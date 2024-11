Em 25 de outubro, a Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) recebeu um impulso quando analistas do Citi atualizaram a ação de “Neutro” para “Compra”.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A atualização veio junto com uma meta de preço revisada de US$ 7,50 para US$ 7, refletindo maior otimismo em torno das iniciativas estratégicas da empresa.

Advertisement

Os analistas do Citi destacaram melhorias na disciplina de custos e o fechamento de lojas mais fracas como fatores-chave que influenciaram sua perspectiva positiva.

A meta implica um potencial de alta de cerca de 20% em relação ao fechamento anterior, impulsionado pelas expectativas de maior fluxo de caixa livre e pelo otimismo dos investidores.

As ações da Denny’s subiram 5% na sexta-feira, sinalizando uma resposta favorável à nota dos analistas.

Lucros do 3º trimestre revelam resultados mistos

Copy link to section



No terceiro trimestre, a Denny’s relatou uma receita total de US$ 111,8 milhões, um declínio de 2,1% em relação ao ano anterior, ficando aquém das expectativas de consenso em aproximadamente US$ 3,6 milhões.

As vendas dos mesmos restaurantes em todo o sistema doméstico ficaram estáveis em -0,1%, com as lojas próprias registrando uma queda de 0,4%.

O trimestre registrou uma ligeira queda nas vendas de restaurantes da empresa para US$ 52,7 milhões, abaixo dos US$ 53,2 milhões do ano anterior, principalmente devido ao fechamento de quatro unidades da Denny’s.

A margem operacional ajustada do restaurante da empresa caiu de 14,3% para 11,8% no ano passado, com a pressão de margem atribuída ao aumento dos investimentos em marketing e aos maiores custos de ocupação.

O lucro por ação ajustado chegou a US$ 0,14, ficando US$ 0,01 abaixo das estimativas de consenso, o que indica desafios contínuos de lucratividade.

Desempenho empresarial e mudanças estratégicas

Copy link to section



Apesar dos desafios contínuos no segmento de refeições familiares, a Denny’s fez movimentos estratégicos para estabilizar o desempenho.

O fechamento de lojas mais fracas pela empresa visa melhorar as métricas de lucratividade, com a gerência se comprometendo a um aumento líquido nas inaugurações de lojas nos próximos dois anos, marcando uma mudança positiva desde 2017.

A Denny’s introduziu iniciativas como o menu econômico de US$ 2 a US$ 4, US$ 6 a US$ 8 e expandiu sua presença virtual de marca para capturar refeições fora do local.

Esses esforços são complementados por atualizações tecnológicas nos restaurantes da empresa para melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento das vendas.

A gerência também está otimista em relação à rede de restaurantes Keke’s, com melhorias no setor de bebidas e expansão externa previstas para impulsionar o crescimento futuro.

A avaliação reflete o potencial de valorização

Copy link to section



As ações da Denny’s estão sendo negociadas atualmente a uma estimativa de 6,1x o EBITDA do Citi no ano fiscal de 2025, indicando que os investidores podem estar subestimando o potencial de valorização das iniciativas em andamento.

O rendimento do fluxo de caixa livre está em robustos 9%, sugerindo um perfil de risco-recompensa favorável.

Analistas veem valor na capacidade da Denny’s de capitalizar fechamentos de lojas, investimentos em tecnologia e reformas para aumentar o crescimento das vendas.

Embora os desafios do setor persistam, o preço-alvo revisado do Citi de US$ 7,50 sugere potencial para retornos substanciais em relação aos níveis atuais.

Enfrentando os desafios da indústria

Copy link to section



O setor de refeições familiares enfrenta desafios persistentes, com o tráfego diminuindo em mais de 20% desde 2019, de acordo com dados do setor.

A estratégia da Denny’s de reduzir as lojas mais fracas e reformular seu cardápio e promoções para atender às mudanças nas preferências dos consumidores visa lidar com essas pressões.

Apesar das vendas lentas no setor, os esforços da Denny’s para relançar seu menu de valor e expandir as iniciativas de marca digital indicam seu foco em recuperar o terreno perdido.

Espera-se que o relançamento do menu de valor de US$ 2, US$ 4, US$ 6 e US$ 8 no terceiro trimestre, juntamente com melhorias na experiência do cliente por meio de atualizações tecnológicas, mitigue algumas das pressões.

Foco estratégico em fechamentos e reformas de lojas

Copy link to section



O relatório do Citi destacou que o fechamento de lojas da Denny’s ajudou a eliminar lojas de baixo desempenho, gerando uma base mais forte para crescimento futuro.

Com um pipeline de 150 novas lojas globais em desenvolvimento, a Denny’s espera atingir um aumento líquido no número de lojas nos próximos dois anos.

O foco da marca em remodelar e manter uma mensagem de marketing relevante parece estar abordando alguns dos desafios históricos enfrentados pelo setor de refeições familiares.

Além disso, iniciativas como as atualizações tecnológicas da Xenial, que incluem QRPay e servidores portáteis, visam melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente.

Com o fechamento de lojas em andamento e iniciativas estratégicas como o programa de recompensas reformulado e a expansão da marca digital em andamento, a Denny’s parece posicionada para enfrentar os desafios de curto prazo enquanto abre caminho para um futuro mais estável.

Agora, vamos nos aprofundar na trajetória técnica das ações para obter insights mais profundos sobre o que os gráficos revelam sobre os movimentos futuros de preços da Denny’s.

Mudança de momentum de curto prazo

Copy link to section

As ações da Denny’s continuam em tendência de baixa de longo prazo desde que atingiram sua máxima histórica perto de US$ 24 em 2019.

Fonte: TradingView

No entanto, o recente aumento no preço das ações depois que a empresa divulgou seus resultados do terceiro trimestre mudou o ritmo de alta no curto prazo.

Levando isso em consideração, investidores que têm uma visão otimista sobre a empresa, como analistas do Citi, podem iniciar uma posição comprada no nível atual com um stop loss abaixo da mínima recente de US$ 5,40.

Os traders que continuarem pessimistas em relação às ações devem evitar iniciar novas posições vendidas nos níveis atuais.

Uma posição vendida só deve ser considerada se a ação retornar a níveis acima de US$ 8,80.