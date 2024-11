Os preços do petróleo continuam a subir devido às tensões crescentes no Médio Oriente

Os preços do petróleo bruto subiram na quinta-feira, à medida que as tensões geopolíticas crescentes continuaram a sustentar o mercado, disseram especialistas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Os preços do petróleo subiram cerca de 4% nesta semana até agora, depois de cair 7% na semana passada devido a preocupações com a baixa demanda.

Advertisement

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate estava em US$ 71,19 o barril, uma alta de 0,6%, enquanto o petróleo Brent estava 0,5% mais alto, a US$ 75,36 o barril.

Tensões no Oriente Médio impulsionam preços do petróleo

Copy link to section

O aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, bem como relatos de que a Coreia do Norte está auxiliando a Rússia na Ucrânia estão alimentando a alta do petróleo.

Na quarta-feira, os EUA disseram pela primeira vez que viram evidências de que a Coreia do Norte enviou 3.000 soldados à Rússia para possível mobilização na Ucrânia, de acordo com uma reportagem da Reuters.

A medida pode levar a uma séria escalada na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

No Oriente Médio, Israel e o Hezbollah continuaram os conflitos, aumentando os riscos de fornecimento de petróleo da região.

O Oriente Médio abriga mais da metade das reservas mundiais de petróleo.

Na quinta-feira, relatos afirmaram que ataques israelenses direcionados ao Hezbollah atingiram a capital síria, Damasco.

A escalada em curso na região continua a gerar prêmios de risco aos preços do petróleo.

James Hyerczyk, autor do Fxempire.com, disse em uma nota:

Essa incerteza geopolítica, aliada à ansiedade sobre possíveis mudanças na política dos EUA antes da eleição presidencial, criou volatilidade.

Aumento dos estoques dos EUA limita o potencial de alta

Copy link to section

Os estoques de petróleo nos EUA aumentaram acentuadamente em 5,5 milhões de barris na semana passada.

Os EUA são o maior produtor mundial de petróleo bruto.

O forte aumento nos estoques de petróleo bruto pesou sobre os sentimentos do mercado, já que os preços do petróleo caíram brevemente no início da quinta-feira.

A produção de petróleo bruto também permaneceu estável em níveis recordes nos EUA na semana passada.

A produção média foi de 13,5 milhões de barris por dia no país na semana encerrada na sexta-feira, de acordo com dados oficiais da Energy Information Administration.

As importações de petróleo bruto também aumentaram em quase 1 milhão de barris por dia nos EUA na semana passada, indicando que a demanda local por combustível continua forte antes das eleições presidenciais dos EUA no início de novembro.

“Apesar desses dados pessimistas, temores persistentes de choques de oferta no Oriente Médio ajudaram a estabilizar os preços, evitando uma retração significativa”, disse Hyerczyk, da Fxempire.

Arábia Saudita planeja aumento de produção

Copy link to section

Espera-se que a Arábia Saudita, líder de fato da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, aumente sua produção de petróleo a partir de dezembro.

O aumento na produção faz parte de um plano da aliança OPEP+ para reduzir gradualmente seus cortes voluntários de produção de petróleo, que somam 2,2 milhões de barris por dia.

A mudança provavelmente resultará em aumento da participação de mercado para a Arábia Saudita e outros países do Golfo.

De acordo com uma pesquisa da Reuters, o crescimento econômico da Arábia Saudita deve acelerar para 4,4% em 2025, apoiado pela maior produção de petróleo, acima dos 1,3% esperados para este ano.

Além disso, a economia dos Emirados Árabes Unidos deve crescer 4,9% em 2025, capitalizando o aumento da produção de petróleo.

O equilíbrio de oferta no mercado de petróleo parece confortável para o ano que vem. Se as tensões geopolíticas diminuírem, os preços do petróleo podem cair drasticamente devido à oferta adequada.

Previsão de curto prazo para os preços do petróleo

Copy link to section

Quanto ao petróleo bruto WTI, os preços provavelmente permanecerão otimistas no curto prazo devido ao aumento das tensões no Oriente Médio.

Os preços provavelmente testarão a resistência perto da média móvel de 200 dias de US$ 73,01 por barril, de acordo com a Fxempire.

Se o nível de US$ 73 for ultrapassado, os preços do WTI poderão subir ainda mais para US$ 75 o barril.

Hyerczyk disse:

No curto prazo, a perspectiva continua cautelosamente otimista, com os riscos geopolíticos desempenhando um papel fundamental na direção dos preços.

Para os preços do Brent, a resistência imediata está em US$ 76,28 por barril. Se os preços conseguirem romper esse nível, ele pode continuar sua corrida de alta.