A Starbucks está passando por uma mudança de liderança enquanto luta contra a queda nas vendas e a insatisfação dos clientes.

Brian Niccol, o recém-nomeado chefe da rede de cafeterias, delineou um plano para simplificar o cardápio da empresa e reavaliar sua estratégia de preços.

A mudança ocorre em um momento em que as vendas globais caíram 7% entre julho e setembro de 2024, com a queda mais pronunciada na China, onde as vendas caíram 14%.

A gigante do café também está lidando com críticas relacionadas a problemas de pessoal, longas filas e o impacto das campanhas de mídia social ligadas ao conflito entre Israel e Gaza.

Um dos principais objetivos de Niccol é resolver as frustrações dos clientes, que incluem um cardápio complexo e lojas lotadas.

A empresa planeja simplificar suas ofertas, facilitando a navegação dos clientes e reduzindo o tempo de preparação da equipe.

Niccol destacou a necessidade de “refinar o pedido e pagamento móvel” para evitar gargalos durante os horários de pico.

A mudança visa melhorar a experiência geral do cliente, especialmente durante períodos de maior movimento.

Desaceleração na China impacta os resultados globais da Starbucks?

O declínio nas vendas na China atingiu duramente a Starbucks, refletindo desafios econômicos mais amplos na região.

A queda de 14% nas vendas neste mercado contribuiu significativamente para o declínio global de 7% da empresa.

A desaceleração econômica na China pressionou os gastos do consumidor, dificultando a manutenção do ritmo de vendas da Starbucks.

A liderança da empresa reconheceu que, apesar do aumento dos investimentos, eles não conseguiram neutralizar a tendência de queda no tráfego de clientes.

Obstáculos operacionais da Starbucks

Além da complexidade do menu, a Starbucks está enfrentando escassez de funcionários, o que deixou o serviço lento em vários locais.

Esses desafios têm causado insatisfação dos clientes, especialmente em horários de pico, quando as filas podem se estender por muito tempo.

Os esforços da empresa para reter e atrair funcionários ainda não resolveram totalmente esses problemas, que continuam afetando a experiência na loja.

A decisão da empresa de suspender as previsões financeiras para 2025 destaca incertezas no mercado atual.

Com vendas lentas e custos crescentes, a Starbucks enfrenta desafios significativos para estabilizar seus negócios.

Este anúncio levou a uma queda de 4% no preço das ações, refletindo as preocupações dos investidores sobre a capacidade da gigante do café de lidar com esses desafios.

A Starbucks deve divulgar resultados financeiros detalhados na próxima semana, o que pode fornecer mais informações sobre sua estratégia de recuperação.

Quais outros fatores estão afetando a Starbucks?

A Starbucks também enfrentou reações negativas por causa de uma publicação nas redes sociais de um sindicato sediado nos EUA, que expressou apoio à Palestina após o ataque de 7 de outubro pelo Hamas.

A empresa rapidamente se distanciou da declaração, enfatizando que a postagem não refletia sua posição oficial.

Apesar da remoção da postagem, ela se tornou viral, gerando pedidos de boicote e protestos.

O incidente criou desafios adicionais de relações públicas para a Starbucks, especialmente em regiões onde o conflito aumentou a sensibilidade.

Brian Niccol, anteriormente CEO da Chipotle, foi trazido para liderar a Starbucks durante esses tempos turbulentos. Seu plano de se deslocar frequentemente da Califórnia para Seattle atraiu críticas, particularmente dada a posição da Starbucks sobre responsabilidade ambiental.

O antecessor de Niccol, Laxman Narasimhan, tentou introduzir novos itens no menu e acelerar o serviço antes de sua saída, após apenas 18 meses.

A transição de liderança marca um período crítico para a Starbucks, que busca recuperar a confiança dos clientes e melhorar sua eficiência operacional.