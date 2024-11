A designação do Bitcoin como uma “negociação de Trump” está começando a sentir a pressão de mudanças mais amplas no mercado global, estimuladas pela possibilidade do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Com a candidata republicana à frente da vice-presidente Kamala Harris nos mercados de previsão, os rendimentos dos títulos e o dólar americano aumentaram recentemente.

De acordo com um relatório da Bloomberg, os investidores estão ajustando suas apostas, recuando nas expectativas de uma política monetária mais flexível, já que a agenda pró-crescimento de Trump pode impulsionar uma economia americana já forte se ele garantir a vitória na eleição de 5 de novembro.

Essa mudança no mercado fez com que o Bitcoin e as ações flutuassem, à medida que as condições financeiras se tornavam mais rígidas em resposta.

O Bitcoin está enfrentando seu primeiro declínio semanal em três semanas. Embora Trump tenha historicamente abraçado a indústria de ativos digitais, ainda há dúvidas sobre se sua agenda econômica mais ampla impactará negativamente a criptomoeda.

“Com certeza, sim, a liquidação de ações, o dólar americano mais alto e os rendimentos mais altos equivalem a um aperto nas condições financeiras”, disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG Australia Pty no relatório.

Ele explicou que o ritmo acelerado do aperto está criando pressão sobre ativos de risco, como criptomoedas.

O desempenho do Bitcoin sob Trump permanece incerto

O Bitcoin teve um aumento de 1% na quinta-feira, atingindo US$ 67.300, mas seu declínio semanal ainda gira em torno de 2%.

Apesar da queda recente, o Bitcoin subiu 60% este ano, com um recorde de US$ 73.798 em março.

A demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista nos EUA tem sido um dos principais impulsionadores da alta do ativo, mas o mercado agora enfrenta incertezas à medida que as condições financeiras se tornam mais difíceis.

Trump, em contraste com a postura regulatória do presidente Biden, prometeu fazer dos EUA a “capital criptográfica do planeta”, atraindo entusiastas de criptomoedas.

A candidata democrata Harris adotou uma abordagem mais cautelosa, defendendo uma estrutura regulatória para o setor.

Essas posições contrastantes destacam os diferentes impactos que cada candidato pode ter no setor.

Resultado das eleições influenciará o futuro do Bitcoin?

A disputa entre Trump e Harris está estatisticamente empatada em estados-chave, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg News/Morning Consult.

As margens estreitas indicam que os esforços finais da campanha podem desempenhar um papel significativo na decisão do vencedor.

Se Trump vencer, os rendimentos dos títulos podem aumentar ainda mais, impactando negativamente ativos de risco como o Bitcoin.

Caroline Mauron, cofundadora da Orbit Markets, observou: “O esperado afrouxamento regulatório de uma administração Trump em relação à indústria de criptomoedas ainda deve ser o fator mais importante”, apesar do potencial aperto do mercado.