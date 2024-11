Hamster Kombat pronto para retorno, já que o lançamento da 2ª temporada promete um engajamento crescente do usuário

O mercado de criptomoedas passa por uma onda de baixa, já que a fraqueza do Bitcoin acima de US$ 66.500 diminui as esperanças do tão aguardado “Uptober”.

O momento de queda fez com que as principais altcoins perdessem muito, com o Hamster Kombat, baseado no Telegram, despencando 13% em seu gráfico diário, sendo negociado a US$ 0,003343.

No entanto, o HMSTR continua preparado para recuperações robustas, com os touros mirando US$ 0,1 com o próximo lançamento do jogo da Temporada 2.

HMSTR pronto para o renascimento na estreia da 2ª temporada

Hamster Kombat está novamente em destaque enquanto os entusiastas aguardam a tão aguardada reformulação da 2ª temporada.

O jogo de tocar para ganhar passará por várias mudanças, com todos os CEOs lidando com novos negócios, incluindo contratação de funcionários, criação de jogos novos e virais e criação de um ecossistema de jogos.

O jogo Telegram ganhou enorme popularidade na 1ª temporada, com entusiastas atraídos pelas ações rápidas de Hamster Kombat.

Hamster Kombat foi lançado em março deste ano, e sua jogabilidade simples e viciante atraiu mais de 300 milhões de jogadores no mundo todo.

O jogo se tornou viral rapidamente, rivalizando com outros jogos de blockchain da Ton, como Pixelverse e Toncoin.

No entanto, surgiram problemas depois que o tão aguardado airdrop decepcionou os usuários.

No entanto, os fãs aguardavam ansiosamente o lançamento do $HMSTR – que não satisfez os primeiros usuários, já que a altcoin sofreu grandes quedas após a estreia oficial.

HMSTR viu um drawdown repentino de 20% após atingir a máxima de $0,015. Enquanto isso, a comunidade frustrada desencadeou mais declínios em direção aos valores atuais de $0,003343.

Apesar da estreia pouco acolhedora, Hamster Kombat envolveu os jogadores com funcionalidades como Combo Card, desafios Daily Cipher Codes e recompensas de diamante.

Os jogadores podem completar tarefas no jogo para desbloquear recompensas lucrativas e receber até 5 milhões de tokens HMSTR.

Enquanto isso, a Temporada 2 promete mais recursos para os milhões de jogadores que aguardam ansiosamente.

Com lançamento previsto para o final de outubro de 2024, o S2 da Hamster traz recursos avançados para reforçar o engajamento do usuário. Tais desenvolvimentos são um bom presságio para recuperações de preços do HMSTR.

Movimento de preço HMSTR

A altcoin sofreu quedas significativas nas últimas sessões, com sua ação de preço de 3 semanas imprimindo uma configuração de cunha descendente.

A formação sugeriu o enfraquecimento da influência de baixa e possíveis rompimentos de alta.

No entanto, a mais recente retração ampla do mercado viu o HMSTR cair abaixo da linha de suporte do padrão, ameaçando quedas contínuas.

O HMSTR é negociado a US$ 0,003343 após perder quase 13% no dia anterior.

Enquanto isso, a altcoin apresenta um candle de rejeição de cauda longa em torno da marca de US$ 0,33, indicando influência do comprador nessa região.

O otimismo renovado pode levar o HMSTR para a configuração de cunha, embora uma quebra sólida além da linha de tendência superior continue sendo vital para reversões de tendência.

O lançamento da segunda temporada do jogo seria crucial para reverter a trajetória do Hamster.

Recuperar a empolgação inicial pode fazer com que o preço da altcoin exploda para picos iniciais.

Um ressurgimento sólido de alta pode fazer com que a altcoin dispare em direção a US$ 0,1 – uma alta impressionante de 2.890% em relação aos preços atuais de US$ 0,003343.

No entanto, a trajetória predominante do HMSTR revela um domínio significativo dos vendedores, com a confluência de baixa das médias móveis exponenciais de 20, 50 e 100 sinalizando mais quedas no curto prazo.