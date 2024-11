As médias das ações de referência dos EUA subiram na sexta-feira, quando o mercado encerrou uma sequência de três dias de perdas.

No momento em que este artigo foi escrito, o Dow Jones Industrial Average subia 0,3%, enquanto o S&P 500 subia 0,8% em relação ao fechamento anterior.

O Nasdaq Composite ganhou mais de 1,3% na sexta-feira.

O Nasdaq e o S&P 500 fecharam no verde na quinta-feira, impulsionados pelos resultados positivos da Tesla e pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu em relação às máximas de três meses atingidas na quarta-feira.

Ações da Centene e da Microsoft sobem

As ações da Centene estão se recuperando depois que os lucros da seguradora de saúde no terceiro trimestre superaram as expectativas, impulsionados pelos aumentos de taxas nos programas Medicaid e pelo aumento de associados em seu negócio de troca de seguros de saúde.

As ações da Microsoft subiram depois que o CEO Satya Nadella recebeu um pacote salarial no valor de mais de US$ 79 milhões para o ano fiscal de 2024, um aumento de 63% em relação ao ano passado.

O pacote teria sido US$ 5 milhões maior se Nadella não tivesse aceitado um corte salarial para refletir os riscos de segurança cibernética na empresa.

Enquanto isso, as ações da Colgate-Palmolive caíram na sexta-feira, apesar de superar as expectativas de lucros do terceiro trimestre e aumentar as projeções.

As ações da Viking Therapeutics disparam

As ações da Viking Therapeutics subiram quase 10% na sexta-feira depois que os lucros do terceiro trimestre da empresa de biotecnologia superaram as expectativas dos analistas.

De acordo com o Yahoo Finance, Wall Street atualmente mantém 13 classificações de compra para as ações.

Além disso, as ações da Deckers Outdoor subiram 14%, após seus robustos resultados de lucros.

A Deckers registrou lucros de US$ 159 por ação, superando confortavelmente as expectativas de lucros de US$ 124 por ação dos analistas da LSEG.

Enquanto isso, as ações do fundo de investimento imobiliário Digital Realty Trust subiram 11% antes da abertura, após relatar reservas recordes de locação para o terceiro trimestre.

Capri Holdings cai, enquanto Tapestry sobe

As ações da Capri Holdings caíram mais de 40% depois que um juiz dos EUA bloqueou uma fusão pendente.

A fusão estava programada para ocorrer entre a empresa controladora da Michael Kors e da Jimmy Choo e a fabricante de bolsas Tapestry.

As ações da Tapestry subiram 15% na sexta-feira.

Além disso, as ações da Apple caíram quase 1% antes de recuperar todas as suas perdas na sexta-feira, depois que dados mostraram que as vendas do iPhone na China caíram no terceiro trimestre, sofrendo com a forte concorrência doméstica.

Dados econômicos positivos dos EUA

Novos pedidos de bens de capital essenciais fabricados nos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro.

Além disso, os investidores monitorarão a divulgação dos dados do PIB dos EUA para o terceiro trimestre.

Além disso, o relatório mensal de empregos dos EUA será divulgado.

Os traders se concentrarão nos dados, especialmente depois que o relatório anterior foi mais positivo do que o esperado.

Isso levou a apostas reduzidas em um corte exagerado nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA.

O petróleo bruto segue em direção a ganhos semanais

Os preços do petróleo bruto estavam a caminho de ganhos semanais após caírem 7% na semana passada.

Os preços do petróleo estavam subindo devido às crescentes tensões geopolíticas no Oriente Médio e às incertezas antes das eleições presidenciais dos EUA.

No momento em que este artigo foi escrito, os preços do petróleo Brent subiam 2,1%, para US$ 75,94 o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate estava em US$ 71,71 o barril, uma alta de 2,2% em relação ao fechamento anterior.