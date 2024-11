A Waymo, braço de veículos autônomos da Alphabet, fechou uma rodada de financiamento significativa de US$ 5,6 bilhões para impulsionar o crescimento de seu serviço de robotaxi, principalmente nos EUA, mas com planos de expansão global.

Este último financiamento da série C, liderado pela Alphabet, contou com a participação de grandes investidores como Andreessen Horowitz, Silver Lake e Tiger Global, informou a CNBC.

O investimento permitirá que a Waymo amplie sua presença em grandes cidades, como Los Angeles, São Francisco e Phoenix, e busque avanços tecnológicos em direção autônoma.

A rodada de financiamento também ressalta a posição única da Waymo como uma das únicas empresas dos EUA a operar um serviço comercial de robotáxi em diversas cidades.

Foco na expansão do serviço robotaxi

Os co-CEOs da Waymo, Tekedra Mawakana e Dmitri Dolgov, enfatizaram que esse financiamento expandirá seu serviço de robotaxi Waymo One em cidades-chave dos EUA. Em uma declaração à CNBC, os CEOs disseram:

Com este último investimento, continuaremos a receber mais passageiros em nosso serviço de transporte Waymo One em São Francisco, Phoenix e Los Angeles, e em Austin e Atlanta por meio de nossa parceria expandida com a Uber.

O financiamento da série C eleva o capital total arrecadado pela Waymo para US$ 11,1 bilhões, após arrecadar US$ 3,2 bilhões e US$ 2,5 bilhões em duas rodadas anteriores.

A CFO da Alphabet, Ruth Porat, anunciou em julho que a empresa controladora se comprometeria com um investimento plurianual de até US$ 5 bilhões na Waymo.

A Waymo tem visto um crescimento constante na demanda por seus serviços de robotaxi.

Atualmente, seus veículos realizam mais de 100.000 viagens semanais por Los Angeles, Phoenix e São Francisco, atraindo diversos usuários — principalmente mulheres e pais — que preferem a segurança aprimorada que sentem em um veículo autônomo.

O aplicativo Waymo One facilita o acesso dos passageiros para solicitar essas viagens autônomas, tornando-as cada vez mais populares nessas cidades.

Parcerias e competição no cenário AV

A ascensão da Waymo não é isenta de desafios. Embora a Tesla e a Cruise da GM tenham investido em tecnologia AV, apenas a Waymo opera atualmente em escala em várias áreas metropolitanas.

A Cruise, principal concorrente da Waymo nos EUA, teve que interromper as operações em São Francisco após um acidente em outubro de 2023, embora esteja trabalhando para restabelecer seu serviço.

A Waymo ampliou recentemente seu alcance com parcerias.

Um acordo expandido com a Uber lançou o robotaxis Waymo em Austin, Texas. A Waymo também está colaborando com montadoras para trazer novos veículos para sua frota, incluindo o carro elétrico Ioniq 5 da Hyundai e o Zeekr da Geely, ambos equipados com sensores de IA “Driver” personalizados, projetados para navegação aprimorada e segurança dos passageiros.

Enfrentando desafios de segurança e regulatórios

Apesar das conquistas da Waymo, ainda há preocupações entre o público.

Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que quase dois terços dos entrevistados nos EUA expressaram relutância em usar veículos autônomos.

Incidentes de segurança também chamaram a atenção; os veículos autônomos da Waymo enfrentaram problemas de trânsito e pequenas colisões, embora esses incidentes não tenham resultado em ferimentos graves.

A Waymo trabalhou proativamente para resolver essas preocupações.

A empresa relatou que seus veículos sofrem acidentes com muito menos frequência do que carros dirigidos por humanos, com base em dados compartilhados com o público.

Além disso, a Waymo iniciou atualizações de software para aumentar ainda mais a segurança de seus veículos e está explorando operações autônomas em condições climáticas desafiadoras para se preparar para a expansão além do Sunbelt.

Uma visão para expansão global

As ambições da Waymo vão além do seu mercado atual.

A empresa anunciou que em breve testará sua tecnologia AV em climas mais frios, incluindo Michigan e o interior do estado de Nova York, com o objetivo de demonstrar a versatilidade de seus veículos em condições mais adversas.

Com o tempo, a Waymo espera estabelecer uma presença internacional, capitalizando o crescimento da infraestrutura de veículos autônomos globalmente.

Com US$ 11,1 bilhões arrecadados em diversas rodadas de financiamento, a Waymo tem os recursos para acelerar o futuro do transporte autônomo, mas enfrenta um cenário regulatório e competitivo complexo.

À medida que se expande, a Waymo continuará a moldar o futuro da mobilidade, trilhando o caminho em direção a uma direção autônoma mais segura e acessível.