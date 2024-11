O banco britânico Barclays relatou um lucro líquido de £ 1,6 bilhão (US$ 2 bilhões) no terceiro trimestre na quinta-feira, superando as expectativas dos analistas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Este resultado superou a previsão de £ 1,17 bilhão em uma pesquisa da LSEG e marcou um aumento de 23% em relação ao mesmo período em 2023.

Advertisement

A receita do trimestre atingiu £ 6,5 bilhões, um pouco acima dos £ 6,39 bilhões previstos.

No início do ano, o Barclays introduziu uma reformulação estratégica com o objetivo de reduzir custos, aumentar o retorno aos acionistas e garantir estabilidade financeira a longo prazo.

Essa estratégia mudou o foco para empréstimos domésticos, mantendo suas operações de banco de investimento mais imprevisíveis.

Como parte da reformulação, o Barclays adquiriu o negócio de banco de varejo do Reino Unido, o Tesco Bank.

No segundo trimestre, o Barclays teve um ligeiro declínio anual no lucro líquido devido à redução da receita de seus bancos corporativos e de varejo no Reino Unido.

No entanto, seu banco de investimento viu o lucro líquido aumentar 10%, para £ 3,02 bilhões.

As ações do Barclays subiram 55% até agora neste ano, recuperando-se de uma queda em 2023.

Em meio a preocupações com a redução das margens de juros líquidas devido à queda das taxas de juros, vários bancos também anunciaram esforços de reestruturação.

No início desta semana, o HSBC revelou planos para consolidar suas operações em quatro unidades de negócios, enquanto o Deutsche Bank iniciou a temporada de lucros do terceiro trimestre com lucros maiores do que o esperado, impulsionados por um aumento de 11% na receita em suas divisões de banco de investimento e gestão de ativos.

Você deve comprar ações da BARC?

Copy link to section

Stephen Wright analisa o Barclays, destacando seu desempenho impressionante em 2024, onde o preço das ações subiu de £ 1,55 para £ 2,42, posicionando-o como um desempenho de destaque no FTSE 100.

Atualmente, os analistas têm uma meta de preço médio de £ 2,75, sugerindo um potencial de alta de aproximadamente 13,5% em relação ao preço atual.

No entanto, há uma variação significativa nas previsões, com estimativas variando de £ 2 a £ 3,30, o que introduz um nível de incerteza em relação ao desempenho futuro.

Wright destaca os desafios de fazer previsões precisas para o Barclays, principalmente devido à divergência nas opiniões dos analistas e à dinâmica complexa do setor bancário.

Ele observa que a estrutura diversificada do Barclays, que inclui uma divisão significativa de banco de investimento juntamente com suas operações de empréstimos de varejo, pode gerar benefícios com o aumento da atividade de banco de investimento à medida que as taxas de juros caem.

Isso contrasta com outros bancos, como Lloyds e NatWest, que se concentram principalmente em serviços bancários de varejo.

Apesar da perspectiva otimista para o Barclays, Wright alerta os investidores para considerarem sua avaliação atual, já que as ações são negociadas a cerca de 62% de seu valor contábil.

Essa avaliação reflete o sentimento positivo dos investidores em relação ao potencial do banco de gerar fortes retornos sobre o patrimônio líquido.

No entanto, Wright adverte que grande parte do crescimento previsto do setor de banco de investimento pode já estar precificado.

Além disso, possíveis quedas nas margens de empréstimos podem representar riscos à avaliação das ações, levando a uma contração se as expectativas não forem atendidas.