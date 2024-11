O mercado de criptomoedas está enfrentando pressão de venda constante, levando a uma mudança no sentimento geral em direção a uma tendência de baixa.

No entanto, Solana (SOL), a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado, está superando a tendência e ganhando atenção dos investidores.

Apesar do ambiente de baixa no mercado de criptomoedas, os preços do SOL subiram 5% nas últimas 24 horas.

Essa estabilidade despertou o interesse dos traders, que estão monitorando de perto seu desempenho em relação às principais criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

À medida que Solana mantém seu ritmo ascendente, ela se destaca como uma líder em potencial na dinâmica atual do mercado.

Movimento de preços de Solana

Em uma reviravolta surpreendente, Solana ultrapassou outras grandes criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e Binance Coin (BNB).

No momento em que este artigo foi escrito, o SOL estava sendo negociado a US$ 173,5, o que representa um aumento de 5% nas últimas 24 horas.

Esse aumento é notável no contexto de um declínio de 20% no volume de negociação, o que sugere maior cautela entre os traders.

A queda no volume de negociações reflete preocupações mais amplas do mercado, já que os investidores continuam cautelosos em meio a condições incertas de mercado.

No entanto, a ação do preço da Solana indica força, posicionando-a como uma criptomoeda a ser observada nos próximos dias.

Do ponto de vista técnico, os movimentos recentes de preços da Solana sugerem uma perspectiva otimista.

A criptomoeda recentemente saiu de uma faixa de consolidação estreita entre US$ 162 e US$ 173,5, que se manteve por dois dias.

Esse rompimento preparou o cenário para um potencial aumento de 10%, com a próxima meta sendo o nível de US$ 190.

O preço da SOL permanece acima da Média Móvel Exponencial (MME) de 200 no gráfico diário, o que é considerado um indicador-chave de uma tendência de alta.

Esse suporte de linha de tendência sugere que a SOL pode continuar atraindo interesse de compra, especialmente se as condições mais amplas do mercado se estabilizarem.

Vendedores a descoberto recuam

O rompimento do preço de Solana desencadeou uma onda de liquidações entre vendedores a descoberto.

Os dados mostram que quase US$ 3,5 milhões em posições vendidas foram liquidadas, em comparação com US$ 350.000 em liquidações otimistas.

Essa disparidade indica que o sentimento de baixa está diminuindo, com os vendedores a descoberto recuando em meio à alta dos preços.

A liquidação de posições vendidas geralmente serve como um sinal de alta, pois pode levar a mais ganhos de preço.

Com os ursos perdendo força, o impulso ascendente de Solana pode encontrar mais suporte nas próximas sessões de negociação.

Métricas otimistas on-chain dão suporte ao rali de Solana

A tendência de alta da Solana é ainda mais reforçada por métricas favoráveis na cadeia.

A análise da CoinGlass, uma plataforma de análise on-chain, revela que a relação Long/Short da SOL está atualmente em 1,02.

Essa proporção sinaliza uma predominância de posições longas sobre curtas, indicando um sentimento de mercado positivo entre os traders.

O interesse aberto para SOL aumentou 11%, refletindo um acúmulo de novas posições após a recente consolidação de preços.

Os traders geralmente veem o aumento do interesse aberto juntamente com uma relação Long/Short acima de 1 como um sinal de crescente confiança no ativo, o que pode impulsionar ainda mais a valorização do preço.

Com indicadores técnicos e on-chain otimistas se alinhando, Solana parece preparada para mais ganhos no curto prazo.

A capacidade da criptomoeda de se manter acima dos principais níveis de suporte e atrair novas posições longas pode fornecer uma base para uma tendência ascendente contínua.

Condições mais amplas de mercado e a direção geral do mercado de criptomoedas provavelmente influenciarão a trajetória da Solana.

Como os investidores permanecem cautelosos em meio à crise do mercado, a resiliência da SOL pode torná-la uma escolha atraente para aqueles que buscam oportunidades durante a volatilidade atual.