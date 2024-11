POPCAT vira FLOKI após atingir novo ATH

Em uma reviravolta notável, o preço do POPCAT atingiu novos patamares, atingindo uma máxima histórica (ATH) de US$ 1,67, superando seu concorrente de longa data, o FLOKI.

Essa ascensão meteórica consolidou a posição da POPCAT como a terceira maior moeda meme no ecossistema Solana, logo atrás de Dogwifhat (WIF) e Bonk (BONK), tornando-se rapidamente uma das criptomoedas de melhor desempenho do ano.

Por que o preço do POPCAT está subindo?

Apesar de ter recuado ligeiramente para cerca de US$ 1,54 no momento da publicação, nos últimos três dias consecutivos o preço do POPCAT disparou em mais de 17%, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 1,5 bilhão, um aumento significativo em relação aos apenas US$ 457 milhões em setembro.

Esse aumento no valor foi impulsionado por um aumento substancial no interesse dos investidores, evidenciado pelo aumento no número de detentores, que cresceu de um mínimo de 65.000 para mais de 77.700.

Curiosamente, as dez principais carteiras detêm apenas cerca de 21% do fornecimento total, de acordo com dados do HolderScan, indicando uma distribuição saudável entre os investidores.

Outro fator importante por trás do recente aumento do preço do POPCAT é o aumento significativo no seu interesse aberto de futuros, que atingiu um recorde de US$ 277 milhões antes de cair para US$ 237,95 milhões no momento desta publicação.

Isso representa um aumento drástico em relação aos menos de US$ 20 milhões de apenas alguns meses atrás, destacando o aumento da demanda entre os comerciantes.

Maiores juros abertos são normalmente vistos como um sinal de alta, sugerindo que muitos traders estão apostando no crescimento contínuo da moeda.

Além disso, o volume de negociação do POPCAT teve um aumento substancial, com mais de US$ 146 milhões negociados na quinta-feira até o momento em que este artigo foi escrito, com uma média de mais de US$ 120 milhões nas últimas semanas.

A maior parte dessa atividade de negociação está concentrada na Bybit, com volumes significativos também fluindo pela Gate.io, Raydium e Orca.

Esse ambiente de negociação robusto reflete um interesse maior no POPCAT, à medida que os investidores se afastam das bolsas centralizadas, o que geralmente é visto como um sinal positivo para a estabilidade futura dos preços.

A dinâmica do mercado é ainda mais ilustrada pelo forte aumento nas liquidações de posições vendidas, que ultrapassaram US$ 720.550, em comparação com apenas US$ 367.030 para posições otimistas.

Isso sugere que muitos traders que apostaram contra o POPCAT foram forçados a fechar suas posições, indicando um forte sentimento de alta que está impulsionando o preço da moeda para cima.

Source: Coinglass

A alta do POPCAT também coincidiu com uma alta mais ampla no ecossistema Solana, com outros tokens como Cat in a Dogs World e GOAT subindo mais de 20%.

Além disso, o papel da Solana no setor de exchanges descentralizadas (DEX) se fortaleceu, com seu volume de negociação de sete dias subindo para mais de US$ 14,724 bilhões, em comparação com US$ 7,898 bilhões do Ethereum, de acordo com dados da DefiLlama.

À medida que o POPCAT continua ganhando força, os analistas permanecem otimistas sobre suas perspectivas de curto prazo.

Caso o preço ultrapasse os principais níveis de resistência, as próximas metas podem ser definidas em US$ 0,7416 e US$ 1,4926, marcando um capítulo emocionante na saga contínua do investimento em criptomoedas.