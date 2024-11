Depois de anos acolhendo imigrantes para enfrentar a escassez de mão de obra e impulsionar o crescimento econômico, o Canadá está mudando de rumo.

Em 24 de outubro, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou planos para cortar a imigração, citando a pressão sobre moradia, empregos e serviços públicos.

Isso marca uma reversão política significativa de um país conhecido por acolher recém-chegados como contribuintes essenciais para sua economia.

Reviravolta na imigração do Canadá: o que motivou a mudança?

O Canadá tem visto um rápido crescimento populacional, alimentado por níveis recordes de imigração. O influxo é comparável a adicionar uma cidade inteira do tamanho de San Diego à população do Canadá a cada ano.

Com uma população de apenas 40 milhões, esse aumento sobrecarregou a infraestrutura, inflou os preços dos imóveis e elevou a taxa de desemprego.

A pressão sobre os recursos levou a mudanças na opinião pública.

Uma pesquisa recente do Environics Institute revelou que quase 60% dos canadenses agora acreditam que os níveis de imigração estão muito altos — um aumento de apenas 27% em 2022.

Essa mudança de sentimento aumentou a pressão sobre o governo de Trudeau para agir, especialmente porque o Partido Conservador da oposição ganha terreno antes das eleições de 2025.

Uma mudança em relação às políticas de imigração anteriores

Historicamente, as políticas de imigração do Canadá foram bem regulamentadas e vistas positivamente.

O Canadá compartilha apenas uma fronteira com os EUA, e o governo estabeleceu metas anuais de imigração para garantir um crescimento populacional tranquilo.

No entanto, o fluxo pós-pandemia — impulsionado por restrições de viagem relaxadas e escassez de mão de obra — superou as expectativas, revelando rachaduras no sistema.

Embora o aumento tenha ajudado vários setores a se recuperarem, como habitação, varejo e telecomunicações, o ritmo acelerado logo ultrapassou a capacidade do país de absorver novos moradores.

Isso fez com que o PIB per capita, um indicador-chave dos padrões de vida, declinasse por trimestres consecutivos. Adultos mais jovens e imigrantes recentes, cruciais para o mercado de trabalho, estão sentindo mais o aperto.

Desconstruindo o sistema de imigração

O sistema de imigração do Canadá é essencialmente dividido em dois grupos.

Residentes permanentes: Esses imigrantes são selecionados por meio de um sistema baseado em pontos que avalia fatores como educação, habilidades linguísticas e experiência de trabalho. Esse grupo tem servido tradicionalmente como a principal fonte de novos cidadãos e migrantes econômicos.

Esses imigrantes são selecionados por meio de um sistema baseado em pontos que avalia fatores como educação, habilidades linguísticas e experiência de trabalho. Esse grupo tem servido tradicionalmente como a principal fonte de novos cidadãos e migrantes econômicos. Residentes temporários: Este grupo inclui estudantes internacionais, trabalhadores estrangeiros e requerentes de asilo. Embora esses grupos contribuíssem minimamente para o crescimento populacional, políticas recentes que permitem acesso mais fácil a vistos de trabalho levaram a um aumento em seus números.

Residentes temporários geralmente buscam fazer a transição para a residência permanente, usando sua experiência de trabalho ou estudo no Canadá para obter uma vantagem no processo de inscrição.

No entanto, o crescimento repentino desse grupo aumentou a pressão sobre o mercado imobiliário e os serviços públicos.

O plano de Trudeau para reduzir a imigração

Para enfrentar os desafios impostos pela alta imigração, o governo anunciou restrições mais rígidas para residentes permanentes e temporários.

O Canadá reduzirá o número de novos residentes permanentes para 395.000 em 2025, ante 485.000 em 2023.

O governo também introduzirá um primeiro limite para residentes temporários, com o objetivo de reduzir seu número em 20% nos próximos três anos.

O teto inclui limites para vistos de estudante e restrições à mão de obra estrangeira, uma medida projetada para aliviar a pressão sobre moradia e serviços públicos.

Até 2027, o Canadá espera um crescimento populacional modesto de apenas 0,8% — um forte contraste com o crescimento anual de 3% observado nos últimos anos.

Implicações económicas da redução da imigração

Embora a nova política de imigração tenha como objetivo estabilizar os mercados de trabalho e de habitação, ela traz riscos econômicos.

A imigração é responsável por quase todo o crescimento da força de trabalho no Canadá, e uma desaceleração no número de novos imigrantes pode prejudicar o desempenho econômico a longo prazo.

O Canadá tem contado com a imigração para impulsionar os gastos do consumidor, o que desempenhou um papel fundamental para evitar a recessão durante os aumentos agressivos das taxas de juros do Banco do Canadá.

Uma redução na imigração poderia reduzir a oferta de mão de obra, prejudicando o crescimento econômico e até mesmo reacendendo a inflação, à medida que as empresas lutam para preencher vagas.

Equilibrar o sentimento público e as necessidades económicas

A decisão do governo de reduzir as metas de imigração é motivada em parte pelo crescente descontentamento público, mas corre o risco de complicar a estabilidade econômica futura.

A imigração tem sido fundamental para sustentar a força de trabalho do Canadá, e qualquer declínio significativo pode reduzir a produtividade e o crescimento.

O Ministro da Imigração, Marc Miller, reconheceu a necessidade de uma abordagem equilibrada.

Embora precisemos gerenciar o fluxo de recém-chegados, a imigração continua sendo uma parte vital da nossa estratégia econômica de longo prazo.

O que o futuro reserva para as políticas de imigração do Canadá?

A nova política de imigração reflete uma abordagem cautelosa para gerenciar o crescimento populacional, equilibrando o sentimento público com as necessidades econômicas. No entanto, analistas alertam que as mudanças podem ter consequências não intencionais.

Uma desaceleração no crescimento da força de trabalho pode prejudicar setores como saúde, construção e tecnologia, todos os quais dependem fortemente de imigrantes qualificados.

Além disso, taxas mais baixas de imigração podem levar à redução dos gastos do consumidor, potencialmente retardando a recuperação econômica.

Embora o governo de Trudeau pretenda enfrentar os desafios imediatos, o impacto a longo prazo na economia do Canadá permanece incerto.

O sucesso dessas novas políticas dependerá do país conseguir encontrar o equilíbrio certo entre controle populacional e crescimento econômico.