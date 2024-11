Embora a Arábia Saudita planeje aumentar a produção de petróleo a partir de dezembro, sua receita com exportações de petróleo bruto caiu para uma baixa de três anos em agosto devido aos preços baixos.

A receita da venda de petróleo e produtos refinados caiu para US$ 17,4 bilhões em agosto, queda de 6% em relação ao mês anterior, de acordo com a agência estadual de estatísticas.

Este é o menor nível de receita mensal desde junho de 2021.

A economia do Reino ainda depende muito da receita de exportação de petróleo, mesmo enquanto o país tenta expandir sua tecnologia, turismo e indústrias de manufatura.

O enorme investimento necessário para alimentar esses planos ambiciosos depende em grande parte das receitas de exportação de petróleo provenientes da venda de petróleo bruto e seus produtos refinados.

Exportações de mercadorias caem

Dados mostraram que as exportações de mercadorias da Arábia Saudita caíram 9,8% em agosto em comparação ao mesmo período do ano passado, como resultado da queda nas exportações de petróleo.

Consequentemente, a percentagem das exportações de petróleo em relação ao total das exportações caiu de 75,1% em agosto de 2023 para 70,3% em agosto de 2024, disse a autoridade estatística

Os números mais baixos de exportação são motivo de preocupação para a economia saudita, pois ela continua vulnerável a potenciais choques de preços no mercado de petróleo.

Preços mais baixos do petróleo bruto prejudicam a economia saudita

Os preços do petróleo bruto têm oscilado em uma faixa estreita nos últimos meses, com o mercado cada vez mais preocupado com a baixa demanda da China.

A China é a maior importadora de petróleo bruto do mundo. No entanto, sua economia tem lutado para se recuperar de uma crise imobiliária, ao mesmo tempo em que tem atividades fabris fracas.

A crescente penetração de veículos elétricos também reduziu a demanda por petróleo bruto. À medida que o mundo tenta deixar de lado os combustíveis fósseis, os EVs ganharão mais impulso, o que deve atingir mais os preços do petróleo.

Os preços do petróleo Brent ficaram em torno de US$ 70-75 por barril durante a maior parte deste ano, muito abaixo do pico deste ano de mais de US$ 90 por barril atingido em abril.

A Arábia Saudita e a maioria dos outros países produtores de petróleo no Oriente Médio preferem que os preços do petróleo estejam acima de US$ 80 por barril, que é o preço de equilíbrio para suas operações.

Produção de petróleo bruto em declínio

Outro problema para a Arábia Saudita é o declínio da produção de petróleo nos últimos anos.

O Reino, que é o líder de fato da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, vem aderindo a grandes cortes de produção desde o ano passado.

Como parte de um acordo com outros membros da OPEP+, a Arábia Saudita vem reduzindo voluntariamente a produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia.

Além disso, há grandes cortes de produção, que estão em vigor desde o final de 2022 para estabilizar o mercado de petróleo e aumentar os preços.

No entanto, a OPEP+ e a Arábia Saudita concordaram recentemente em desfazer alguns de seus cortes voluntários de produção de dezembro.

A medida provavelmente recuperará a participação de mercado perdida pelos países da OPEP, especialmente Riad.

Há relatos de que o Reino está planejando abandonar sua meta de preço de US$ 100 por barril de petróleo em favor da participação de mercado.

No momento, a OPEP+ está retendo cerca de 6 milhões de barris de petróleo por dia do mercado, o que representa cerca de 6% da oferta total.