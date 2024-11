Os investidores devem considerar lucrar com a Apple Inc (NASDAQ: AAPL), pois o preço de suas ações corre o risco de sofrer um declínio significativo nos próximos doze meses, alerta Brandon Nispel, analista da KeyBanc.

Na sexta-feira, a Nispel rebaixou a fabricante do iPhone para “subponderação” e disse que suas ações podem cair para US$ 200, o que indica uma queda potencial de 13% a partir daqui.

Ele está otimista em relação ao gigante da tecnologia, já que seu lançamento do iPhone SE no início de 2025 “pode ser canibal para as vendas do iPhone 16”.

As ações da Apple subiram cerca de 40% nos últimos seis meses.

O iPhone SE pode ser um obstáculo para as ações da Apple

O KeyBanc decidiu rebaixar a Apple hoje com base em uma pesquisa recente na qual 59% dos participantes disseram que queriam atualizar para o iPhone 16.

Mas 61% dos entrevistados que indicaram interesse em atualizar também demonstraram interesse no próximo iPhone SE.

“Do nosso ponto de vista, se o iPhone SE for bem-sucedido, as unidades do iPhone podem aumentar, mas os preços médios de venda podem aumentar, ao contrário do consenso”, ele argumentou em sua nota de pesquisa.

A última vez que a AAPL lançou um iPhone SE foi em 2022.

Brandon Nispel ficou pessimista em relação às ações da Apple esta manhã também porque as expectativas de que a receita da empresa aumentará em todas as regiões e categorias em 2025 são “irrealistas”.

E não é como se a empresa sediada em Cupertino tivesse um rendimento de dividendos super lucrativo para fazer com que investidores de renda afluíssem às suas ações nos níveis atuais.

A IA levará tempo para ajudar o preço das ações da Apple

A chamada dovish do KeyBanc sobre a Apple Inc acontece apenas alguns dias antes da empresa listada na Nasdaq divulgar seus resultados financeiros do quarto trimestre. O consenso é que ela lucrará US$ 1,54 contra US$ 1,46 por ação há um ano.

Em junho, a multinacional anunciou a Apple Intelligence – sua própria marca de soluções de IA, esperando que isso resultasse em um grande ciclo de atualização.

Mas analistas têm se preocupado ultimamente que a Apple Intelligence pode não ser capaz de impulsionar a demanda material tão cedo.

Brandon Nispel também falou sobre a necessidade da AAPL “articular um plano para monetizar a Apple Intelligence” em seu próximo lançamento de lucros para que o preço das ações suba ainda mais.

“Ao que parece, a Apple está trabalhando na conscientização, enquanto a monetização levará tempo”, disse ele aos clientes na sexta-feira.

No início desta semana, analistas do UBS também alertaram que as vendas de unidades do iPhone provavelmente permanecerão estáveis na comparação anual no trimestre de setembro da empresa, refletindo ainda mais que o entusiasmo pela IA está longe de refletir na receita por enquanto.