Ouro e cobre caem com dólar firme; paládio amplia ganhos

Os preços do ouro caíram na sexta-feira, com o dólar mais forte e o aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro pesando sobre o sentimento dos investidores.

Embora o ouro tenha sido negociado no vermelho na sexta-feira, os preços ainda estavam a caminho de registrar alguns ganhos semanais leves.

Isso marcará a terceira semana consecutiva de ganhos para o ouro.

Outros metais preciosos, como o paládio, ampliaram seus fortes ganhos da sessão anterior devido ao risco de fornecimento.

Entre os metais industriais, os futuros do cobre na Bolsa de Metais de Londres caíram acentuadamente em meio ponto percentual.

Ouro sustentado pela demanda por refúgio seguro

Mesmo com a queda dos preços do ouro, o metal amarelo é sustentado por tensões geopolíticas e incertezas em torno das eleições presidenciais dos EUA.

No Oriente Médio, as tensões crescentes aumentaram os fluxos de refúgio seguro para o ouro.

A Reuters informou na sexta-feira que três jornalistas libaneses foram mortos em um atentado a bomba em uma casa de hóspedes usada por membros da imprensa internacional.

Isso acontece em meio à visita do Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, a Doha, onde ele deve se encontrar com representantes de Israel e do Catar.

No entanto, o alto funcionário do Hamas, Osama Hamdan, disse à agência de notícias libanesa pró-Hezbollah Al-Mayadeen que não houve mudança na posição do grupo.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de ouro de dezembro mais ativo na COMEX era de US$ 2.741,60 por onça, queda de 0,3% em relação ao fechamento anterior.

Eleições nos EUA mantêm os comerciantes em alerta

Somando-se à série de acontecimentos no Oriente Médio, está a notícia de que o candidato republicano Donald Trump está avançando em sua batalha com a vice-presidente Kamala Harris.

Segundo relatos, Trump está à frente em estados importantes como Wisconsin e Carolina do Norte.

“Isso sugere que ele tem uma boa chance de vencer a eleição presidencial dos EUA”, disse Joaquin Monfort, autor do Fxstreet.com, em uma nota.

“Uma vitória de Trump perturbaria a ordem geopolítica existente e potencialmente aumentaria os fluxos de refúgios seguros, apesar de suas alegações de acabar com os conflitos em todo o mundo em questão de dias”, disse Monfort.

Cobre cai com dólar forte

Os preços do cobre na LME caíram na sexta-feira e devem registrar a quarta semana consecutiva de perdas.

Um dólar mais forte torna as commodities cotadas em dólar mais caras para detentores de outras moedas, limitando a demanda.

Os comerciantes de cobre também duvidaram que as últimas medidas de estímulo da China pudessem sustentar a demanda pelo metal vermelho em um dos maiores consumidores.

Uma reunião do Congresso Nacional do Povo da China, que deveria fornecer mais informações sobre medidas de estímulo, foi adiada do final de outubro para novembro, de acordo com uma reportagem da Reuters.

No momento em que este artigo foi escrito, o contrato de cobre de três meses na LME estava em US$ 9.533,50 por tonelada, queda de 0,4% em relação ao fechamento anterior.

Paládio amplia ganhos

Os contratos futuros de paládio subiram pelo segundo dia consecutivo de negociação na sexta-feira, à medida que os riscos ao fornecimento impulsionaram os sentimentos no mercado.

De acordo com fontes bem informadas, o governo dos EUA deve pedir ao restante do G7 que imponha sanções ao paládio russo.

Isso tem apoiado a alta dos preços.

O contrato de paládio na New York Mercantile Exchange saltou 9% às vezes na quinta-feira para atingir seu nível mais alto desde dezembro do ano passado. No momento, os preços estavam 0,4% mais altos, a US$ 1.168 por onça.

A Rússia tem uma posição dominante no mercado de paládio, com uma empresa fornecendo 40% do suprimento mundial de minas, de acordo com o Commerzbank AG.

Barbara Lambrecht, analista de commodities do Commerzbank, disse em nota:

A UE, que importa cerca de metade do seu paládio, obteve cerca de um terço das suas importações da Rússia em 2021. É provável que a participação tenha diminuído, mas provavelmente continuará significativa.