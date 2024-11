Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

David Einhorn diz que a Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) está “significativamente subvalorizada” nos níveis atuais.

O Greenlight Capital, o fundo de hedge que ele fundou em 1996, até mesmo investiu 6,8 milhões de ações da empresa de fitness conectada para refletir esse sentimento em agosto.

Ainda assim, não estou totalmente convencido de que as ações da Peloton sejam um nome no qual eu gostaria de investir como escritor.

Por quê? Porque um monte de desafios continua a assombrar este fabricante de equipamentos de exercícios.

É por isso que sou cauteloso com as ações da Peloton

As ações da Peloton mais que dobraram desde seu último lançamento de lucros em meados de agosto.

A empresa listada na Nasdaq superou as estimativas de Wall Street, mas eu ainda daria ao seu relatório financeiro um sólido “B”, na melhor das hipóteses.

Isso ocorre porque o EBITDA positivo e o fluxo de caixa livre que tanto entusiasmaram os investidores eram números não-GAAP.

Então, eu, por exemplo, continuo cauteloso sobre o quanto isso realmente significa para o PTON no longo prazo.

A Peloton cresceu bastante nas últimas semanas também porque conseguiu refinanciar dívidas que venceriam em breve.

Mas, novamente, teve que passar de uma taxa de juros extremamente baixa sobre sua dívida para até 5,5% para fortalecer seu balanço no curto prazo.

No entanto, a longo prazo, taxas de juros mais altas sobre sua dívida resultarão em custos mais altos.

Então, como o refinanciamento ajudaria o preço das ações da PTON a longo prazo?

Boas notícias podem já estar incorporadas nas ações da Peloton

A Peloton Interactive, que assinou recentemente um acordo com a Costco, aproveitou os cortes de custos para melhorar seu prejuízo por ação no quarto trimestre para apenas 8 centavos, ante 68 centavos no ano passado.

Mas sejamos realistas, há um limite para o custo que pode ser cortado para gerar ganhos a longo prazo.

Além disso, a fabricante de equipamentos de ginástica está atualmente sendo administrada por executivos-chefes interinos.

Portanto, há incerteza quanto à direção futura dos seus negócios.

Embora isso possa diminuir quando a PTON nomear um novo CEO permanente, é possível que a nova liderança opte por investir no negócio para impulsionar o crescimento de assinantes, que caiu 1,0% no quarto trimestre.

Infelizmente, porém, isso também aumentaria os gastos novamente.

Por fim, as ações da Peloton mais que dobraram de valor desde meados de agosto.

Isso me faz pensar se muitas das boas notícias já estão precificadas nas ações dessa empresa de fitness conectada.

Afinal, a meta de preço mais baixa da PTON atualmente é de apenas US$ 2,0, o que alerta para uma possível queda de 65% a partir daqui.

No geral, vejo as ações da Peloton como adequadas apenas para investidores com grande apetite por risco na escrita.