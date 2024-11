Após um aumento notável de 42% no preço das ações desde o início do ano, a T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) viu suas ações atingirem máximas históricas.

Em 25 de outubro, analistas da Raymond James rebaixaram a classificação da empresa de “Outperform” para “Market Perform”.

Apesar da forte execução da T-Mobile após sua fusão com a Sprint — que melhorou o posicionamento de mercado e expandiu as margens — a empresa expressou preocupações sobre a rápida valorização das ações.

O preço das ações já ultrapassou a meta de US$ 221 da Raymond James para o final de 2025, levando-os a questionar a sustentabilidade de sua avaliação atual em meio a potenciais riscos empresariais, industriais e macroeconômicos.

Lucros robustos no terceiro trimestre e orientação elevada

Os resultados do terceiro trimestre da T-Mobile superaram as expectativas, demonstrando forte saúde financeira.

A empresa relatou um lucro líquido de US$ 3,06 bilhões, ou US$ 2,61 por ação, superando a estimativa média dos analistas de US$ 2,43.

A receita aumentou quase 5% ano a ano, para US$ 20,16 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 20,01 bilhões.

À luz desses resultados, a T-Mobile elevou sua previsão para o ano inteiro em todos os níveis.

Agora, a empresa prevê adições líquidas de clientes pós-pagos entre 5,6 milhões e 5,8 milhões, acima da faixa anterior de 5,4 milhões a 5,7 milhões.

As projeções de fluxo de caixa livre ajustado também foram aumentadas para entre US$ 16,7 bilhões e US$ 17,0 bilhões.

Expansão da base de clientes e parcerias estratégicas

No terceiro trimestre, a T-Mobile adicionou 1,6 milhão de clientes líquidos pós-pagos, aumentando sua contagem total de clientes de 117,9 milhões no ano anterior para 127,5 milhões.

Esse crescimento supera grandes rivais como AT&T e Verizon, solidificando a posição da T-Mobile como líder do setor em adições de assinantes.

A empresa também está investindo em tecnologias inovadoras, fazendo parceria com a OpenAI para desenvolver o IntentCX, uma plataforma de atendimento ao cliente orientada por IA, e colaborando com a Nvidia para criar um Centro de Inovação AI RAN.

Essas iniciativas visam melhorar a experiência do cliente e otimizar o desempenho da rede, reduzindo potencialmente os custos operacionais e abrindo novos fluxos de receita.

Fundamentos de negócios e vantagem competitiva

Os sólidos fundamentos da T-Mobile são evidentes em seu crescimento contínuo e ganhos de participação de mercado.

A integração bem-sucedida da Sprint não apenas expandiu sua base de clientes, mas também melhorou a eficiência operacional e as margens.

O foco da empresa na implementação da rede 5G e menores despesas de capital — projetadas entre US$ 8,8 bilhões e US$ 9 bilhões — lhe dão uma vantagem competitiva sobre os concorrentes.

Com um EBITDA ajustado esperado entre US$ 31,6 bilhões e US$ 31,8 bilhões, a T-Mobile demonstra lucratividade e geração de fluxo de caixa robustas.

Métricas de avaliação e perspectivas de analistas

Apesar da perspectiva financeira positiva, alguns analistas alertam sobre as métricas de avaliação da T-Mobile.

A rápida ascensão das ações levou a um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 7%, inferior ao de seus principais concorrentes.

Isso levantou preocupações sobre se a avaliação premium é justificada sem um crescimento acelerado contínuo.

Além disso, analistas da Raymond James observaram que as recompras de ações da empresa foram mais lentas do que o esperado, sugerindo que a administração pode estar sendo cautelosa devido ao preço elevado das ações.

Com o cenário fundamental delineado, o foco se volta para o desempenho das ações da T-Mobile nos próximos meses.

Uma análise dos aspectos técnicos fornecerá mais informações sobre se as ações conseguirão manter seu ritmo de alta ou se uma fase de consolidação está no horizonte.

Surge uma fraqueza de curto prazo

Após sua rápida ascensão neste ano, as ações da T-Mobile finalmente atingiram um pequeno nível perto de US$ 235.

Resta saber se isso surgirá como uma resistência de médio prazo.

Fonte: TradingView

Portanto, investidores com uma perspectiva otimista sobre a ação devem permanecer cautelosos e evitar abrir novas posições longas, a menos que ela feche o dia acima de US$ 235.

Os traders com uma perspectiva pessimista têm uma entrada de baixo risco em mãos agora.

Eles podem vender a descoberto as ações nos níveis atuais próximos a US$ 228 com um stop loss em US$ 236,3.

Se essa fraqueza de curto prazo se transformar em uma fraqueza de médio prazo, a ação pode cair para seus níveis de suporte próximos a US$ 192, onde é possível obter lucros.