em alta de cerca de 2% na semana, em grande parte devido às tensões contínuas no Oriente Médio.

Além das oscilações nos preços do petróleo, as preocupações com a governança corporativa da Ecopetrol tiveram um impacto substancial no desempenho das ações da empresa.

Analistas acreditam que as dificuldades de governança estão reduzindo os preços das ações na Colômbia e nos Estados Unidos.

O impacto da incerteza da governação

Copy link to section

Segundo o La República, a incerteza em torno do CEO da Ecopetrol, Ricardo Roa, é particularmente preocupante para os investidores.

As políticas do conselho de administração criam preocupações sobre projetos futuros e resultaram em advertências de diversas agências de classificação de crédito, agravando a condição da empresa.

Em essência, os atuais problemas com as ações da Ecopetrol são resultado de uma combinação de fatores externos, como a queda dos preços do petróleo, e problemas de governança interna.

Os próximos dias serão essenciais para avaliar como a empresa aborda esses desafios para recuperar a confiança dos investidores e estabilizar o preço de suas ações.

Ecopetrol: desafios de governança e recompra de títulos concluem

Copy link to section

Juan David Ballén, Diretor de Análise e Estratégia da Casa de Bolsa, diz que as preocupações com governança, bem como as regulamentações governamentais, são variáveis importantes que influenciam o desempenho das ações da Ecopetrol.

A incerteza em torno da gestão da empresa, do processo de transição energética e das dificuldades de governança corporativa está corroendo a confiança dos investidores, resultando em um declínio no valor das ações.

Além disso, a Ecopetrol concluiu o processo de recompra de títulos com o objetivo de adquirir todos os seus títulos internacionais com vencimento em junho de 2026, emitidos em 2015 por US$ 1,25 bilhão.

A empresa recebeu ofertas que totalizaram US$ 803 milhões, o equivalente a 64% do valor em aberto, o que superou o percentual de recompra alcançado em janeiro de 2024.

Com essas ofertas, o saldo nominal dos títulos foi reduzido para US$ 447 milhões.

Agora será enviada uma notificação para o resgate antecipado dos títulos em circulação, totalizando US$ 447 milhões, o que representa um movimento financeiro substancial para a corporação.