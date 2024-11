Ripple apresenta recurso do Formulário C, contesta decisão sobre vendas institucionais de XRP

A Ripple Labs entrou com um recurso contestando uma decisão do Tribunal Distrital dos EUA que rotulou suas vendas institucionais de XRP como transações de títulos.

O recurso da Ripple, detalhado em seu Formulário C, pede uma revisão “de novo”, permitindo que o tribunal de apelação avalie de forma independente as interpretações legais do tribunal distrital sem adiar julgamentos anteriores.

Este recurso, confirmado pelo advogado James K em uma publicação no X de 25 de outubro, segue uma decisão anterior do Distrito Sul de Nova York sobre a venda institucional do XRP.

A equipe jurídica da Ripple alega que a decisão interpreta mal aspectos essenciais da lei de valores mobiliários, particularmente no que diz respeito à classificação das vendas de XRP como contratos de investimento sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Os argumentos jurídicos da Ripple se concentram em quatro questões centrais, começando com a interpretação de um “contrato de investimento” sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Ripple argumenta que um contrato de investimento legítimo deve incluir um acordo formal, juntamente com responsabilidades pós-venda definidas e o direito dos compradores de receber lucros diretamente da Ripple.

A empresa alega que suas vendas de XRP não atendem a essa definição, um ponto que a Ripple acredita ser essencial para estabelecer uma estrutura legal mais precisa para ativos digitais.

Em seguida, o recurso da Ripple contesta a aplicação do “Teste Howey” pelo tribunal inferior, um padrão para identificar títulos derivado do caso SEC vs. WJ Howey Co. de 1946.

A Ripple argumenta que suas vendas de XRP não atendem às condições de Howey, pois não envolvem investimentos em um “empreendimento comum” com lucros esperados exclusivamente dos esforços da Ripple.

De acordo com o processo, esse aspecto da decisão interpreta mal a natureza de suas transações e pode impactar a forma como os ativos digitais são classificados em casos futuros.

A Ripple também levanta a questão do “aviso justo”, argumentando que forneceu amplas divulgações sobre incertezas regulatórias em torno do XRP e afirma que a SEC não forneceu orientação clara sobre regulamentações de criptomoedas.

Isso, alega a Ripple, indica uma falha da SEC em esclarecer os requisitos legais para transações de ativos digitais, um componente essencial da defesa da Ripple.

Por fim, a Ripple contesta a especificidade da liminar imposta pela juíza Analisa Torres, que exige amplamente que a Ripple “obedeça à lei”. A Ripple argumenta que isso carece de clareza, ficando aquém da especificidade legal necessária sob as Regras Federais de Processo Civil.

Em uma postagem separada, o chefe jurídico da Ripple, Stuart Alderoty, lembrou à comunidade que a SEC “não pode enviar novas evidências ou pedir [à Ripple] que produza mais” durante o recurso. Alderoty expressou otimismo, dizendo que as tentativas da SEC de “distrair” a Ripple e a indústria se tornaram “ruído de fundo”, acrescentando:

“A parte difícil da luta já passou. O negócio da Ripple está crescendo e ficando mais forte a cada dia, mesmo com o desenrolar desse processo de apelação.”

A história até agora

As batalhas legais da Ripple começaram em dezembro de 2020, quando a SEC entrou com uma ação alegando que as vendas de XRP da Ripple representavam uma oferta de títulos não registrada, levantando US$ 1,3 bilhão. A Ripple tem consistentemente argumentado que o XRP não deve ser classificado como um título, citando diferenças entre o XRP e outros ativos como Bitcoin e Ethereum, que não são classificados como títulos.

Em março de 2021, uma decisão da juíza Sarah Netburn reconheceu a utilidade e o valor monetário do XRP, distinguindo-o de outros criptoativos.

Em 13 de julho de 2023, a juíza Analisa Torres decidiu que XRP não era um título em vendas de exchanges públicas. No entanto, o tribunal concluiu que as vendas institucionais de XRP da Ripple violavam a lei de valores mobiliários, levando à multa de US$ 125 milhões.

O recurso da SEC dessa decisão parcial foi negado em outubro de 2023, mas a agência ainda solicitou uma revisão da interpretação legal em torno das vendas institucionais.

O último processo da Ripple agora traz essas questões ao Tribunal do Segundo Circuito, enquanto continua a desafiar a estrutura regulatória que envolve ativos digitais nos Estados Unidos.