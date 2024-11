Hacker da Radiant Capital transfere US$ 52 milhões em fundos roubados para a rede Ethereum

Em 24 de outubro, a empresa de segurança de blockchain PeckShield relatou que o hacker da Radiant Capital havia transferido quase todos os fundos roubados da Arbitrum e da BNB Chain da Binance para a rede Ethereum.

Os fundos, avaliados em aproximadamente US$ 52 milhões, totalizaram 20.500 Ether.

Esse desenvolvimento ocorre após a violação de 16 de outubro da Radiant Capital, uma credora DeFi, que sofreu perdas superiores a US$ 50 milhões.

O ataque explorou vulnerabilidades na cadeia Arbitrum da Radiant por meio de uma injeção sofisticada de malware, comprometendo as carteiras de hardware de três desenvolvedores.

O incidente ressalta os desafios de segurança atuais no setor de finanças descentralizadas (DeFi), onde hackers frequentemente movem ativos roubados para a rede Ethereum e usam misturadores de criptomoedas para ocultar suas origens.

Como ocorreu o hack da Radiant Capital?

A exploração do Radiant Capital é atribuída a um ataque de malware altamente sofisticado.

Hackers conseguiram se infiltrar nas carteiras de hardware de três desenvolvedores da Radiant, usando uma injeção de malware descrita como uma das violações mais complexas registradas no setor DeFi.

O ataque permitiu que os perpetradores drenassem mais de US$ 50 milhões das reservas da Radiant Capital no Arbitrum, uma das soluções de camada 2 do Ethereum.

Os fundos roubados foram então movidos para Ethereum e posteriormente lavados por meio de misturadores de criptomoedas, uma tática comum usada por criminosos cibernéticos para ocultar a movimentação de fundos ilícitos.

Resposta da Radiant Capital

Em resposta à violação, a Radiant Capital tomou medidas para proteger seus usuários, aconselhando-os a revogar o acesso aos contratos afetados via revoke.cash. Em 23 de outubro, a plataforma DeFi, na plataforma de mídia social X (anteriormente t, enfatizou a urgência desta ação, pedindo aos usuários que agissem rapidamente para proteger seus ativos.

A empresa também garantiu à comunidade seu comprometimento em recuperar os fundos roubados, colaborando com especialistas em segurança de blockchain e agências policiais para rastrear e congelar os ativos comprometidos.

Apesar do desafio de recuperar o Ether roubado, a Radiant Capital continua focada em rastrear os fundos.

O credor DeFi está trabalhando em estreita colaboração com especialistas em segurança, com o objetivo de rastrear o fluxo de ativos dentro da rede Ethereum.

De acordo com dados do PeckShield, as atividades do hacker em 24 de outubro sugerem uma abordagem sistemática para lavar o Ether roubado.

O uso de misturadores de criptomoedas adiciona uma camada de complexidade, uma tática vista anteriormente em outros grandes hacks de criptomoedas neste ano.

Quão difundidos serão os hacks de criptomoedas em 2024?

Hacks e explorações de criptomoedas têm sido um problema persistente ao longo de 2024. Os dados da PeckShield revelam que, somente em setembro, as perdas em todo o setor totalizaram mais de US$ 120 milhões.

Incidentes notáveis incluíram violações de plataformas como BingX, Penpie eIndodax.

A perda recente de mais de US$ 50 milhões da Radiant Capital é parte de uma tendência mais ampla de ataques crescentes direcionados a plataformas DeFi, destacando a vulnerabilidade contínua dos ecossistemas financeiros descentralizados.

A comunidade cripto enfrenta crescentes desafios de segurança

O hack da Radiant Capital reflete uma tendência mais ampla de sofisticação crescente em crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas.

Com hackers constantemente mirando plataformas DeFi, a importância de medidas de segurança robustas nunca foi tão crítica.

Muitos na comunidade de criptomoedas agora estão pedindo protocolos de segurança mais rigorosos e maior conscientização dos usuários para evitar tais incidentes.

A violação recente da Radiant Capital serve como um lembrete dos riscos associados às finanças descentralizadas e da necessidade de vigilância contínua e práticas de segurança aprimoradas.