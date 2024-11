A Vantard, uma novata no mercado de moedas meme, fez uma estreia notável em 22 de outubro de 2024, com sua primeira rodada de pré-venda arrecadando US$ 500.000 em minutos.

Este lançamento rapidamente posicionou a Vantard como uma concorrente entre outras plataformas de blockchain, incluindo Ethereum e Sui.

Diferentemente das criptomoedas tradicionais, a Vantard oferece uma proposta de valor única por meio de seu Meme Index Fund (MIF), com foco em compras à vista de memecoins e na construção de um portfólio diversificado que aproveita a crescente popularidade dos ativos memes.

Arrecadação da pré-venda da Vantard

A segunda rodada de pré-venda da Vantard, que começou em 24 de outubro, já atraiu atenção significativa.

Com preço de US$ 0,00010 por token VTARD no momento da redação deste artigo, o próximo estágio verá um aumento para US$ 0,00011.

O projeto arrecadou US$ 59.829,01 em sua fase inicial, oferecendo aos investidores a chance de obter acesso antecipado a um portfólio gerenciado das moedas meme de melhor desempenho, incluindo escolhas populares como POPCAT e WIF.

Essa abordagem curada a diferencia de outras criptomoedas, oferecendo um modelo de investimento passivo que reflete produtos financeiros tradicionais, como ETFs.

O Fundo de Índice de Memes da Vantard pode competir com o domínio do Ethereum?

O Ethereum continua sendo uma referência no espaço blockchain, com seus recursos de contrato inteligente e ampla comunidade de desenvolvedores impulsionando a inovação.

Atualmente, o preço do Ethereum registrou um aumento de 8% na última semana, renovando o otimismo do mercado para uma possível alta até $20.000.

O robusto ecossistema do Ethereum, apoiado por soluções de camada 2 como rollups, faz dele uma escolha popular para uma ampla gama de aplicativos descentralizados (dApps).

Embora a Vantard possa não igualar a escalabilidade e versatilidade do Ethereum, seu foco no setor de moedas meme oferece uma opção de investimento especializada que pode atrair um público diferente.

A capacidade de resgatar tokens VTARD por ativos subjacentes permite que os investidores aproveitem os retornos potenciais de 1.000x observados neste nicho de mercado.

O foco em escalabilidade da Sui enfrenta a concorrência da Vantard

Sui, outra blockchain emergente, visa se diferenciar por meio de alta escalabilidade e desempenho de baixa latência.

Ela utiliza a linguagem de programação Move para oferecer contratos inteligentes seguros e eficientes, especialmente atrativos para jogos, finanças e outros aplicativos descentralizados.

Analistas antecipam um potencial de crescimento de 5 a 8 vezes para a Sui ao longo do próximo ano, impulsionado por parcerias estratégicas e um ecossistema em expansão.

A estratégia da Vantard de oferecer uma abordagem de investimento similar a um índice no mercado de meme coins pode desviar a atenção de plataformas como a Sui, especialmente entre aqueles que buscam opções de investimento mais simples.

Ao gerenciar um portfólio diversificado de moedas meme, a Vantard apresenta uma oportunidade direta de capturar ganhos de um setor que tem apresentado rápido crescimento.

Isso a torna uma opção interessante para aqueles que desejam aproveitar o potencial de valorização sem a necessidade de navegar por ecossistemas complexos de blockchain.

O foco da Vantard no superciclo de meme coins

O conceito de um superciclo de moedas meme sustenta a abordagem da Vantard, que visa capitalizar o aumento no valor dos ativos baseados em memes.

Essa teoria sugere que as moedas meme podem superar criptomoedas tradicionais como Bitcoin e Ethereum durante esse ciclo, potencialmente levando o mercado a uma avaliação de US$ 1 trilhão.

Com tokens de memes avaliados atualmente em aproximadamente US$ 60 bilhões, o modelo de investimento da Vantard pode fornecer uma porta de entrada acessível para essa tendência de crescimento prevista.

A Vantard é uma opção melhor para investidores passivos?

Para investidores de finanças tradicionais (TradFi) acostumados a fundos de índice e ETFs, a Vantard oferece um modelo familiar no mundo volátil das criptomoedas.

A natureza gerenciada de seu portfólio permite que os investidores se beneficiem do setor de meme coins sem a necessidade de identificar tokens individuais.

Essa facilidade de acesso reflete produtos como o iShares Bitcoin Trust da BlackRock, oferecendo um novo caminho para a exposição a ativos de alto risco e alta recompensa.

Enquanto o Ethereum continua a atrair aqueles que constroem sobre a tecnologia blockchain e a Sui oferece uma plataforma tecnicamente robusta para aplicações especializadas, o Fundo de Índice de Memes da Vantard pode ser uma escolha estratégica para quem busca diversificar em um segmento em rápido crescimento com menos esforço.