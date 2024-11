As mineradoras de ouro têm lutado para capitalizar a maior demanda pelo metal amarelo, já que os maiores custos operacionais e de insumos pesam.

As ações da maior mineradora de ouro do mundo, Newmont Corp, caíram 15% após seus resultados financeiros, pois o lucro e a receita ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

A empresa sediada nos EUA disse que o baixo desempenho foi devido aos altos custos de mão de obra e diesel e outras despesas operacionais.

Outras grandes empresas de mineração do Canadá, Barrick Gold e Agnico Eagle Mines, também viram suas ações despencarem.

Altos custos de mão de obra assolam a indústria de mineração

Mesmo com o aumento dos preços do ouro desde o início do ano, os altos custos trabalhistas prejudicaram as operações das principais empresas de mineração.

Os preços do ouro subiram 30% desde o início do ano devido a uma perspectiva favorável nas taxas de juros e à crescente demanda por ativos de refúgio devido a tensões geopolíticas.

No entanto, a maioria das empresas de mineração não conseguiu capitalizar a alta nos preços.

“Mas os resultados da Newmont revelaram que grandes produtores de ouro ainda estão lutando contra pressões inflacionárias, especialmente em relação aos custos trabalhistas, que duram mais do que o esperado”, informou a Bloomberg News.

Especialistas acreditam que, se as conclusões da Newmont forem precisas, os riscos se aplicariam a toda a indústria de mineração.

Newmont gasta mais para extrair ouro

A empresa sediada nos EUA disse que gastou mais dinheiro extraindo ouro em suas minas na Austrália, Canadá, Peru e Papua Nova Guiné do que no trimestre anterior.

As despesas de capital também aumentaram 10% devido aos projetos de expansão na Austrália e na Argentina.

Algumas das maiores despesas da empresa foram provenientes de grandes ativos adquiridos por meio da aquisição da Newcrest Mining Ltd. por US$ 15 bilhões no ano passado.

A empresa sediada em Denver é a primeira grande produtora de ouro a divulgar resultados em uma temporada de lucros em que analistas esperam retornos recordes para o setor.

Aumento dos custos de mão de obra

O crescente custo de mão de obra da Newmont pode ser motivo de preocupação para o setor de mineração em geral.

O presidente-executivo Tom Palmer foi citado pela Bloomberg News:

É nos custos de mão de obra que estamos vendo esse aumento.

“Sejam paralisações para manutenção, manutenção que você usa para complementar sua força de trabalho, custos de manutenção de acampamentos, custos de transporte de pessoas de e para os acampamentos — é aí que estamos vendo alguma escalada além do que havíamos presumido no início do ano.”

Barrick Gold Corp não atinge as expectativas de produção

Na semana passada, a Barrick Gold Corporation relatou uma produção de ouro menor que o esperado durante o terceiro trimestre devido à queda na produção em suas minas Carlin e Cortez, em Nevada.

A produção preliminar total de ouro da Barrick foi de 943.000 onças no terceiro trimestre encerrado em setembro, em comparação com a estimativa dos analistas de 975.000 onças.

A empresa relatou menor produção de ouro em meio a um cenário de maiores custos operacionais para toda a indústria de mineração.

Espera-se que o segundo maior produtor de ouro do mundo divulgue seus resultados no início de novembro.

Apesar da queda nas ações, mineradoras de ouro podem obter algum alívio com preços recordes

Apesar da queda nas ações das empresas de mineração e da decepção entre os investidores, as empresas de mineração podem ter um quarto trimestre melhor.

A Barrick disse que espera um quarto trimestre significativamente mais forte para entregar a produção de 2024 dentro da faixa de sua orientação anual para ouro e cobre.

Além disso, a Newmont registrou seu maior lucro trimestral em cinco anos, apesar de não ter atingido as expectativas dos analistas. Isso se deve principalmente aos preços recordes do ouro.

Carey MacRury, analista de mineração da Canaccord Genuity, disse à Bloomberg:

As expectativas da rua eram muito altas. Era negativo, sem dúvida, mas não acho que seja tão negativo quanto o que o mercado está nos dizendo hoje.