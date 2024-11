Análise: Quais soluções podem mitigar o impacto negativo da mineração de lítio?

O processo lento e sujo de extração de lítio de rochas e água salgada pode prejudicar o meio ambiente, especialmente quando o mundo tenta limitar as emissões de carbono.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Mas, a corrida para atingir emissões líquidas zero depende muito do lítio. E, portanto, encontrar uma solução para produzir lítio de forma mais limpa continua sendo imperativo.

Advertisement

Mesmo com o aumento acentuado dos preços do lítio, a demanda pelo metal precioso deve aumentar quase nove vezes nos próximos 15 anos, de acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE).

A AIE disse em um relatório:

Os veículos elétricos e o armazenamento em bateria já substituíram os eletrônicos de consumo e se tornaram os maiores consumidores de lítio, e devem substituir o aço inoxidável como o maior usuário final de níquel até 2040.

Como a extração de lítio pode ser um processo lento que muitas vezes prejudica o meio ambiente, métodos de produção mais eficientes e menos prejudiciais são necessários no futuro.

De acordo com um relatório da Bloomberg, uma solução promissora é a extração direta de lítio, que pode reduzir significativamente o tempo necessário para produzir o metal de até 18 meses para apenas dias ou até horas.

Além disso, a reciclagem e o aumento da vida útil das baterias de lítio podem ajudar a reduzir a necessidade de extrair grandes quantidades do metal.

“Esse esforço deve ser acompanhado pelo lançamento de operações de mineração de lítio com leis e regulamentações ambientais rigorosas e investimento em métodos avançados de mineração capazes de extrair lítio da água do mar”, de acordo com um relatório do State of the Planet, que é um site de notícias da Columbia Climate School.

Importância do lítio

Copy link to section

Austrália, Chile e China são os maiores produtores de lítio, respondendo por 90% do fornecimento total mundial.

O lítio é um mineral importante, usado em veículos elétricos (VEs) e armazena a energia gerada pela energia solar e eólica.

De acordo com a Bloomberg, a baixa massa e o raio dos átomos de lítio garantem que as baterias possam absorver e armazenar mais eletricidade do que outros tipos de baterias do mesmo peso.

“O aspecto do peso é crucial quando se trata de veículos elétricos, pois um carro mais leve percorrerá mais distância com a mesma carga”, de acordo com o relatório da Bloomberg.

A crescente demanda por baterias de íons de lítio também corre o risco de gargalos no fornecimento, o que pode inflar os preços e retardar o processo de mudança para veículos elétricos.

Além disso, o processo de produção torna o lítio mais caro.

Problemas com a mineração de lítio

Copy link to section

As operações de mineração são vulneráveis aos crescentes riscos climáticos.

Cobre e lítio são particularmente vulneráveis ao estresse hídrico devido às suas altas necessidades hídricas.

Além disso, os veículos elétricos devem liderar o mundo em uma transição energética. No entanto, a mineração de espodumênio, uma fonte primária de lítio, é um processo que consome muita energia e é alimentado por combustíveis fósseis que emitem carbono, de acordo com a Bloomberg.

Existe o risco de que esse ácido sulfúrico, durante a extração do lítio, possa vazar para os cursos de água locais, representando uma ameaça à vida selvagem.

AIE disse:

Mais de 50% da produção atual de lítio e cobre está concentrada em áreas com altos níveis de estresse hídrico. Várias regiões produtoras importantes, como Austrália, China e África, também estão sujeitas a calor extremo ou inundações, o que representa maiores desafios para garantir suprimentos confiáveis e sustentáveis.

Além disso, a extração de lítio da salmoura utiliza muita água doce, o que pode representar uma ameaça à vida selvagem, já que é realizada principalmente em regiões áridas do mundo.

A salmoura de lítio é uma água subterrânea salina que contém lítio dissolvido e é uma fonte primária de lítio para o mundo.

Solução possível: extração direta de lítio

Copy link to section

Uma das soluções para limitar os riscos da mineração é a extração direta de lítio, de acordo com especialistas.

“Tecnologias emergentes, como extração direta de lítio (DLE) ou recuperação aprimorada de metais de fluxos de resíduos ou minérios de baixo teor, oferecem o potencial para uma mudança radical nos volumes de fornecimento futuros”, disse a AIE.

O método de extração direta usa equipamentos industriais em vez do longo e lento processo de evaporação, que leva meses.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, startups têm usado essa tecnologia, mas ela só amadureceu recentemente a ponto de poder competir com métodos existentes.

Os métodos DLE podem potencialmente abrir oportunidades de fornecimento em novas regiões ao redor do mundo.

“A adoção do DLE pode ser a única maneira de acessar algumas fontes importantes de lítio no futuro, já que a Bolívia e o Chile pressionam as empresas que buscam suas riquezas de lítio a adotar técnicas de DLE — uma abordagem que visa conservar suprimentos escassos de água”, informou a Bloomberg.

A reciclagem de lítio é uma opção

Copy link to section

Enquanto isso, a reciclagem também continua sendo um desafio para minerais como o lítio.

De acordo com a AIE, as práticas de reciclagem de metais a granel estão bem estabelecidas, mas esse não é o caso de muitos minerais de transição energética, como lítio e metais de terras raras.

AIE disse:

Os fluxos de resíduos emergentes de tecnologias de energia limpa (por exemplo, baterias, turbinas eólicas) podem mudar esse quadro.

O órgão regulador de energia sediado em Paris disse que a reciclagem pode não eliminar a necessidade de investimento contínuo em novos suprimentos para atender às metas climáticas.

No entanto, até 2040, quantidades recicladas de cobre, lítio, níquel e cobalto de baterias usadas podem reduzir as necessidades combinadas de fornecimento primário desses minerais em cerca de 10%, disse a AIE.