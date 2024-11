Paycoin adiciona suporte da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) para comerciantes vietnamitas

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Em um movimento inovador para promover a conformidade e a segurança no setor de pagamentos digitais, uma plataforma de criptomoeda, a Paycoin, adicionou suporte ao Setor de Cartões de Pagamento (PCI) para comerciantes vietnamitas.

Isso reflete a dedicação da Paycoin em garantir maior segurança para transações de criptomoedas no mercado vietnamita.

Compreendendo o Paycoin e a indústria de cartões de pagamento

Paycoin é uma rede líder de pagamentos com criptomoedas que facilita transações de ativos digitais entre clientes e comerciantes.

A plataforma utiliza a tecnologia blockchain para garantir soluções de pagamento eficientes, transparentes e seguras, adaptadas às necessidades em constante mudança da economia moderna.

Enquanto isso, PCI é uma sigla para Payment Card Industry, e PCI DSS são regras projetadas para garantir que as empresas que interagem com informações de cartão de crédito priorizem a segurança do usuário e dos fundos.

Com a integração de pagamentos PCI, a Paycoin implementa protocolos de segurança abrangentes que aderem à ética PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

As medidas de segurança aprimoradas incluem auditorias de segurança regulares, criptografia de dados e tokenização de dados de pagamento confidenciais.

Além disso, a integração do Paycoin tornará mais fácil para empresas vietnamitas garantir opções de pagamento compatíveis com PCI sem grandes mudanças em seus modelos existentes.

A plataforma promete suporte inabalável, incluindo um painel de fácil utilização, integração de API e uma equipe dedicada de suporte ao cliente.

Benefícios para comerciantes no Vietname

Adesão a padrões internacionais : com os padrões PCI DSS, comerciantes no Vietnã podem cumprir com políticas de segurança internacionais. Isso promove transações perfeitas com parceiros e clientes globais.

Maior confiança : os pagamentos PCI enriquecem a confiança no mercado vietnamita com sistemas seguros e compatíveis. Isso potencialmente reforçará a adoção do Paycon, à medida que as empresas buscam métodos de pagamento seguros e confiáveis.

Experiência do cliente intensificada : um ambiente de transação seguro melhora a experiência geral do usuário ao reduzir riscos de fraude e violações de dados. Indivíduos podem pagar com confiança, traduzindo-se em maior retenção e fidelidade do cliente.

Benefícios para o setor de criptomoedas vietnamita

Transações de criptomoedas dispararam : os pagamentos PCI da Paycoin provavelmente impulsionarão as transações de criptomoedas na jurisdição. Com mais empresas buscando e adotando opções de pagamento seguras e compatíveis, as transações baseadas em criptomoedas podem crescer, contribuindo para expandir a indústria de ativos digitais no Vietnã.

Alinhamento regulatório reforçado : a mudança da Paycoin prepara o cenário para que outras empresas de criptomoedas adiram às regulamentações financeiras da Coreia do Sul. Tal alinhamento poderia encorajar interações perfeitas com agências regulatórias, mantendo o mercado de criptomoedas dentro dos parâmetros legais.

Incentivando investimentos e inovações : a segurança garantida provavelmente atrairá mais inovadores e investidores para a indústria de ativos digitais vietnamita. Além disso, as empresas podem se voltar para a exploração de novas oportunidades e soluções de investimento baseadas em blockchain, catalisando o crescimento.

Ação do preço do Paycoin

O PCI é negociado a US$ 0,09482 após atingir uma máxima diária de US$ 0,09671 e uma mínima de US$ 0,09420, queda de 0,75% em seu gráfico de 24 horas.

A baixa do Paycoin reflete a perspectiva predominante do mercado, onde os vendedores têm dominado.

Enquanto isso, a abordagem de conformidade em primeiro lugar do projeto prepara o PCI para um futuro impressionante.

Além disso, a expansão global planejada (dos Estados Unidos para a Tailândia e agora para o Vietnã) provavelmente inundará a altcoin com liquidez maciça nas próximas sessões.