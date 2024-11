Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Snap Inc. (NYSE: SNAP) foi uma decepção para seus acionistas ao longo de 2024.

As ações caíram mais de 40% nos últimos três meses, levando sua avaliação a um nível atraente.

Mas essa é uma ótima oportunidade de compra ou apenas mais uma armadilha de valor?

De acordo com Andrew Boone, analista da JMP Securities, é o primeiro.

Ele sugere que se você investisse US$ 1.000 no Snap hoje, esse investimento poderia crescer para US$ 1.700 até o final de 2025.

Boone compartilhou essa perspectiva otimista em uma nota de pesquisa recente para clientes.

Por que a JMP está otimista com as ações da Snap?

Boone atualizou o Snap para “outperform” e definiu uma meta de preço de US$ 17, o que implica um potencial de alta de 70% em relação ao seu nível atual.

Ele está otimista por causa das recentes mudanças positivas na empresa.

No mês passado, a Snap anunciou uma reformulação que inclui a introdução de novas ferramentas de IA.

A JMP Securities espera que essas ferramentas aumentem significativamente o preço das ações da Snap no futuro.

Boone também destacou uma mudança na trajetória de crescimento do Snap, observando uma “inflexão no crescimento de impressões”.

A empresa tem planos de lançar o Simple Snapchat e o Sponsored Snaps, que ele acredita que aumentarão o engajamento dos usuários norte-americanos e aprimorarão as oportunidades de publicidade.

Com esses novos produtos de anúncios, Boone vê um forte potencial de crescimento de receita.

Vale ressaltar, no entanto, que atualmente a Snap não paga dividendos.

Analistas sugerem que o redesenho do aplicativo do Snap, que simplifica a navegação reduzindo-a para três telas, tornará o recurso Spotlight mais acessível e provavelmente aumentará seu uso.

Espera-se que essa mudança melhore o engajamento geral dos usuários, especialmente entre usuários com mais de 18 anos, que representam cerca de 80% do público do Snapchat.

A JMP Securities prevê que a introdução dos Snaps Patrocinados desempenhará um papel fundamental no crescimento da receita de anúncios em 2025.

Atualmente, os usuários abrem o Snapchat cerca de 40 vezes por dia, com a maioria das interações acontecendo por meio de mensagens.

Os Snaps patrocinados permitirão que os anunciantes coloquem mensagens diretamente nas caixas de entrada dos usuários, gerando potencialmente US$ 180 milhões adicionais em receita de anúncios.

Isso representaria aproximadamente quatro pontos percentuais de crescimento de anúncios, com base na estimativa de receita de publicidade da JMP para 2024, de US$ 4,9 bilhões.

As ações da Snap estão sendo negociadas com desconto

Embora não esteja claro quando a Snap lançará esses novos produtos, Boone continua confiante.

Ele aprecia as iniciativas de crescimento da empresa baseadas em produtos e acha a avaliação atraente, citando um EBITDA estimado de 15,5x para 2026.

A perspectiva positiva da JMP sobre a Snap surge apenas uma semana antes da empresa divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre.

Analistas esperam que a Snap registre um prejuízo de 13 centavos por ação, o que seria uma melhora em relação ao prejuízo de 21 centavos no mesmo trimestre do ano passado.

O Snap também continuou a aumentar seus usuários ativos diários (DAUs), relatando um aumento de 9% em relação ao ano anterior, para 432 milhões no último trimestre.

Mais usuários geralmente resultam em mais anunciantes, impulsionando o crescimento da receita.

Com as ações da Snap atualmente pairando perto de sua mínima de 52 semanas, a avaliação parece atraente para investidores que buscam entrar nesses níveis.