A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) bloqueou recentemente a aquisição da Capri Holdings pela Tapestry por US$ 8,5 bilhões, trazendo as rígidas medidas antitruste da presidente Lina Khan de volta aos holofotes.

Khan, com sua postura intransigente em relação a aquisições monopolistas, frequentemente levanta preocupações nos círculos empresariais e também é alvo frequente dos republicanos do Congresso, que a acusam de ser excessivamente agressiva na aplicação das leis antitruste.

Agora, na preparação para as eleições nos EUA, Khan também foi vista aparecendo em eventos com democratas proeminentes e, enquanto os candidatos democratas ao Senado no Arizona, Texas e Illinois expressam seu apoio à presidente da FTC, a indicada democrata Kamala Harris se absteve notavelmente de fazer campanha com ela, criando tensão dentro do partido.

A facção progressista do partido está criticando Harris por não apoiar Khan abertamente ou defendê-la, mesmo enquanto a presidente da FTC enfrenta a oposição não apenas dos republicanos, mas também de empresários influentes que apoiam o partido democrata.

Harris enfrenta pressão de doadores enquanto magnatas da tecnologia se opõem a Khan

Em uma carta a um parlamentar republicano no ano passado, Khan observou que, sob sua supervisão, a FTC tomou medidas contra 38 fusões desde junho de 2021, e que as empresas abandonaram 14 fusões durante as investigações da FTC.

Isso inclui gigantes da tecnologia como Nvidia, Meta, Microsoft, Apple e Amazon.

No centro do dilema de Harris estão seus principais apoiadores, como o bilionário Mark Cuban e o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, que expressaram sua oposição a Khan.

Recentemente, Cuban disse acreditar que o candidato democrata deveria substituir Lina Khan como chefe da Comissão Federal de Comércio.

Esses apoiadores influentes argumentam que a abordagem linha-dura de Khan pode sufocar a inovação e o investimento no setor de tecnologia.

“O quadro geral é que ela está mais prejudicando do que ajudando”, disse Cuban à Semafor.

Hoffman, por outro lado, que doou milhões para a campanha democrata, disse que Khan está “travando uma guerra contra os negócios americanos”.

Hoffman está sob investigação da FTC sobre seu envolvimento com empresas como OpenAI e Inflection AI, e um investimento da Microsoft que supostamente contornou o escrutínio da FTC.

A decisão de Harris de manter uma distância cautelosa de Khan está sendo vista como uma resposta a essas figuras influentes, que expressaram esperanças de que Harris possa demitir Khan se ela ganhar a presidência.

Ao fazer isso, Harris sinalizaria uma mudança em direção a uma postura mais favorável aos negócios, distanciando-se das medidas antitruste mais fortes promulgadas pelo presidente Joe Biden.

Reação progressiva ao distanciamento de Harris de Khan

Por outro lado, os apoiadores de Khan, em grande parte da facção progressista do Partido Democrata, veem sua agenda como essencial para controlar o poder corporativo.

Eles argumentam que o fracasso de Harris em se alinhar à missão antitruste de Khan pode enfraquecer a base do partido, especialmente entre os eleitores frustrados com a desigualdade econômica e a grande influência corporativa.

Em um relatório do POLITICO, Hal Singer, economista da Universidade de Utah, alertou que a recusa de Harris em defender Khan “acaba com a vida da base progressista” e pode ser uma oportunidade perdida de reivindicar uma posição populista.

Jeff Hauser, do Revolving Door Project, ecoou essas preocupações no relatório, alertando que a tentativa de Harris de atrair republicanos moderados pode estar minando a energia populista que os democratas precisam para combater Donald Trump.

A posição de Harris arrisca votos populistas, alertam analistas

Para Harris, caminhar na tênue linha entre os apelos populistas por responsabilidade corporativa e os interesses comerciais de seus doadores se tornou um ato de equilíbrio central em sua campanha.

A equipe de campanha de Harris afirma que suas políticas econômicas incluem medidas para aumentar impostos sobre bilionários e coibir aumentos abusivos de preços, alinhando-se com aspectos da plataforma econômica de Biden.

No entanto, os progressistas argumentam que essas medidas podem ficar aquém da ousada postura antitruste representada por Khan, que eles veem como um contraponto essencial ao poder corporativo.

Uma pesquisa realizada pela Lake Research Partners mostrou que mais de 65% dos eleitores em estados indecisos apoiam ações judiciais destinadas a coibir monopólios, sinalizando uma aprovação pública mais ampla aos objetivos da FTC.

Críticos alertam que a abordagem de Harris pode permitir que Trump capture a narrativa populista ao se posicionar como um defensor dos americanos comuns contra os excessos corporativos.

No entanto, alguns especialistas tentaram ignorar a importância da resistência das Big Techs como uma preocupação válida nas pesquisas.

Adam Kovacevich, ex-executivo do Google e chefe do grupo de lobby de tecnologia Chamber of Progress, rejeitou a ideia de que os eleitores estão apoiando a postura agressiva de Lina Khan contra o poder de mercado das Big Tech.

“A esquerda anticorporativa superestima o tamanho de sua base de eleitores”, disse Kovacevich.

Ele disse ao POLITICO que o governo Biden “perdeu o alinhamento com o eleitor mediano em questões econômicas” e que Harris agora está trabalhando para conquistar os moderados que desconfiam de Trump, mas também a veem como potencialmente muito radical economicamente.

“Ela está formulando sua mensagem e abordagem aos negócios de forma diferente porque é isso que os eleitores indecisos querem ouvir”, explicou Kovacevich.

O futuro da aplicação da lei antitruste em uma administração Harris

Apesar de sua relutância em defender abertamente as políticas de Khan durante a campanha, Harris ainda deve manter Khan como presidente da FTC se ela vencer.

Grande parte da agenda anticorporação do governo Biden, de acordo com analistas, continua inserida na plataforma de Harris, mesmo que ela não a priorize na retórica da campanha.

Dan Geldon, ex-chefe de gabinete da senadora Elizabeth Warren, comentou no relatório do POLITICO que o “sucesso da Bidenomics” provavelmente encorajaria o governo Harris a manter o legado do mandato de Khan na FTC.

Os críticos de Harris, no entanto, argumentam que, ao não apoiar Khan agora, ela corre o risco de alienar os eleitores progressistas e pode perder uma oportunidade vital de se diferenciar de Trump em questões de responsabilidade corporativa.