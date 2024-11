O Bitcoin, a maior e mais antiga criptomoeda do mundo, foi negociado lateralmente durante toda a semana, enquanto os investidores aguardavam ansiosamente os resultados das eleições nos EUA e os próximos dados econômicos como o próximo catalisador que impulsionaria os preços para cima.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Enquanto isso, várias altcoins tiveram ganhos notáveis à medida que alguma liquidez foi transferida para o mercado de altcoins.

Advertisement

No momento em que este artigo foi escrito, muitas das 99 principais altcoins registravam ganhos de dois dígitos, com APE, RAY e SPX6900 garantindo as primeiras posições.

Os traders de criptomoedas conseguiram elevar o valor total de mercado de volta acima de US$ 2,4 trilhões, após ter caído abaixo desse nível no início da semana.

O Bitcoin se recuperou acima de US$ 68.000 após cair para uma mínima semanal de US$ 65.441 em 23 de outubro, mas se manteve estável em uma faixa estreita de US$ 66.000 a US$ 69.000 ao longo da semana.

Os touros pressionaram brevemente o preço para testar novamente a marca de US$ 70.000, mas desde então ele caiu novamente, agora pairando acima de US$ 68.400, marcando um modesto ganho de 1% nas últimas 24 horas.

Especialistas de mercado concordam que os próximos eventos importantes que provavelmente darão impulso ao rali do Bitcoin são o próximo relatório de gastos pessoais, com lançamento previsto para 31 de outubro, e o relatório de empregos em 1º de novembro.

Além disso, todos os olhos estão voltados para a próxima decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, em 7 de novembro, apenas dois dias após a eleição presidencial.

Apesar do movimento lento do Bitcoin, tanto as baleias quanto os comerciantes de varejo continuaram acumulando.

Dados do IntoTheBlock mostraram fluxos líquidos de câmbio negativos, indicando que mais Bitcoin foi retirado das bolsas do que depositado na semana passada.

Além disso, André Dragosch, Diretor e Chefe de Pesquisa para a Europa na Bitwise, mencionou dados da Glassnode que mostram um aumento nos endereços que se enquadram na categoria “baleia” nos últimos meses.

Dragosch sugeriu que esse aumento pode refletir a antecipação de uma nova máxima histórica para o Bitcoin.

A maioria dos analistas do X estava apontando para o cenário mais amplo, sugerindo que a principal criptomoeda estava pronta para entrar no modo de descoberta de preços em breve.

Em um período de tempo mais curto, o analista pseudônimo “Unknown Trader” observou forte resistência em torno da marca de US$ 69.000.

Com base em suas percepções, se o BTC conseguir romper a resistência e se manter acima de US$ 69.350, o preço poderá subir em direção a US$ 71.300.

No entanto, se o Bitcoin não conseguir manter seus níveis de suporte atuais acima de US$ 68.000, vários analistas preveem uma queda potencial para US$ 65.000.

De acordo com um gráfico compartilhado pelo analista “Mexican Whale”, o Bitcoin encontrou forte resistência após fechar brevemente acima do nível de US$ 68.000, o que acabou sendo um falso rompimento.

O analista sugere que esse falso movimento ascendente pode levar a uma tendência de baixa agressiva se o Bitcoin não conseguir manter o suporte acima de US$ 68.000.

Se a pressão de venda aumentar, o preço pode cair para a faixa de US$ 63.000 a US$ 62.000, sinalizando uma potencial reversão de baixa no curto prazo.

O renomado analista Rekt Capital destacou que se o Bitcoin conseguir fechar o gráfico semanal acima de US$ 66.300, isso sinalizaria que a tendência de alta mais ampla permanece intacta, reforçando o potencial de um impulso ascendente contínuo.

Veja o desempenho dos maiores ganhadores da semana:

Moeda de macaco

Copy link to section

ApeCoin (APE) liderou os ganhos semanais, subindo 69% nos últimos 7 dias, com seu valor de mercado em US$ 881,5 milhões no momento da publicação.

Seu volume diário de negociação estava acima de US$ 669 milhões no momento desta publicação.

Fonte: CoinMarketCap

A maioria desses ganhos ocorreu em 20 de outubro, após o lançamento da tão aguardada rede blockchain de camada 3, ApeChain.

Após a notícia, a altcoin subiu 132%, de US$ 0,75 para US$ 1,74.

Outro desenvolvimento que contribuiu para o rali foi o lançamento do protocolo de interoperabilidade LayerZero na ApeChain após a rede principal entrar em operação.

Com essa integração, os tokens APE agora são interoperáveis em vários blockchains, aumentando ainda mais sua utilidade.

Raidium

Copy link to section

Na semana passada, Raydium (RAY) permaneceu em tendência de alta, subindo de US$ 2,36 na segunda-feira para US$ 2,95 no momento da escrita, tendo ganho mais de 42%. O token subiu 83% em relação à mínima deste mês, enquanto seu valor de mercado estava em US$ 764 milhões.

Fonte: CoinMarketCap

O maior impulso para a RAY veio quando surgiram notícias de que a exchange descentralizada baseada em Solana havia ultrapassado a Ethereum em termos de receita diária, um grande feito de acordo com muitos, considerando o tamanho da maior altcoin do mundo. De acordo com a DeFiLlama, a Raydium gerou US$ 3,4 milhões em taxas, excedendo os US$ 3,35 milhões da Ethereum em 21 de outubro.

Outro provável catalisador poderia ser o lançamento da stablecoin EURC, lastreada em euros, da Circle na DEX, injetando uma quantidade significativa de liquidez.

SPX6900

Copy link to section

SPX6900 (SPX) ganhou 23,2% nos últimos 7 dias e 470% desde o início de outubro com seu preço em $0,814 no momento da publicação. O valor de mercado da altcoin ficou em $756 milhões, enquanto seu volume diário de negociação foi de cerca de $27,8 milhões.

Fonte: CoinMarketCap

A alta do preço do SPX pode ser atribuída à sua recente listagem no mercado de negociação perpétua da exchange descentralizada LogX.

Além disso, a moeda meme também foi adicionada ao Wormhole, um protocolo crosschain, que permitirá que os traders conectem o SPX entre vários blockchains, aumentando sua liquidez e abrindo oportunidades potenciais de negociação e staking.

Além desses desenvolvimentos, o token também aproveitou o entusiasmo maior em torno das moedas meme, embora alguns de seus pares, como MOODENG e GME, tenham registrado ganhos superiores a 100% na semana passada.