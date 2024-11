Mesmo com o mercado de petróleo lutando para sair da faixa atual de US$ 70-US$ 75 por barril, o fornecimento adequado até 2025 provavelmente manterá os preços baixos.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Os comerciantes têm monitorado a situação no Oriente Médio, esperando que novas escaladas sustentem ainda mais os preços do petróleo.

Advertisement

Os preços do petróleo subiram mais de 10% depois que o Irã atacou Israel. O Brent subiu novamente para mais de US$ 80 por barril pela primeira vez desde agosto.

Mas a recuperação durou pouco.

Desde o ataque do Irã a Israel em 1º de outubro, não houve nenhuma ameaça real ao fornecimento de petróleo até agora.

No rescaldo imediato do ataque do Irã a Israel no início deste mês, houve preocupações sobre as instalações de petróleo do primeiro serem alvos. Mas essas preocupações diminuíram e, a menos que Israel tenha como alvo as instalações de petróleo no Irã, espera-se que os preços permaneçam em sua largura de banda atual.

Excesso de oferta em 2025?

Copy link to section

Na ausência de grandes choques de oferta no Oriente Médio, o foco voltou a ser preocupações com oferta e demanda suficientes para os otimistas em relação ao petróleo.

A baixa demanda na China neste ano manteve os preços baixos.

O gigante asiático é o maior importador de petróleo bruto do mundo.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o crescimento da demanda por petróleo na China neste ano deve ser de 20%, em comparação com um crescimento de 70% em 2023.

Também no ano que vem, o crescimento da demanda por petróleo na China deverá ser de apenas 20%.

“A demanda chinesa por petróleo está particularmente fraca, com o consumo caindo 500 kb/d ano a ano em agosto – seu quarto mês consecutivo de declínios”, disse a AIE em seu relatório mensal de outubro.

Enquanto isso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados devem aumentar a produção de petróleo a partir de dezembro.

A Arábia Saudita e a OPEP+ devem desfazer alguns dos cortes voluntários na produção de petróleo de dezembro para recuperar participação de mercado.

O desenvolvimento acontece em um momento em que a demanda já está sofrendo. Se a OPEP prosseguir com seus aumentos programados, os preços do petróleo podem cair ainda mais.

Crescimento da oferta não OPEP

Copy link to section

Ao mesmo tempo, o crescimento da oferta não pertencente à OPEP também deve pesar nos sentimentos.

A AIE espera que o crescimento do fornecimento de petróleo não-OPEP seja de cerca de 1,5 milhão de barris por dia neste ano e no próximo. Isso está ultrapassando o crescimento do fornecimento da OPEP.

“Os Estados Unidos, Brasil, Guiana e Canadá devem ser responsáveis pela maior parte do aumento, aumentando a produção em mais de 1 mb/d em ambos os anos, o que mais do que cobrirá o crescimento esperado da demanda”, disse a AIE.

Além disso, a capacidade excedente de produção de petróleo da OPEP+ está em níveis históricos, exceto no período excepcional da pandemia de COVID-19.

Excluindo Líbia, Irã e Rússia, a capacidade ociosa efetiva excedeu confortavelmente 5 mb/d em setembro, de acordo com a AIE.

Os estoques globais de petróleo fornecem uma proteção adicional, mesmo com os estoques observados de petróleo bruto tendo diminuído 135 mb nos últimos quatro meses, atingindo o menor nível desde pelo menos 2017, e os estoques da indústria da OCDE permanecendo bem abaixo da média de cinco anos.

A agência, no entanto, disse que os estoques globais de produtos refinados atingiram máximas de três anos, pressionando as margens nos principais centros de refino.

Enquanto isso, a AIE tem um estoque público de petróleo bruto de mais de 1,2 bilhão de barris, com mais meio bilhão de barris mantidos sob obrigações da indústria.

Mesmo que haja um choque de oferta no Oriente Médio, o mundo está bem estabelecido em termos de fornecimento de petróleo.

Em sua Perspectiva Energética de Curto Prazo para outubro, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) previu que a produção global de petróleo e outros combustíveis líquidos aumentará em 2 milhões de barris por dia em 2025, ante um crescimento de apenas 500.000 barris por dia em 2024, impulsionada pela produção de países não pertencentes à OPEP.

Prevemos que o crescimento da produção fora da OPEP+ permanecerá forte durante o período previsto e, como resultado, prevemos que os produtores da OPEP+ provavelmente manterão a produção abaixo de suas metas anunciadas recentemente durante boa parte do ano que vem.

A China continua a ser fundamental

Copy link to section

Se a oferta for adequada até 2025, o único outro fator, além dos prêmios de risco geopolítico, que pode elevar os preços do petróleo é a forte demanda da China.

Mas, até agora, os sinais vindos da China não têm sido bons, com as importações de petróleo diminuindo nos últimos meses.

Na próxima semana, serão divulgados indicadores importantes com os índices de gerentes de compras na China, o que pode elevar todos os preços igualmente.

“Como os anúncios das novas medidas de estímulo ocorreram principalmente após o período de pesquisa dos índices de setembro, há uma chance de que os indicadores de sentimento possam ter melhorado um pouco em outubro. No entanto, não estamos excessivamente otimistas”, disse Barbara Lambrecht, analista de commodities do Commerzbank AG, em um relatório.

Além disso, o rápido avanço dos veículos elétricos na China também está restringindo o consumo de petróleo no maior importador do mundo. Isso só aumentará à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis.

Previsões de preços para o resto de 2024

Copy link to section

Os preços do petróleo estão cada vez mais suscetíveis à queda, apesar das tensões no Oriente Médio continuarem aumentando.

“Pelo resto do ano, acho que os preços do petróleo continuarão a enfrentar pressão descendente. Os estoques continuam altos, mas a demanda está baixa”, disse Rizvi da Primary Vision Network ao Techopedia.com.

Em julho, a Rizvi manteve os preços do petróleo em US$ 70 o barril, citando a desaceleração econômica global.

Source: Tradingeconomics.com

Enquanto isso, a ANZ Research também cortou suas previsões de preços do petróleo para o resto deste ano.

A agência agora vê os preços do petróleo bruto Brent em US$ 80 o barril em 2024, ante sua previsão anterior de US$ 87 o barril.

Quanto aos preços do WTI, o ANZ espera que o petróleo de referência dos EUA seja negociado a US$ 78 o barril, ante sua estimativa anterior de US$ 84 o barril.

ANZ Research disse:

As políticas de fornecimento da OPEP estão lutando para sustentar os preços, já que as preocupações com a demanda mais fraca persistem. Com os investidores cada vez mais pessimistas em relação ao crescimento econômico, o sentimento provavelmente permanecerá fraco. Isso ocorre porque as tendências sazonais resultam em uma desaceleração na demanda por petróleo.