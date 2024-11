Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Ratan Tata, um dos magnatas empresariais mais reverenciados da história, faleceu recentemente em Mumbai, deixando um legado estimado por milhões.

Enquanto o mundo lamenta sua perda, sua vontade despertou curiosidade, provando ser tão notável quanto o próprio homem.

De acordo com o The Times of India , o testamento de Tata contém um gesto tocante para seu leal pastor alemão, Tito.

Uma parte de sua riqueza foi destinada a fornecer cuidados “ilimitados” a Tito, com seu cozinheiro de longa data, Rajan Shaw, nomeado para supervisionar o bem-estar do amado animal de estimação.

A generosidade de Tata não para por aí.

Com um patrimônio avaliado em mais de Rs 10.000 crore, seu testamento também estende apoio à sua fundação, seu irmão Jimmy Tata, suas meias-irmãs Shireen e Deanna Jejeebhoy e funcionários de confiança da casa, destacando as conexões pessoais e os valores que moldaram sua vida extraordinária.

Cão e empregados domésticos são mencionados no testamento de Tata

O cuidado de Tito garante a manutenção do padrão de vida que ele desfrutou durante a vida de Tata, refletindo o vínculo compartilhado entre Tata e seus amados animais de estimação.

A afeição de Tata por Tito não é segredo. Adotado há cerca de cinco ou seis anos, após o falecimento do cachorro anterior de Tata, de mesmo nome, Tito se tornou um companheiro familiar na residência de Tata em Colaba, Halekai.

O testamento de Tata também inclui disposições para sua equipe de longa data, que o apoiou ao longo de sua vida pessoal e profissional.

Seu mordomo, Subbiah, que o serviu por mais de três décadas, está entre os beneficiários.

Dizem que Ratan Tata comprava roupas de grife para sua equipe, incluindo Shaw e Subbiah, durante suas viagens ao exterior.

Eles foram reconhecidos por sua lealdade e dedicação, com Tata garantindo seu bem-estar após sua morte.

Shantanu Naidu, um antigo colaborador de Ratan Tata, deve receber uma parte do testamento de Rs 10.000 crore do falecido industrial, disse o relatório do TOI.

Além disso, o magnata abriu mão de sua participação no empreendimento de Naidu, Goodfellows, e dispensou as despesas de educação de Naidu no exterior.

A maior parte da riqueza reservada para fins filantrópicos

Embora a provisão especial para Tito tenha chamado a atenção, a grande maioria do patrimônio de Ratan Tata é destinada a fundações e fundos de caridade.

Uma característica central do testamento é a transferência da participação de 0,83% da Tata na Tata Sons, a holding do Tata Group, de US$ 165 bilhões, para a Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

Fundada em 2022 como uma empresa da Seção 8 focada em causas sem fins lucrativos, a RTEF deve receber a maior parte do patrimônio estimado de ₹ 10.000 crore da Tata.

Espera-se que o presidente da Tata Sons, N Chandrasekaran, lidere a fundação, dando continuidade à visão da Tata para bem-estar social e serviço.

Conhecido por seu comprometimento com a filantropia, a alocação de sua riqueza para caridade por Tata está alinhada à longa tradição da família Tata de usar seus ativos para apoiar causas sociais.

O legado da Halekai House e outros ativos importantes

O patrimônio de Tata inclui uma variedade de ativos, desde um valioso bangalô de praia de 180 metros quadrados em Alibaug até depósitos fixos substanciais de mais de ₹ 350 crore.

A residência principal de Tata, Halekai em Colaba, onde ele viveu até sua morte, é de propriedade da Ewart Investments, uma subsidiária da Tata Sons.

A casa, projetada pelo próprio Tata, tem valor sentimental, mas sua futura propriedade será determinada por Ewart.

A propriedade Alibaug de Tata e uma casa à beira-mar em Juhu também fazem parte de sua propriedade.

A casa Juhu, herdada por Tata e sua família, permaneceu fechada por mais de duas décadas, e fontes internas sugerem que há planos em andamento para vendê-la.

A extensa coleção de carros da Tata, composta por 20 a 30 veículos de luxo, está atualmente abrigada nos apartamentos Halekai e Taj Wellington Mews.

Esta coleção, que inclui modelos raros e valiosos, está sendo considerada para um leilão ou transferência para um Museu Tata em Pune.

Se adquiridos, esses carros seriam preservados como parte do legado de Tata, mostrando sua paixão por automóveis ao público.

Confidentes de longa data encarregados dos últimos desejos de Tata

Ratan Tata confiou a execução de seu testamento a confidentes próximos, incluindo o advogado Darius Khambata e Mehli Mistry, uma administradora dos conselhos da Tata Trusts.

As meias-irmãs de Tata, Shireen e Deanna Jejeebhoy, também estão envolvidas na supervisão da execução de sua propriedade.

Mistry, que tinha um vínculo estreito com a Tata e atuou nos conselhos dos principais fundos de caridade da Tata, o Sir Dorabji Tata Trust e o Sir Ratan Tata Trust, desempenhou um papel significativo na promoção dos objetivos filantrópicos da Tata.

Mehli Mistry, também confidente do meio-irmão afastado de Tata, Cyrus Mistry, manteve um forte relacionamento com a família Tata e está profundamente conectada à missão filantrópica mais ampla do grupo.

Os Tata Trusts, que detêm coletivamente uma participação de 66% na Tata Sons, são essenciais para promover a visão da Tata de progresso social, especialmente por meio de iniciativas em saúde, educação e bem-estar social.