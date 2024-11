S&P 500 e Nasdaq Composite sobem, Dow cai; Tesla sobe com lucros fortes, Boeing cai

As médias das ações de referência dos EUA foram mistas na quinta-feira, mas o índice S&P 500 subiu ligeiramente, liderado pelos ganhos da Tesla e outras.

No momento em que este artigo foi escrito, o índice S&P 500 estava ligeiramente mais alto em 0,1%, enquanto o Nasdaq Composite estava em alta de 0,6%. No entanto, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,6% em relação ao fechamento anterior.

De acordo com a CNBC, mais de 32% do S&P 500 relatou números do terceiro trimestre até agora. Dessas empresas, 76% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com a FactSet.

As ações estavam saindo de perdas acentuadas da sessão de quarta-feira. O Dow Jones caiu mais de 400 pontos na quarta-feira, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram 1% e 1,6%, respectivamente.

Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro caíram na quinta-feira, trazendo algum alívio para as ações. Os rendimentos subiram acentuadamente na quarta-feira, o que levou a grandes perdas para as médias de ações de referência.

Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do US Bank Asset Management, disse à CNBC:

A pressão no mercado tem sido do lado da taxa. Isso é realmente o que tem diminuído o entusiasmo do mercado de ações, e você ainda não teve notícias de lucros grandes o suficiente para levar o mercado a uma nova alta… também não estamos vendo um momentum tão amplo quanto estávamos vendo.

Tesla salta após resultados positivos

As ações da Tesla subiram quase 20% após corresponderem às expectativas dos analistas quanto aos resultados do terceiro trimestre.

A fabricante de veículos elétricos disse que espera um crescimento de 20% a 30% nas vendas no ano que vem, surpreendendo os investidores.

Lucros robustos foram impulsionados por margens melhores e uma perspectiva melhor para entregas, disse a empresa.

As tentativas da empresa de diversificar além do seu negócio principal de automóveis, com incursões em robotaxis e inteligência artificial, também falharam amplamente no início de outubro, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Índia supera desempenho de pares de mercados emergentes: FMI

O Fundo Monetário Internacional disse na quinta-feira que a Índia é o mercado emergente de maior crescimento do mundo. O FMI espera que o crescimento continue nos próximos anos.

O FMI disse ainda que a Índia se beneficiou do crescimento cíclico, de acordo com a CNBC. O fundo estima que a economia da Índia deve crescer 7% este ano e 6,5% em 2025.

“Há espaço para um potencial ainda maior com mais reformas estruturais, reformas específicas do mercado de trabalho, algumas reformas fiscais e talvez um maior impulso à infraestrutura”, disse o diretor do departamento da Ásia e Pacífico do FMI, Krishna Srinivasan, citado pela CNBC.

United Parcel Service aumenta 5%

As ações da United Parcel Service subiram mais de 5% na quinta-feira, após a empresa superar os lucros e a receita do terceiro trimestre.

Os lucros ajustados da empresa de transporte e logística aumentaram 12,1% em relação ao ano anterior, para US$ 1,76 por ação, acima das expectativas dos analistas de US$ 1,63 por ação, de acordo com o Tipranks.com.

Enquanto isso, as ações da Lam Research subiram mais de 6% depois que os números do primeiro trimestre fiscal da fabricante de equipamentos semicondutores superaram as expectativas.

Ações da Boeing caem após trabalhadores rejeitarem último acordo

As ações da Boeing continuaram caindo na quinta-feira, caindo quase 2% depois que trabalhadores em greve rejeitaram a última oferta de contrato da empresa.

Cerca de 64% dos trabalhadores da fábrica da fabricante de aviões na Costa Oeste dos EUA rejeitaram a oferta de contrato na noite de quarta-feira.

Os principais fornecedores da Boeing também foram afetados pelo último acontecimento.

As ações da Spirit AeroSystems perderam 4% na quinta-feira.

Pedidos de auxílio-desemprego caem

Por outro lado, o número de pessoas que entraram com pedidos de seguro-desemprego nos EUA pela primeira vez na semana passada caiu inesperadamente, diminuindo em 15.000.

Os números mais recentes indicam que a economia dos EUA permaneceu resiliente antes da reunião de política monetária do Federal Reserve em novembro.

Os investidores também ficarão de olho na situação política nos EUA.

A pesquisa do Wall Street Journal de quarta-feira colocou o ex-presidente Donald Trump à frente da vice-presidente Kamala Harris.