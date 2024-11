Trabalhadores do Reino Unido podem ganhar direito de greve por um ano inteiro sob nova proposta

O governo do Reino Unido está considerando uma mudança significativa na legislação de greve que dobraria a duração durante a qual os trabalhadores podem entrar em greve antes de exigir uma nova votação.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A partir de agora, quando uma força de trabalho vota para fazer greve, o mandato dura seis meses. Após esse período, os sindicatos devem realizar outra votação para continuar a ação.

Advertisement

Um documento de consulta recente sugere estender esse mandato para um ano inteiro, citando a alta probabilidade de os sindicatos vencerem uma segunda votação e os custos administrativos desnecessários associados à regra atual de seis meses.

A proposta surge em meio a um cenário de greves generalizadas em setores como transporte, saúde e educação, onde funcionários, incluindo ferroviários, médicos e professores, fizeram greve em protesto contra salários e condições de trabalho.

Nos últimos dois anos, mais de 5,7 milhões de dias úteis foram perdidos em greves, o maior número em mais de três décadas, de acordo com dados oficiais.

Ao estender a duração do mandato de greve, o governo pretende reduzir a frequência de novas votações e potencialmente promover uma dinâmica mais cooperativa entre sindicatos e empregadores.

Uma grande revisão nos requisitos de votação

Copy link to section

Um dos aspectos mais controversos da proposta do governo é eliminar a exigência de que pelo menos 50% da força de trabalho participe da votação da greve para que ela seja válida.

Atualmente, para setores classificados como “serviços públicos importantes”, como o NHS, 40% da força de trabalho deve votar a favor para que qualquer ação industrial prossiga.

A nova legislação eliminaria esse limite, simplificando o processo para os sindicatos organizarem greves.

As mudanças sugeridas atraíram críticas de alguns setores, com o Secretário de Negócios Conservador, Kevin Hollinrake, pedindo uma reconsideração do Projeto de Lei de Direitos Trabalhistas.

Ele alertou que as mudanças propostas poderiam criar “uma crise existencial de uma magnitude não vista desde a pandemia” para as empresas, potencialmente impactando empregos e a economia.

A vice-primeira-ministra Angela Rayner defendeu as mudanças, afirmando que as políticas visam “revogar leis antitrabalhadores e antissindicais” e modernizar as relações industriais.

Equilibrando os direitos sindicais com as preocupações empresariais

Copy link to section

A análise do governo, divulgada no início desta semana, estima que as reformas propostas aos direitos dos trabalhadores podem custar às empresas até £ 5 bilhões anualmente.

Apesar do potencial fardo financeiro sobre as empresas, os sindicatos veem as mudanças positivamente. Paul Nowak, secretário-geral do Trades Union Congress (TUC), acolheu o “compromisso do governo em introduzir uma estrutura moderna para as relações industriais”.

As reformas sob o Employment Rights Bill incluem medidas que tornariam mais fácil para os sindicatos obterem reconhecimento dos empregadores. Sob as regras atuais, 10% de uma força de trabalho deve ser membro do sindicato para que um requerimento seja feito para reconhecimento.

A proposta do governo sugere reduzir esse limite para apenas 2%, tornando mais simples para os sindicatos se tornarem o órgão representativo dos funcionários nas negociações sobre salários e condições de trabalho.

Os sindicatos enfrentam desafios para obter reconhecimento

Copy link to section

Embora as mudanças propostas possam dar mais influência aos sindicatos, eles também enfrentam desafios para obter reconhecimento dos empregadores.

Os sindicatos há muito argumentam que as empresas podem manipular os números da força de trabalho contratando funcionários adicionais para diluir a porcentagem de membros do sindicato, tornando assim mais difícil para os sindicatos atingirem os limites de reconhecimento.

Essa questão foi destacada em julho, quando o sindicato GMB perdeu por pouco uma votação para reconhecimento no Centro de Atendimento de Coventry da Amazon por apenas 28 votos.

O sindicato acusou a Amazon de contratar trabalhadores extras intencionalmente para minar sua candidatura ao reconhecimento. A Amazon negou as alegações, sustentando que o recrutamento era parte de suas operações comerciais padrão.

Uma paisagem em mudança para a ação industrial

Copy link to section

As mudanças planejadas pelo governo representam uma grande mudança na abordagem do Reino Unido para gerenciar ações trabalhistas e reconhecimento sindical.

Ao estender os mandatos de greve para um ano e flexibilizar os requisitos de votação, as reformas podem levar a uma onda de ações trabalhistas, potencialmente remodelando o relacionamento entre empregadores e empregados em vários setores.

As implicações financeiras para as empresas e para a economia em geral continuam sendo um ponto de discórdia.

Embora os sindicatos vejam a legislação proposta como um passo necessário para melhorar os direitos dos trabalhadores, os oponentes argumentam que as mudanças podem impor custos significativos às empresas, especialmente em um momento de incerteza econômica.

À medida que o Projeto de Lei dos Direitos Trabalhistas avança na fase de consulta, sua forma final e o equilíbrio que ele estabelece entre o fortalecimento sindical e a estabilidade econômica serão observados de perto.