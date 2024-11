BRICS 2024: o bloco em expansão pode realmente desafiar o domínio ocidental?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Enquanto o mundo observa as últimas mudanças nas alianças globais, a cúpula do BRICS de 2024 em Kazan, Rússia, se destaca.

Não é apenas mais uma reunião de diplomatas e líderes mundiais — é uma demonstração da crescente frustração com um sistema dominado pelo Ocidente que muitos países sentem que não serve mais aos seus interesses.

Com novos membros como Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, o BRICS agora representa quase metade da população mundial.

Para o presidente russo, Vladimir Putin, a cúpula foi uma oportunidade de demonstrar que, apesar das sanções e tensões geopolíticas, a Rússia continua conectada aos principais atores globais.

Enquanto isso, para outros membros do BRICS, é uma chance de explorar alternativas ao sistema econômico dominado pelo Ocidente e fortalecer suas próprias posições no cenário global.

O crescente número de membros e ambições do BRICS revelam um desejo de mudança, mesmo que o caminho para alcançá-la permaneça incerto.

Por que a cúpula dos BRICS de 2024 é importante

Formado em 2009, o BRICS originalmente uniu Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como uma coalizão de economias emergentes com o objetivo de desafiar a influência de instituições lideradas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial.

A cúpula de 2024 é a primeira desde que o BRICS se expandiu para incluir cinco países adicionais, com mais de 30 nações expressando interesse em participar.

O encontro, realizado na cidade de Kazan, reuniu líderes e representantes de 36 países — um sinal claro de que a Rússia continua conectada no cenário global, apesar das sanções ocidentais e do isolamento econômico.

Para a Rússia, sediar a cúpula foi uma chance de combater a narrativa de isolamento após a invasão da Ucrânia em 2022.

O presidente Vladimir Putin aproveitou a oportunidade para enfatizar o papel do BRICS na criação de uma “nova ordem mundial” que desafia a hegemonia ocidental.

Ele criticou os “métodos perversos” do Ocidente, incluindo sanções e coerção econômica, que, segundo ele, agravaram os conflitos globais.

Nesse contexto, a cúpula forneceu uma plataforma para a Rússia mostrar que ainda tem aliados importantes, mesmo permanecendo isolada de muitos fóruns ocidentais, como o G20.

Embora o bloco BRICS seja responsável por cerca de 35% da produção econômica global, sua capacidade de atuar como um contrapeso coeso permanece em questão.

A Declaração de Kazan, um documento de 134 pontos que resume os resultados da cúpula, abordou muitas questões, mas mencionou a guerra na Ucrânia apenas uma vez, pedindo adesão aos princípios da ONU em vez de ecoar a perspectiva da Rússia.

Essa neutralidade destaca uma limitação fundamental: as divisões internas do grupo impedem uma posição unificada em um dos conflitos geopolíticos mais significativos do nosso tempo.

Os BRICS podem realmente se libertar do dólar?

Um tema central da cúpula de Kazan foi a pressão pela independência financeira dos sistemas dominados pelo Ocidente, como o dólar americano e a rede de pagamento SWIFT.

Desde que foi excluída do SWIFT em 2022, a Rússia está ansiosa para desenvolver alternativas que lhe permitam negociar com seus parceiros, contornando as sanções ocidentais.

Mas, apesar da retórica, o BRICS ainda não ofereceu um plano claro para substituir o dólar no comércio global.

Embora a China tenha promovido o uso de moedas locais para comércio bilateral e a Rússia tenha defendido a ideia de um sistema de pagamento específico para os BRICS, o caminho a seguir permanece incerto.

Especialistas como Mario Holzner, do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena, observam que qualquer sistema desse tipo provavelmente operará em um nível baixo e não conseguirá mudar o jogo.

A dependência do dólar continua significativa, com 59% das reservas estrangeiras globais ainda mantidas em ativos em dólar, embora esse número tenha diminuído em relação aos 70% de 1999.

Isso levanta questões sobre quão realistas são as ambições dos BRICS. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma moeda comum dos BRICS no ano passado, mas o ceticismo continua alto.

O Ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, duvidou abertamente da viabilidade de tal moeda.

Em vez disso, o grupo parece mais focado em usar moedas nacionais para reduzir a exposição às flutuações do dólar — uma estratégia que pode oferecer ganhos de curto prazo, mas não tem o poder transformador necessário para destronar o dólar como moeda de reserva global.

Uma vitória diplomática ou uma oportunidade perdida?

Apesar desses desafios, a cúpula de Kazan não foi isenta de sucessos diplomáticos.

A presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cujo país é membro da OTAN, destacou o crescente apelo do BRICS além de sua esfera tradicional.

Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, participou da cúpula e manteve discussões com Putin, apesar das críticas da Ucrânia.

Esse tipo de participação sugere que o BRICS está se tornando uma plataforma significativa para o diálogo internacional, oferecendo aos países uma maneira de proteger suas apostas em um mundo cada vez mais multipolar.

No entanto, a cúpula também expôs contradições internas. Enquanto a Rússia e a China buscam promover uma agenda mais abertamente antiocidental, membros como Índia, Brasil e África do Sul são menos confrontacionais.

Esses países mantêm laços fortes com os EUA e a Europa, ao mesmo tempo em que exploram a cooperação econômica com a Rússia e a China.

Por exemplo, a Índia continuou a comprar petróleo russo com desconto, beneficiando-se dos preços mais baixos e evitando um alinhamento aberto com a narrativa de guerra de Moscou.

Essa tensão dentro do BRICS complica os esforços para apresentar uma frente unificada.

Como Mo Ibrahim, um empresário sudanês-britânico, observou durante a cúpula, muitos países veem os BRICS como uma forma de ganhar voz nos assuntos globais tradicionalmente dominados por instituições do pós-Segunda Guerra Mundial, como o FMI e o Banco Mundial.

No entanto, a falta de consenso em questões-chave, como a guerra na Ucrânia, ressalta as dificuldades na formação de uma estratégia coerente.

Mais latido do que mordida?

A cúpula do BRICS de 2024 pode ser um triunfo diplomático em termos de participação, mas seu verdadeiro impacto continua sendo uma questão de substância em vez de estilo.

Superficialmente, a aliança é um reflexo de uma mudança global: países que antes tinham que se alinhar a Washington ou Pequim agora veem uma oportunidade de trilhar seu próprio caminho.

O fascínio do BRICS está na promessa de um mundo onde as economias emergentes podem exercer maior influência sobre as normas e regras globais.

No entanto, por trás das manchetes, as divisões internas e os planos vagos dos BRICS revelam um clube que é mais ambicioso do que revolucionário.

A cúpula em Kazan destacou ambições, mas careceu das reformas estruturais necessárias para remodelar as finanças globais de forma significativa.

Mesmo as tão discutidas alternativas ao dólar continuam sendo mais conversa do que ação.

Embora a expansão do bloco seja impressionante, ela também significa administrar uma gama mais ampla de interesses, o que pode retardar o progresso em direção à integração econômica real.

Para a Rússia, a cúpula de Kazan foi uma chance de mostrar que não está isolada, mas isso não significa que o país esteja vencendo.

As mesmas sanções que fizeram o BRICS parecer mais atraente para potenciais novos membros também ressaltam as limitações que Moscou enfrenta.

O sucesso simbólico da cúpula mascara uma verdade mais profunda: mesmo que o BRICS ganhe mais membros, ele continua sendo um fórum onde as queixas com o Ocidente são mais compartilhadas do que abordadas com soluções concretas.

O ponto principal é que, embora o BRICS seja uma força crescente, ele ainda não é um fator decisivo.

Sua expansão fala do desejo por alternativas, mas as ferramentas para construir uma nova ordem mundial ainda estão faltando.

Por enquanto, o bloco é uma válvula de pressão útil para países cautelosos com a influência ocidental, mas não um substituto para ela.

O verdadeiro teste para o BRICS será se ele pode traduzir sua ampla filiação e retórica elevada em uma alternativa real que mude o equilíbrio do poder global. Até então, ele continua sendo um jogador a ser observado, mas ainda não é o peso pesado que pretende ser.