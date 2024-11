Fortes resultados do terceiro trimestre e acordo com a Elliott: a Southwest Airlines está pronta para decolar?

A Southwest Airlines (NYSE: LUV) surpreendeu os investidores hoje ao divulgar resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street.

A empresa apresentou um lucro de US$ 0,15 por ação, significativamente maior do que os US$ 0,04 por ação previstos, e alcançou receitas operacionais recordes de US$ 6,9 bilhões, um aumento de 5,3% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Apesar do aumento das despesas operacionais — 12% devido aos altos custos de manutenção e mão de obra — e uma queda de dois terços no lucro, a companhia aérea demonstrou resiliência em um mercado desafiador.

As notícias positivas sobre os lucros foram acompanhadas pelo anúncio de um acordo com o investidor ativista Elliott Management.

Após meses de negociações e uma iminente disputa por procuração, a Southwest concordou em nomear seis novos diretores para seu conselho, enquanto o CEO Bob Jordan mantém seu cargo.

O presidente do conselho, Gary Kelly, acelerará sua aposentadoria, deixando o cargo em 1º de novembro de 2024, e assumirá o título de presidente emérito.

Este acordo efetivamente acaba com o risco de uma guerra por procuração e visa conduzir a companhia aérea em direção a um futuro mais lucrativo sob uma liderança reconstituída.

O acordo com a Elliott Management ocorre depois que o investidor ativista acumulou uma participação de 11% na Southwest e pressionou por mudanças significativas, incluindo a demissão do CEO Bob Jordan e uma reformulação completa do conselho.

O acordo reflete um compromisso que preserva a liderança existente e, ao mesmo tempo, introduz novas perspectivas ao conselho.

Gregg Saretsky, ex-CEO da WestJet, presidirá o renovado Comitê Financeiro, sinalizando uma mudança estratégica na supervisão financeira da empresa.

Forte demanda e iniciativas estratégicas

Apesar dos desafios operacionais, a Southwest transportou 0,5% mais passageiros no terceiro trimestre em comparação ao ano anterior, com o fator de carga aumentando em 50 pontos-base para 81,2%.

A empresa observou que a demanda por viagens continua forte e as reservas para a próxima temporada de férias estão altas.

Para capitalizar essa demanda, a Southwest está implementando diversas iniciativas estratégicas, incluindo o lançamento de parcerias globais com companhias aéreas em 2025, a oferta de pacotes de férias, a introdução de voos noturnos e a transição para um modelo de assentos atribuídos até 2026.

Essas iniciativas visam aumentar a receita e otimizar a utilização de ativos sem despesas de capital significativas.

Ao oferecer serviços premium, como assentos atribuídos e espaço extra para as pernas, a Southwest espera aumentar seu EBIT em US$ 1,5 bilhão até 2027.

A introdução de voos noturnos e melhores tempos de resposta devem aumentar a capacidade equivalente à adição de 44 aeronaves, impulsionando ainda mais o crescimento da receita.

Posição financeira e métricas de avaliação

A Southwest mantém uma forte posição financeira com liquidez de US$ 10,4 bilhões, excedendo sua dívida pendente de US$ 8,0 bilhões.

A empresa anunciou um programa de recompra acelerada de ações de US$ 250 milhões como parte de sua autorização de recompra de ações de US$ 2,5 bilhões, indicando confiança em seus fluxos de caixa futuros.

No entanto, a Moody’s rebaixou sua perspectiva para a Southwest de estável para negativa, citando riscos de execução associados às novas iniciativas estratégicas e o potencial impacto no fluxo de caixa livre se o desempenho ficar aquém nos próximos anos.

As ações da Southwest estão sendo negociadas a uma relação preço/lucro futura que sugere que o mercado não precificou totalmente as melhorias previstas.

A Jefferies estima o lucro por ação da empresa em 2027 em US$ 2,50, abaixo da faixa implícita de US$ 4,00 a US$ 5,00 por ação, e atribui uma meta de preço de US$ 32 com base em 6x EBITDAR.

O foco da companhia aérea em estratégias de gerenciamento de custos e aumento de receita pode levar a um aumento se executado com sucesso, mas o ceticismo permanece entre os analistas quanto à viabilidade e ao momento dessas iniciativas.

À medida que a Southwest Airlines embarca nessa jornada transformadora, os mercados financeiros monitorarão de perto seu progresso.

A combinação de forte demanda, iniciativas estratégicas e uma equipe de liderança reformulada prepara o cenário para um crescimento potencial.

Resta saber se esses fatores serão suficientes para impulsionar as ações para cima.

Examinar os indicadores técnicos e os padrões gráficos pode fornecer mais insights sobre as perspectivas da empresa e a trajetória futura das ações.

A tendência de baixa de longo prazo está chegando ao fim?

Embora as ações da Southwest Airlines tenham registrado ganhos significativos neste ano desde agosto, elas ainda são negociadas com um desconto de mais de 50% em relação às máximas históricas de 2021.

Fonte: TradingView

Esse aumento recente trouxe de volta o ímpeto ascendente no curto prazo, mas ainda não se sabe se isso resultará em uma tendência de alta no médio prazo.

O primeiro indício disso será o fechamento diário das ações acima de sua resistência de curto prazo em US$ 34,96.

Portanto, os investidores que desejam comprar as ações devem apenas iniciar uma pequena posição nos níveis atuais e aumentá-la se as ações conseguirem fechar acima de US$ 34,96.

Os traders que ainda têm uma perspectiva pessimista sobre as ações podem iniciar uma posição vendida em níveis acima de US$ 32 com um stop loss de US$ 35,2.

Se o impulso ascendente de curto prazo diminuir, a ação pode cair novamente para o nível de US$ 24,2, onde é possível obter lucros.