Os estoques de petróleo bruto nos EUA aumentaram em 5,5 milhões de barris na semana encerrada na sexta-feira, superando confortavelmente as expectativas dos analistas, de acordo com a Energy Information Administration (EIA).

Analistas esperavam que os estoques nos EUA aumentassem em apenas 900.000 barris na semana passada.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA estão apenas cerca de 4% abaixo da média de cinco anos para esta época do ano, disse a agência em um relatório. Os estoques totais nos EUA estavam em 426 milhões de barris na sexta-feira da semana passada.

As refinarias operaram com 89,5% de sua capacidade operável na semana passada.

Estoques de gasolina sobem, destilados caem

Os estoques de gasolina aumentaram 900.000 barris na semana passada, para 213,6 milhões de barris.

Os estoques de destilados nos EUA, no entanto, caíram em 1,1 milhão de barris, para 113,8 milhões de barris, disse a EIA no relatório.

Os estoques de propano e propileno também caíram 1,4 milhão de barris na semana passada, para 101,8 milhões de barris, enquanto os estoques residuais de óleo combustível aumentaram 800.000 barris, para 25,2 milhões de barris.

Enquanto isso, a produção de petróleo bruto nos EUA atingiu uma média de 13,5 milhões de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira, inalterada em relação à semana anterior.

Importações de petróleo dos EUA aumentam, enquanto exportações caem ligeiramente

As importações de petróleo bruto pelos EUA na semana passada atingiram uma média de 6,43 milhões de barris por dia, um aumento de 902.000 barris por dia em relação à semana anterior, disse a EIA.

A média de quatro semanas de importações dos EUA foi de 6,21 milhões de barris por dia, um aumento de 1,3% em relação ao período correspondente do ano passado.

Quanto às exportações de petróleo bruto, as remessas dos EUA caíram apenas 11.000 barris por dia na semana passada, para uma média de 4,11 milhões de barris por dia, de acordo com o relatório.

Nas últimas quatro semanas, as exportações de petróleo bruto dos EUA atingiram uma média de 3,98 milhões de barris por dia, uma queda de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

As importações de petróleo bruto dos EUA do Canadá aumentaram mais na semana passada. As importações tiveram uma média de 3,72 milhões de barris por dia do Canadá, um aumento de 182.000 barris por dia em relação à semana anterior.

As importações do Iraque também aumentaram em 167.000 barris por dia na semana passada para 237.000 barris por dia, mostraram os dados da EIA. A Colômbia exportou 365.000 barris de petróleo bruto para os EUA na semana passada, 143.000 barris por dia a mais do que na semana anterior.

Enquanto isso, as importações da Arábia Saudita caíram mais, de 163.000 barris por dia para apenas 150.000 barris por dia na semana passada.

Os estoques de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, caíram em 300.000 barris na semana passada para 24,7 milhões de barris. Cushing é um centro importante, pois é o ponto de entrega do petróleo bruto West Texas Intermediate.

A reserva estratégica de petróleo dos EUA aumentou em 800.000 barris na semana passada, para 384,6 milhões de barris.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do WTI estava em US$ 71,97 o barril, enquanto o do petróleo Brent estava em torno de US$ 76 o barril.