As ações da IBM atingiram seu pico?

Em 24 de outubro, o Morgan Stanley reiterou sua classificação de “peso igual” para a IBM, mas revisou a meta de preço para baixo de US$ 217 para US$ 208.

Esse ajuste reflete preocupações com o desempenho misto da empresa no terceiro trimestre, onde a receita de US$ 14,97 bilhões ficou abaixo da estimativa de US$ 15 bilhões, principalmente devido aos fracos segmentos de Consultoria e Infraestrutura.

As receitas de consultoria permaneceram estáveis em US$ 5,15 bilhões, enquanto o segmento de infraestrutura teve um declínio acentuado de 7%, o que o Morgan Stanley atribuiu a desafios cíclicos que podem persistir até 2025.

Apesar da queda na receita, as margens brutas melhoraram significativamente, atingindo 57,5% em comparação aos 56,4% estimados, impulsionadas por uma mudança positiva em direção às vendas de software.

As ações da IBM, que atingiram um recorde de US$ 235,26 em 14 de outubro, caíram 6,4% nas negociações de quinta-feira, destacando a sensibilidade do mercado a resultados mistos nesses níveis elevados.

Lucros do 3º trimestre: forte crescimento do software compensado por outros segmentos

Os lucros do terceiro trimestre da IBM para o período encerrado em 30 de setembro mostraram um aumento de 1% na receita em relação ao ano anterior, atingindo US$ 15 bilhões.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de Software, que registrou um aumento de 9,7% ano a ano para US$ 6,5 bilhões, superando as expectativas. O segmento agora constitui quase 45% da receita total da IBM.

No entanto, outros segmentos importantes da empresa enfrentaram desafios, com a receita de Consultoria estável em US$ 5,15 bilhões e a de Infraestrutura caindo 7%, para US$ 3,04 bilhões.

O lucro ajustado por ação da IBM de US$ 2,30 superou as estimativas de mercado de US$ 2,23, demonstrando um forte desempenho operacional em meio à queda na receita.

O CEO Arvind Krishna manteve o otimismo, afirmando que o crescimento da receita do quarto trimestre seria semelhante aos níveis do terceiro trimestre, com força contínua em Software e demanda estável em Consultoria.

Novos desenvolvimentos em IA e segurança de dados

A IBM apresentou recentemente o IBM Guardium Data Security Center, um produto que integra recursos de IA generativa para otimizar os fluxos de trabalho de avaliação e monitoramento de riscos.

Este lançamento faz parte de uma iniciativa mais ampla da IBM para alavancar a IA em seus negócios, complementando os modelos Granite 3.0 revelados no início deste mês.

Espera-se que o Granite 3.0, projetado para tarefas de IA empresarial, aprimore as ofertas de nuvem híbrida da IBM ao fornecer recursos de IA generativa e governança de dados mais eficientes.

Esses avanços estratégicos ressaltam o compromisso contínuo da IBM em expandir seu portfólio de IA empresarial, que já cresceu para um volume de negócios de US$ 3 bilhões.

A estratégia de aquisição da IBM continua sendo um importante impulsionador do crescimento.

A empresa deve finalizar sua aquisição da HashiCorp por US$ 6,4 bilhões até o quarto trimestre de 2024 ou início de 2025, expandindo ainda mais seu segmento de software.

Notavelmente, os analistas da Stifel esperam que essas aquisições aumentem a receita de software da IBM em mais de 4% em 2025.

Além disso, o negócio de mainframe da IBM, que normalmente segue um ciclo de 10 a 12 trimestres, deverá testemunhar um crescimento renovado com o lançamento de sua próxima série de mainframe no primeiro semestre de 2025.

O último ciclo de mainframe da IBM (lançado no segundo trimestre de 2022) gerou cerca de US$ 1,5 bilhão em receita do segmento nos 12 meses iniciais.

Avaliando a avaliação da IBM

Nos níveis atuais, a IBM é negociada a uma relação P/L futura de 22,8x, consideravelmente acima de sua média de cinco anos de 14,4x.

Essa avaliação premium se deve, em parte, ao maior interesse dos investidores no potencial de crescimento impulsionado pela IA, conforme evidenciado pelo ganho de 34,3% das ações no acumulado do ano.

No entanto, alguns analistas questionam se os múltiplos atuais da IBM são justificados, dado o lento crescimento em seus segmentos de Consultoria e Infraestrutura e as modestas projeções de crescimento do EPS de cerca de 5,5% ao ano até 2026.

Além disso, apesar do rendimento de dividendos de 2,9%, o crescimento limitado dos dividendos e as recompras de ações da IBM sugerem retornos decrescentes em sua avaliação atual.

Os resultados do terceiro trimestre e os desenvolvimentos estratégicos da IBM destacam as oportunidades e os desafios que temos pela frente.

Com seu segmento de software mostrando resiliência em meio a preocupações mais amplas, e a empresa avançando com avanços e aquisições de IA, há muito o que os investidores ponderar.

Dada a dinâmica atual do mercado, analisar a ação do preço da IBM e os principais níveis técnicos pode oferecer insights valiosos sobre o que o futuro reserva para as ações.

O touro foi atropelado?

Embora as ações da IBM tenham tido uma tremenda alta no ano passado, depois do movimento de hoje, parece que elas bateram em uma parede.

Fonte: TradingView

Antes do anúncio dos resultados do terceiro trimestre, a ação estava sendo negociada em torno de US$ 234 por alguns dias, mas não conseguiu ultrapassar a marca de US$ 240.

Portanto, os investidores que têm uma perspectiva otimista, mas ainda não compraram as ações, devem iniciar novas posições longas somente se as ações fecharem o dia acima de US$ 242.

Os traders com uma perspectiva pessimista podem tirar vantagem dessa fraqueza de curto prazo vendendo a ação a um preço próximo a US$ 220, com um stop loss em US$ 240,2.

Se essa fraqueza de curto prazo levar a uma reversão no momentum, a ação cairá para seu suporte mais próximo, perto de US$ 191,8, onde é possível obter lucros.