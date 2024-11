Paik Jong-won, um chef que virou dono de restaurante e ganhou fama global recentemente, está prestes a abrir o capital de sua franquia de restaurante esta semana, oferecendo esperança ao problemático mercado de IPOs da Coreia do Sul.

O IPO da Theborn Korea , a rede de restaurantes fundada por Paik, ocorre em um momento crítico, já que a atividade de IPO da Coreia do Sul diminuiu nos últimos anos.

Espera-se que este IPO arrecade até 84 bilhões de wons (US$ 61 milhões) na faixa de preço mais alta, potencialmente avaliando a empresa em 405 bilhões de wons.

A listagem oferece uma oportunidade rara para investidores explorarem o apelo crescente da culinária coreana, impulsionada pela onda global da cultura coreana.

Paik Jong-won: De chef famoso a magnata dos negócios

Paik, conhecido como o “Gordon Ramsay da Coreia do Sul”, ganhou reconhecimento internacional por sua participação no Culinary Class Wars — um programa da Netflix que liderou a parada global de programas de TV em outros idiomas da plataforma de streaming.

Sua crescente presença na mídia, juntamente com seu canal no YouTube com 6,6 milhões de inscritos, solidificou seu status como ícone cultural e inovador culinário.

Fundada em 1994, a Theborn Korea opera mais de 2.900 restaurantes sob 25 marcas, incluindo nomes populares como Paik’s Coffee e Hong Kong Banjum.

O portfólio diversificado da empresa e sua estratégia focada em preços acessíveis a tornaram uma referência no cenário gastronômico da Coreia do Sul.

O IPO de Paik pode mudar a maré do mercado de IPOs da Coreia do Sul?

O IPO chega em um momento crucial para o mercado de ações da Coreia do Sul, que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos.

Até agora, em 2024, os IPOs no país arrecadaram US$ 1,23 bilhão — mais do que o valor total arrecadado em 2023, mas muito longe dos US$ 15,2 bilhões arrecadados em 2021.

A listagem da Theborn Korea pode injetar vida ao mercado, que recentemente sofreu um revés depois que o credor online K Bank retirou seu IPO devido à fraca demanda.

Analistas acreditam que o IPO da Paik oferece um apelo único ao se conectar com tendências nacionais e internacionais na indústria alimentícia.

“Este IPO aproveita diretamente a crescente popularidade da culinária coreana, que se tornou uma exportação cultural graças à onda da cultura coreana”, disse um analista de mercado.

IPO mira fundos para expansão e aquisições

A Theborn Korea pretende usar os lucros do IPO para desenvolver novos cardápios, investir em outras empresas e buscar fusões e aquisições.

O preço do IPO está definido dentro de uma faixa de 23.000 a 28.000 wons por ação, com a Korea Investment & Securities Co. e a NH Investment & Securities Co. gerenciando a venda.

Apesar do burburinho, os desafios permanecem. O mercado de ações da Coreia do Sul tem sido um dos de desempenho mais fraco globalmente, e atrair a confiança dos investidores será essencial.

O IPO da Theborn Korea é visto como um indicador da capacidade do mercado de IPOs do país de se recuperar.

O efeito Netflix: buzz global e impacto local

A ascensão de Paik em popularidade coincide com o sucesso de Culinary Class Wars , que revitalizou a indústria de restaurantes da Coreia do Sul. O programa atraiu atenção para chefs como Paik e aumentou o tráfego de pedestres em seus restaurantes.

Momentos virais do programa, incluindo receitas exclusivas e desafios culinários, alimentaram ainda mais o interesse do público.

O momento do IPO se alinha bem com essa tendência, oferecendo aos investidores uma chance de capitalizar o novo interesse na comida sul-coreana.

Olhando para o futuro: renascimento ou oportunidade passageira?

Embora o IPO da Theborn Korea ofereça um vislumbre de esperança, o mercado de ações da Coreia do Sul ainda enfrenta desafios. A volatilidade do mercado, o crescimento econômico lento e o sentimento cauteloso dos investidores continuam a lançar uma sombra.

Analistas sugerem que o sucesso do IPO da Paik pode inspirar outras empresas a seguir o exemplo, ajudando a revitalizar o mercado.

“Este IPO representa mais do que apenas uma listagem. É um teste para saber se o mercado pode se recuperar e atrair novos investimentos”, observou um especialista em mercado.

O IPO também pode abrir caminho para que o setor alimentício da Coreia do Sul receba maior atenção internacional, apoiado ainda mais pela marca pessoal de Paik e pela onda da cultura coreana.