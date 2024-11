As ações da Meta subiram discretamente 348% em 2 anos, enquanto os mercados se concentraram na Nvidia e na Apple

As ações da Meta Platforms, empresa controladora do Facebook, subiram 348% nos últimos dois anos, consolidando sua posição como empresa de destaque entre as principais empresas de tecnologia.

Essa ascensão meteórica fica atrás apenas da Nvidia, cujas ações subiram 1.052% no mesmo período.

A recuperação da Meta marca uma reviravolta significativa em relação à incerteza que enfrentou no final de 2022, quando preocupações com concorrência, restrições de privacidade e identidade operacional pesaram muito em suas perspectivas.

As ações da Meta atingiram uma baixa de US$ 88,09 em 4 de novembro de 2022, em meio às dificuldades da empresa com uma base de usuários em declínio, a concorrência do TikTok e as políticas de privacidade da Apple que impactaram a segmentação de anúncios.

No entanto, ao se concentrar em cortes de custos e investimentos estratégicos, a Meta viu uma recuperação acentuada, com suas ações subindo mais de 560% e atingindo US$ 582,01 recentemente.

A renovada disciplina financeira da Meta e sua mudança em direção à inteligência artificial (IA) foram fundamentais para essa reversão.

O CEO Mark Zuckerberg declarou 2023 o “Ano da Eficiência” da empresa. Em resposta às perdas crescentes, a Meta reduziu drasticamente as despesas, que aumentaram 34% em 2021 e 23% em 2022.

As despesas de capital caíram 13% em 2023, após um aumento acentuado em anos anteriores. A Meta também implementou demissões e congelou contratações, cortando milhares de posições e vagas de emprego.

Ao mesmo tempo, a Meta aumentou a exibição de anúncios em suas plataformas — Facebook, Instagram e WhatsApp — aumentando as impressões de anúncios em 28%, enquanto o engajamento do usuário cresceu 8%.

Uma parte fundamental dessa estratégia foi o Reels, a resposta da Meta ao TikTok, que ajudou a aumentar o engajamento no Instagram.

Aposta de IA da Meta: Inovação de código aberto com modelos Llama

Ao contrário de muitos concorrentes, a Meta adotou uma abordagem de código aberto para seus modelos de IA.

Os modelos de linguagem Llama permitiram que a empresa realizasse melhorias de crowdsourcing rapidamente, colocando a Meta entre os líderes em IA generativa.

Em 29 de agosto, a Meta relatou 185 milhões de usuários ativos semanais no Meta AI, aproximando-se dos 200 milhões de usuários relatados pela OpenAI para o ChatGPT.

As ofertas de IA da Meta, incluindo serviços de chatbot gratuitos e ferramentas de criação de imagens ao vivo, receberam ampla aclamação.

Em vez de cobrar dos usuários por esses serviços, a Meta pretende aumentar o engajamento e integrar ferramentas de IA em suas plataformas, seguindo uma estratégia semelhante ao seu modelo de mídia social baseado em anúncios.

Os investimentos em IA impulsionam o crescimento futuro

A Meta também aumentou os investimentos em infraestrutura avançada de IA, com foco em unidades de processamento gráfico da Nvidia.

Em abril, Zuckerberg enfatizou o compromisso da empresa em dimensionar as operações de IA, declarando:

Temos o talento, os dados e a capacidade de dimensionar a infraestrutura para criar os principais modelos e serviços de IA do mundo.

Enquanto concorrentes como a OpenAI optaram pela monetização baseada em assinatura, a Meta está apostando na receita de anúncios, uma estratégia que se alinha com os 98% de sua renda em 2023 derivada de anúncios.

Zuckerberg disse que a empresa planeja monetizar ferramentas de IA gradualmente, aproveitando o engajamento aprimorado em suas plataformas.

As expectativas de lucros refletem o ritmo de crescimento

Analistas de Wall Street estão otimistas sobre a trajetória financeira da Meta, com expectativas de crescimento de 19% nos lucros, para US$ 5,21 por ação, e um aumento de 18% na receita, para US$ 40,2 bilhões, no próximo relatório de lucros.

Analistas preveem que a estratégia de IA da Meta, juntamente com a segmentação de anúncios aprimorada, continuará a aumentar a lucratividade.

A equipe de Zuckerberg provavelmente destacará a transformação da empresa durante a teleconferência de resultados, marcando um forte contraste com os desafios que a Meta enfrentou dois anos atrás.

A resiliência e a mudança estratégica da Meta em direção à IA podem posicioná-la como uma das primeiras beneficiárias financeiras no emergente espaço da IA generativa.